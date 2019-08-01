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44 ຄົນ ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ ກໍ່​ຈະ​ລາ​ຈົນ ຢູ່​ທີ່ ຮົງ​ກົງ

ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ ຖືກ​ຕຳ​ຫຼວດ​ນຳ​ໂຕ​ໄປ ຫຼັງ​ຈາກ​ຖືກ​ໂຈມ​ຕີ​ໂດຍ​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ ຢູ່​ນອກ​ປ້ອມ​ຕຳ​ຫຼວດ Kwai Chung. (31 ກໍ​ລະ​ກົດ 2019)

ໄອ​ຍະ​ການ​ໃນ​ຮົງ​ກົງ ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ 44 ຄົນ ໃນ​ການ​ກໍ່​ຈະ​ລາ​ຈົນ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ມີ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງກັບ​ຕຳ​ຫຼວດ.

ພວກ​ທີ່​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ ແມ່ນ​ຮວມ​ທັງ​ນັກ​ບິນ ນາຍ​ຄູ ນາງ​ພະ​ຍາ​ບານແລະ​ສາ​ມີ​ພັນ​ລະ​ຍາ​ຄູ່​ນຶ່ງ ທີ່​ພາ​ກັນ​ຫາມ​ໜຸ່ມ​ນ້ອຍ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ເວ​ລາພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຖືກ​ຈັບ. ພວກ​ຈຳ​ເລີຍ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ໂທດ​ຈຳ​ຄຸກ 10 ປີຖ້າ​ຫາກ​ຖືກພົບ​ເຫັນ​ວ່າ​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ. ຈຳ​ເລີຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ບໍ່​ໄດ້​ໄປ​ປາ​ກົດ​ຕົວ​ຢູ່​ສານ ດັ່ງ​ນັ້ນ ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ໃນ​ເຂດ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກຂອງ​ຮົງ​ກົງ ຈຶ່ງ​ໄດ້​ອອກ​ໝາຍ​ຈັບ​ບຸກ​ຄົນ​ດັ່ງກ່າວ.

ຈຳ​ເລີຍ​ແຕ່​ລະ​ຄົນ​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າທີ່​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ບໍ່​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ຮົງ​ກົງ. ການ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ດັ່ງ​ກ່າວ ເອີ້ນ​ກັນ​ວ່າ​ເປັນ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຂອງ​ຜູ້​ຄົນ ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ກຸ່ມ​ອັນ​ທະ​ພານ ຊຶ່ງ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມານີ້ ໄດ້​ທຸບ​ຕີ​ຫຼາຍ​ສິບ​ຄົນຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ຊານ​ເມືອງໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ຜູ້ຄົນ​ຜ່ານ​ໄປ​ມາຮ້ອງ​ຂໍ​ໃຫ້​ຕຳ​ຫຼວດ​ຊ່ວຍ. ພວກ​ ປະ​ທ້ວງ​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ມີ​ການ​ສືບ​ສວນ​ຢ່າງ​ເປັນ​ອິດ​ສະ​ຫຼະ ເບິ່ງ​ການ​ກ່າວ​ອ້າງທີ່​ວ່າ ຕຳ​ຫຼວດ​ໄດ້​ໃຊ້​ກຳ​ລັງ​ເກີນ​ຂອບ​ເຂດ​ຕໍ່​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ.

ໂດຍ​ພາ​ກັນ​ໃສ່​ໜ້າ​ກາກ​ແລະ​ຖື​ຄັນ​ຮົ່ມ ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ພາ​ກັນ​ອັດ​ທາງ​ສາຍ​ນຶ່ງ​ໃນບໍ​ລິ​ເວນ​ຍ່ານ​ການ​ຄ້າ. ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ບາງ​ຄົນ ພາ​ກັນ​ຖື​ເຄື່ອງ​ປ້ອງ​ກັນ ແລະ​ແກວ່ງ​ດິນ​ຈີ່ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ອີກ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ ໄດ້ສ້າງ​ເຄື່ອງ​ກີດ​ຂວາງ​ທີ່​ເຮັດ​ດ້ວຍໄມ້​ໄຜ່​ແລະ​ປ້າຍ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ຢູ່​ຕາມ​ທາງ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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