ສະຫະລັດ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ໄດ້ຖອນໂຕອອກຈາກສົນທິສັນຍາກຳລັງນິວເຄລຍໄລຍະປານກາງ ຫຼື INF ເພື່ອວ່າຈະສາມາດ ສ້າງຫົວລະເບີດນິວເຄລຍຊະນິດໃໝ່ຫຼັງຈາກຣັດເຊຍໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະທຳລາຍລູກສອນໄຟຊະນິດໃໝ່ຂອງຕົນ ທີ່ອົງການເນໂຕ້ເວົ້າວ່າ ລະເມີດຕໍ່ສົນທິສັນຍາສະບັບນີ້.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ກ່າວວ່າ “ຣັດເຊຍບໍ່ໄດ້ກັບຄືນໄປສູ່ ການປະຕິບັດຕາມໂດຍເຕັມ ແລະກວດສອບໄດ້ ໂດຍຜ່ານການທຳລາຍລະບົບລູກສອນໄຟ ທີ່ບໍ່ຖືກຕາມສົນທິສັນຍາ ຄືລູກສອນໄຟ SSC-8 ຫຼື 9M729 ຊຶ່ງເປັນລູກສອນໄຟນຳວິຖີ ທີ່ຍິງຈາກພາກພື້ນດິນແລະມີໄລຍະປານກາງນັ້ນ. ຣັດເຊຍເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວຕໍ່ການແຕກຫັກລົງຂອງສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວນີ້.”
ທ່ານພອມພຽວ ກ່າວເພີ້ມຕື່ມ ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ ສະຫະລັດ “ຈະບໍ່ເປັນພາຄີຢູ່ໃນສົນທິສັນຍາ ທີ່ມີການລ່ວງລະເມີດດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈໂດຍຣັດເຊຍ. ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມສົນທິສັນຍາຂອງຣັດເຊຍ ເຮັດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງສະຫະລັດຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ ໃນຂະນະທີ່ຣັດເຊຍພັດທະນາແລະຕິດຕັ້ງລະບົບລູກສອນໄຟທີ່ລະເມີດຕໍ່ສົນທິສັນຍາ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ໂດຍກົງຕໍ່ສະຫະລັດ ຕໍ່ພັນທະມິດແລະພາຄີຂອງພວກເຮົາ.”
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຫວັງວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບໃໝ່ຈະສາມາດບັນລຸກັນໄດ້ ເພື່ອໃຊ້ແທນສົນທິສັນຍາສະໄໝສົງຄາມເຢັນດັ່ງກ່າວນີ້.
ທ່ານທຣຳຕອບຄຳຖາມຂອງວີໂອເອ ໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ຣັດເຊຍຢາກຈະເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ກ່ຽວກັບສົນທິສັນຍານິວເຄລຍ ແລະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍ່ມີການຂັດຂ້ອງຫຍັງ. ພວກເຂົາເຈົ້າຢາກເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງແລະກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ກັບຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດ.”
ແຕ່ປະທານາທິບໍດີ ໃນການຖະແຫຼງ ຢູ່ເດີ່ນກ້ຳໃຕ້ຂອງທຳນຽບຂາວ ກ່ອນຂຶ້ນເຮືອບິນເຮລີຄອບເຕີ້ໄປນັ້ນ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຫາລືກັນກ່ຽວກັບສົນທິສັນຍາ INF ເວລາທ່ານໂອ້ລົມກັບປະ ທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນໃນມື້ກ່ອນນັ້ນ.
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຂອງທ່ານ ທ່ານພອມພຽວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຣັດເຊຍ ແລະຈີນ “ເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກເຮົາໃນໂອກາດນີ້ ເພື່ອນຳເອົາຜົນຂອງຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ແທ້ຈິງ ມາສູ່ປະເທດຂອງພວກເຮົາ ແລະທົ່ວທັງໂລກນຳດ້ວຍ.”