ສະພາສູງ ສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຜູ້ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍປະທານາທິບໍດີ ສະຫະ
ລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃຫ້ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມຣິກັນ ປະຈຳອົງການສະ
ຫະປະຊາຊາດ.
ທ່ານນາງ ແຄລລີ ຄຣາຟ, ຜູ້ອຸປະຖຳພັກຣີພັບບລີກັນມາດົນນານຈາກລັດ ເຄັນຕັກກີ,
ເຊິ່ງປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ປະຈຳປະເທດ ການາດາ. ທ່ານ
ນາງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ ດ້ວຍຄະແນນສຽງ 56 ຕໍ່ 34 ໃນວັນພຸດວານນີ້, ໂດຍການ
ສະໜັບສະໜູນຈາກສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນທຸກຄົນ ແລະ ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ
5 ຄົນ.
ທ່ານນາງ ຄຣາຟ ຈະສືບທອດຕຳແໜ່ງ ຂອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ປະຈຳອົງການສະ
ຫະປະຊາຊາດຄົນທຳອິດຂອງທ່ານ ທຣຳ, ທ່ານນາງ ນິກກີ ເຮລີ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ອອກຈາກລັດ
ຖະບານ ໃນທ້າຍເດືອນທັນວາທີ່ຜ່ານມາ.
ພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຄັດຄ້ານທ່ານນາງ ຄຣາຟ, ໂດຍອ້າງວ່າຂາດປະສົບການທາງການ
ເມືອງ.
ໃນລະຫວ່າງການຟັງຄຳໃຫ້ການ ເພື່ອຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງຂອງທ່ານນາງ ໃນ
ເດືອນທີ່ຜ່ານມານັ້ນ, ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການພົວພັນຕ່າງປະເທດສະພາສູງ ສັງ
ກັດພັກເດໂມແຄຮັດ ທ່ານ ບັອບ ເມເນັນເດສ ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ທ່ານນາງບໍ່ໄດ້ໄປປະ
ຈຳຕຳແໜ່ງດົນກວ່າ 300 ວັນ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານນາງໄດ້ສະໜອງໃຫ້.
ທ່ານ ເມເນັນເດສ ໄດ້ກ່າວຢູ່ເວທີສະພາສູງ ກ່ອນການລົງຄະແນນສຽງວ່າ “ການຂາດ
ປະສົບການຂອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຄຣາຟ, ການປະລະໜ້າທີ່ຂອງທ່ານນາງ ແລະ
ການຂາດວຽກເກີນຂອບເຂດໃນນະຄອນຫຼວງ ອັອດຕາວາ ປະເທດ ການາດາ, ແລະ
ການບໍ່ຍິນດີຂອງທ່ານນາງ ທີ່ຈະກ່າວເຖິງສິ່ງທີ່ອາດເປັນການຂັດຜົນປະໂຫຍດນັ້ນ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາວບໍ່ເໝາະສົມທີ່ຈະປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງພວກ
ເຮົາ ໃນອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.”
ພັກເດໂມແຄຣັດ ຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ອາດເປັນການຂັດຜົນ
ປະໂຫຍດ, ໃນເມື່ອທ່ານນາງ ຄຣາຟ ໄດ້ແຕ່ງງານກັບທ່ານ ໂຈ ຄຣາຟ, ຜູ້ບໍລິຫານ
ໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດ Alliance Resource Partners, ເຊິ່ງແມ່ນນຶ່ງໃນຜູ້ຜະລິດຖ່ານ
ຫີນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ ສະຫະລັດ.
ໃນລະຫວ່າງການຟັງຄຳໃຫ້ການ ເພື່ອຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງຂອງທ່ານນາງນັ້ນ,
ທ່ານນາງ ຄຣາຟ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະແຍກຕົນເອງ ອອກຈາກທຸລະກິດຂອງສາມີຂອງ
ເພິ່ນ ແລະ ການກ່າວອ້າງດ້ານສະພາບອາກາດຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ. ທ່ານນາງ
ໄດ້ຮັບຮູ້ “ການພິສູດທາງວິທະຍາສາດທີ່ມີຢ່າງກວ້າງຂວາງ” ກ່ຽວກັບ ສະພາບອາກາດ
ປ່ຽນແປງ ແລະ ບົດບາດທີ່ມະນຸດໄດ້ເຮັດ.
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ “ຖ້າໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນສຳ
ລັບການແກ້ໄຂບັນຫາສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ.”