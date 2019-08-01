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ທ່ານ​ພອມ​ພຽວ ​ໄປ​ຮອດ ປະ​ເທດ​ໄທແລ້ວ ແຕ່​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ກັບ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ແມ່ນ​ຍັງ​ບໍ່​ແນ່

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ ແລະ​ພັນ​ລະ​ຍາ ທ່ານ​ນາງ​ຊູ​ຊານ ຖືກ​ຕ້ອນ​ຮັບ ໂດຍ​ອຸບ​ປະ​ທູດ ພີ​ເຕີ້ ເຮ​ມັອນ ແລະ​ພັນ​ລະ​ຍາ ທ່ານ​ນາງ​ດຸ​ສະ​ດີ ຫຼັງ​ຈາກ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຮອ​ດ​ບາງກອກ. (1 ສິງ​ຫາ 2019)

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຮອດ​ປະ​ເທດ​ໄທ​ແລ້ວ ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ອາ​ຊ່ຽນ ຊຶ່ງ​ມີ​ຂຶ້ນ​ບໍ່ເທົ່າ​ໃດ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຫຼັງ​ຈາກ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ໄດ້​ຍິງລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ເທື່ອ​ຫຼ້າ​ສຸດ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ຍິງ​ທົດ​ລອງ​ຄັ້ງ​ທີ​ສອງ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ບໍ່​ຮອດ​ນຶ່ງ​ອາ​ທິດ.

ທ່ານ​ພອມ​ພຽວ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບ​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ກັບ​ອາ​ຊ່ຽນໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັ​ດມື້ນີ້ໃນ​ການ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ຄູ່​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ​ທີ່​ບາງກອກ ​ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ຫຼາຍທ່ານ​ແມ່ນ​ມີ​ວິ​ໄສ​ທັດ ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ທ່ານ ໃນ​ເລື້ອງ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ ສັນ​ຕິ​ພາບ ແລະຄວາມ​ວັດ​ທະ​ນາ​ຖາ​ວອນ​ຂອງ​ຂົງ​ເຂດ​ອິນ​ໂດ​ປາ​ຊີ​ຟິກ.

ທ່ານ​ພອມພຽວ​ກ່າວ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ເປີດກອງ​ປະ​ຊຸມ​ວ່າ “ນັບ​ເປັ​ນ​ເວ​ລາ​ຫຼາຍ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ມາ​ແລ້ວ ການ​ທູດ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ກັບ​ອາ​ຊ່ຽນ ແມ່ນ​ມີ​ການ​ນຳ​ພາ​ແບບ​ສະ​ເໝີ​ຕົ້ນ​ສະ​ເໝີ​ປາຍ ​ໃນ​ຄວາມ​ປະ​ສົງຂອງ​ພວກ​ເຮົາຕໍ່​ການ​ເປັນ​ພາ​ຄີ ທີ່​ໃຫ້ຄວາມ​ເຄົາ​ລົບ ​ຕໍ່​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຂອງ​ກັນ​ແລະ​ກັນ ສຳ​ລັບ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາການ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ໝັ້ນ​ຮ່ວມ​ກັນ​ຕໍ່​ພື້ນ​ຖານ​ຂອງ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ບົດ​ກົດໝາຍ ແລະ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ.”

ນອກ​ນັ້ນ ທ່​ານ​ຍັງ​ຈະ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ.

ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ທີ່​ພວມ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ປະ​ເທດ​ໄທ​ນັ້ນ ມີ​ການ​ຖາມ​ທ່ານ​ພອມ​ພຽວ​ວ່າ ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກັບ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ຈະ​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຍາມ​ໃດ.

ທ່ານ​ຕອບ​ວ່າ “ຍັງ​ມີ​ວຽກ​ງານ​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເຮັດ​ກ່ອນ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຢາກ​ຕັ້ງ​ກຳ​ນົດ​ວັນ​ເວ​ລາ ແຕ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຫວັງ​ວ່າ ຄົງ​ຈະ​ຍັງ​ອີກ​ບໍ່​ດົນ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໃຫ້​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ພິ​ເສດ ທ່ານ​ສະ​ຕີ​ເວນ ໄບ​ເກິນ ນັ່ງ​ລົມ​ກັນ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາຄິດ​ວ່າ ຈະ​ເປັນ​ຄູ່​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຄົນ​ໃໝ່​ຈາກ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ.”

ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ທ່ານ​ໄບ​ເກິນ​ຈະ​ເປັນສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ບາງກອກ.

ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຜ່ານ​ມາ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປະ​ຈຳ​ປີ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຂອງ​ອາ​ຊ່ຽນ​ຈະຖືກ​ນຳ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ເປັນ​ໂອ​ກາດ​ໃນ​ການ​ພົບ​ປະ​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດແລະ​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ແຕ່​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ​ໃຫ້​ສັນ​ຍານ​ວ່າ ຫົວ​ໜ້າ​ນັກ​ການ​ທູດ​ຂອງ​ຕົນອາດ​ຈະ​ບໍ່​ໄປ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປີນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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