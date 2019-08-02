ຈີນຕ້ອງຕິຂໍ້ສະເໜີຂຶ້ນພາສີຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຕໍ່ສິນຄ້າຂອງຈີນ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ທ່ານຫວັງ ຢິ ໄດ້ຖະແຫຼງຢູ່ທີ່ບາງ ກອກ ບ່ອນທີ່ທ່ານໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດພູມີພາກໂດຍກ່າວວ່າ “ການເກັບພາສີ ແນ່ນອນ ແມ່ນເປັນວິທີທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ້ງເລື້ອງການຄ້າ.”
ສົງຄາມການຄ້າລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບຈີນໄດ້ເພີ້ມທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີທຣຳກ່າວວ່າ ທ່ານຈະຂຶ້ນພາສີຕື່ມ 10 ເປີເຊັນຕໍ່ສິນຄ້າຂອງຈີນບາງຊະນິດ ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກປະເທດມະຫາອຳນາດທັງສອງໄດ້ຕົກລົງກັນທີ່ຈະສືບຕໍ່ການເຈລະຈາທາງດ້ານການຄ້າ ໃນເດືອນຈະມານີ້.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ “ການເຈລະຈາທາງດ້ານການຄ້າຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ ແລະໃນລະຫວ່າງການເຈລະຈາຢູ່ນັ້ນສະຫະລັດຈະເລີ້ມໃນວັນທີ 1 ກັນຍາ ເກັບພາສີນ້ອຍໆຕື່ມອີກ 10 ເປີເຊັນ ຕໍ່ສິນຄ້າແລະຜະລິດຕະພັນທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ 300 ພັນລ້ານໂດລາທີ່ມາຈາກຈີນເຂົ້າມາໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາ. ນີ້ຈະບໍ່ຮວມທັງ 250 ພັນລ້ານໂດລາທີ່ໄດ້ເກັບພາສີໄປແລ້ວ 25 ເປີເຊັນ.”
ນອກນັ້ນທ່ານທຣຳຍັງໄດ້ກ່າວຫາຈີນວ່າ ບໍ່ຍອມຊື້ຜະລິດຕະພັນກະເສດຕະກຳຂອງສະຫະລັດເພີ້ມຕື່ມ ແລະຢຸດເຊົາຂາຍຢາໂອປອຍເຟັນຕານິລມາຍັງສະຫະລັດ. ທ່ານເວົ້າວ່າ “ຈີນໄດ້ຕົກລົງ ທີ່ຈະຊື້ຜະລິດຕະພັນກະເສດຕະກຳຈາກສະຫະລັດໃນປະລິມານຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດຈັ່ງຊັ້ນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ເພື່ອນຂ້າເຈົ້າ ປະທານປະເທດສີຍັງເວົ້າວ່າ ທ່ານຈະເຊົາຂາຍຢາເຟັນຕານິລ ໃຫ້ສະຫະລັດ ເລື້ອງນີ້ບໍ່ໄດ້ມີຂຶ້ນເລີຍ ແລະຊາວອາເມຣິກັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຍັງສືບຕໍ່
ເສຍຊີວິດຍ້ອນຢາດັ່ງກ່າວ.”
ໃນຂະນະທີ່ການເກັບພາສີຮອບກ່ອນໆແມ່ແນເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍໃສ່ຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳ ແຕ່ການເກັບພາສີຮອບໃໝ່ນີ້ ແມ່ນຈະແນໃສ່ຜະລິດຕະພັນສຳລັບຜູ້ບໍຣິໂພກ ເຊັ່ນໂທລະສັບມືຖື ແລະເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ.
ການເກັບພາສີຮອບສຸດທ້າຍນີ້ມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກການເຈລະຈາທາງດ້ານການຄ້າຮອບຫຼ້າສຸດ ລະຫວ່າງພວກຜູ້ແທນຂອງສະຫະລັດແລະຈີນ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງທີ່ນະຄອນຊຽງໄຮ້ ໂດຍຕົກລົງທີ່ຈະພົບປະກັນອີກ ໃນເດືອນໜ້າ ຢູ່ທີ່ສະຫະລັດ.