ລູກຊາຍ ແລະ ທາຍາດຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ອາລ-ໄກດາ ທ້າວ ໂອຊາມະ ບິນ
ລາເດັນ ຄາດວ່າໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ, ໃນອັນປາກົດວ່າໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນການປະຕິບັດ
ການທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ສະຫະລັດ, ອີງຕາມລາຍງານ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່, ເຊິ່ງບໍ່ຂໍອອກຊື່ນັ້ນ, ໄດ້ຢືນຢັນການຕາຍ ທີ່ສົງໄສວ່າແມ່ນທ້າວ ຮຳ
ຊາ ບິນ ລາເດັນ, ເຊື່ອວ່າລາວມີອາຍຸໄດ້ສາມສິບປີກວ່າ, ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເຊິ່ງອົງການ
ຂ່າວ NBC ໄດ້ເປັນຜູ້ທຳອິດທີ່ໄດ້ລາຍງານຂ່າວດັ່ງກ່າວ.
ໜັງສືພິມ New York Times ຕໍ່ມາໄດ້ລາຍງານວ່າ ທ້າວ ບິນ ລາເດັນ ນ້ອຍ ໄດ້ຖືກ
ຂ້າຕາຍໃນສອງປີທີ່ຜ່ານມາ ຈາກການປະຕິບັດການທີ່ ສະຫະລັດ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຮູບ
ໃດຮູບນຶ່ງ. ແຕ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ບອກໜັງສືພິມ Times ນັ້ນວ່າ ລັດຖະບານຍັງບໍ່
ໄດ້ຢືນຢັນການເສຍຊີວິດຂອງລາວເທື່ອ ແລະ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເພີ່ມ
ເຕີມ.
ສະຫະລັດ ໄດ້ສະເໜີລາງວັນເຖິງນຶ່ງລ້ານໂດລາ ສຳລັບຂໍ້ມູນທີ່ນຳໄປສູ່ການຈັບ ຫຼື
ການຕາຍຂອງທ້າວ ຮຳຊາ ບິນ ລາເດັນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຢູ່ຄຽງຂ້າງພໍ່ຂອງລາວ ຕອນພວກ
ອາລ-ໄກດາ ໄດ້ເປີດການໂຈມຕີໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ 2001, ເຊິ່ງແມ່ນການໂຈມຕີກໍ່
ການຮ້າຍ ໃສ່ຕຶກສູນກາງການຄ້າໂລກໃນນະຄອນ ນິວຢອກ ແລະ ທຳນຽບຫ້າແຈ.
ອີງຕາມຈົດໝາຍທີ່ຖືກພົບເຫັນຢູ່ບ່ອນຫຼົບລີ້ຂອງທ້າວ ໂອຊາມະ ບິນ ລາເດັນ ໃນ
ເມືອງ ອັບບັອດຕາບັດ, ປະເທດ ປາກິສຖານ ນັ້ນ, ທ້າວ ຮຳຊາ ບິນ ລາເດັນ ໄດ້ຖືກ
ຝຶກຝົນຕັ້ງແຕ່ຕອນອາຍຸຍັງນ້ອຍ ເພື່ອວ່າມື້ນຶ່ງຈະໄດ້ເປັນຜູ້ບັນຊາກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ
ຂອງພໍ່ລາວ.
ຈົດໝາຍຕ່າງໆ, ທີ່ຖືກພົບເຫັນໂດຍກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ລຸນຫຼັງການບຸກໂຈມຕີທີ່
ໄດ້ສັງຫານທ້າວ ໂອຊາມະ ບິນ ລາເດັນ ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2011 ນັ້ນ, ຍັງໄດ້ລະບຸ
ວ່າ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງກຸ່ມ ອາລ-ໄກດາ ໄດ້ຫວັງວ່າ ລູກຊາຍຂອງລາວ ອາດຈະສາມາດໄປຮ່ວມ
ກັບລາວໃນ ປາກິສຖານ ໃນອັນທີ່ໄດ້ກາຍເປັນມື້ສຸດທ້າຍຂອງລາວ.
ແຕ່ຈົດໝາຍຕ່າງໆຈາກນັກປະຕິບັດການອາວຸໂສ ທີ່ຂຽນເຖິງຜູ້ນຳກຸ່ມ ອາລ-ໄກດາ
ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ພວກເຂົາອາດເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະລັກນຳຕົວທ້າວ ຮຳຊາ
ບິນ ລາເດັນ ໜີອອກຈາກປະເທດ ອີຣ່ານ ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ, ເຊິ່ງລາວໄດ້ຖືກກັກບໍລິ
ເວນຢູ່ທີ່ນັ້ນ.