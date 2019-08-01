ປະທານານທິບໍດີ ອີຣ່ານ ທ່ານ ຮາສຊານ ຣູຮານີ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ໄດ້ເອີ້ນການເຄື່ອນ
ໄຫວຂອງ ສະຫະລັດ ເພື່ອວາງມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ
ຂອງ ອີຣ່ານ ວ່າ “ໄຮ້ດຽງສາ.”
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສທາງໂທລະພາບນັ້ນ, ທ່ານ ຣູຮານີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ໄດ້
ອ້າງວ່າຢາກເຈລະຈາກັບ ອີຣ່ານ ໂດຍບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ, “ແລະ ແລ້ວເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ວາງ
ມາດຕະການລົງໂທດໃສ່ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຍອມຮັບ ເມື່ອເວົ້າເຖິງການເຄື່ອນ
ໄຫວຂອງ ສະຫະລັດ ຕໍ່ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຂອງ ອີຣ່ານ ທ່ານ ໂມຮຳມັດ ຈາວາດ
ຊາຣິຟ ວ່າ “ເຫັນໄດ້ຊັດວ່າ ນີ້ແມ່ນການກກະທຳທີ່ບໍ່ປົກກະຕິເປັນຢ່າງສູງ.
ດຳລັດປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ກ່າວຫາທ່ານ ຊາຣິຟ ກ່ຽວກັບ ການກະທຳ ຫຼື ອ້າງວ່າໄດ້ດຳ
ເນີນການຕາງໜ້າໃຫ້ຜູ້ນຳລະດັບສູງຂອງປະເທດຂອງທ່ານ, ອາຢາໂທລລາ ອາລີ
ຄາເມນີ, ຜູ້ທີ່ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ຖືກຕື່ມເຂົ້າໃນລາຍຊື່ປະເທດທີ່ຖືກລະບຸເປັນພິເສດ
ແລະ ບຸກຄົນຕ້ອງຫ້າມຂອງກະຊວງການເງິນ ສະຫະລັດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ສະຫະລັດ ຄົນນຶ່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນກອງປະຊຸມທາງໂທ
ລະສັບ ກ່ຽວກັບ ການລາຍງານປະຫວັດວ່າ “ແລະ ມື້ນີ້, ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ
ໄດ້ຕັດສິນວ່າ ພໍກໍຄືພໍ. ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ສ້າງການກົດດັນສູງສຸດຂອງພວກເຮົາຈົນ
ກວ່າ ອີຣ່ານ ຈະຍົກເລີກນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດ ທີ່ບໍ່ລະມັດລະວັງຂອງເຂົາເຈົ້າ ທີ່
ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ ສະຫະລັດ ແລະ ພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາ.”
ລັດຖະມົນຕີການເງິນ ທ່ານ ສຕີຟ ມະນູຊິນ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ
ສະຫະລັດ “ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ກະຈ່າງແຈ້ງເຖິງລະບອບການປົກຄອງ ອີຣ່ານ ວ່າການ
ປະພຶດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນຮັບເອົາບໍ່ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ.” ທ່ານເວົ້າຕື່ມວ່າ
“ໃນເວລາດຽວກັນ, ລະບອບການປົກຄອງ ອີຣ່ານ ໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນ ອີຣ່ານ
“ເຂົ້າເຖິງສື່ສັງຄົມ, ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ຈາວາດ ຊາຣິຟ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ການ
ໂຄສະນາຊວນເຊື່ອຂອງລະບອບການປົກຄອງດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ບິດເບືອນຂໍ້ມູນຈາກ
ທົ່ວໂລກ ຜ່ານສື່ສັງຄົມດັ່ງກ່າວນີ້.
ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌
ພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການກະທຳດັ່ງກ່າວ “ແມ່ນອີກບາດກ້າວນຶ່ງສູ່ການປະຕິເສດ
ລະບອບການປົກຄອງ ອີຣ່ານ ໃນການເຂົ້າຫາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຕ່າງທີ່ຈະກໍ່ໃຫ້
ເກີດການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງປະຊາຊົນ ອີຣ່ານ.”
ທ່ານ ຊາຣິຟ ໄດ້ຕອບຄືນຢ່າງວ່ອງໄວວ່າ, ການກະທຳຂອງ ສະຫະລັດ ຈະບໍ່ມີຜົນ
ສະທ້ອນຕໍ່ທ່ານ ຫຼື ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ພວກເພິ່ນບໍ່ມີຊັບສິນ ຫຼື ຜົນປະ
ໂຫຍດຕ່າງໆຢູ່ນອກປະເທດ ອີຣ່ານ.
ທ່ານ ຊາຣິຟ ໄດ້ຂຽນໃນທວິດເຕີ ວ່າ “ຂອບໃຈສຳລັບການພິຈາລະນາຂ້າພະເຈົ້າ
ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ລະບຽບແຜນການຂອງເຈົ້າ.”