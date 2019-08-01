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ອະ​ດີດ ຮອງ​ ປ. ໂຈ ໄບ​ເດັນ ປະ​ທະ​ຄາ​ລົມ ກັບ​ຄູ່​ແຂ່ງ ໃນ​ການ​ໂຕ້​ວາ​ທີ ຄືນ​ທີ 2 ຂອງ​ຜູ້​ສະ​ໝັກ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ

ທ່ານ​ນາງ ຄາ​ມາ​ລາ ແຮ​ຣິ​ສ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ພວມ​ຟັງ ອະ​​ດີດ​ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໂຈ ໄບ​ເດັນ​ເວົ້າ ໃນ​ການ​ໂຕ້​ວາ​ທີຄືນ​ທີ 2 ຂອງ​ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຈາກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ດີ​ທ​ຣອຍ.

ອະ​ດີດ​ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ໂຈ ໄບ​ເດັນ ໄດ້​ປະ​ທະ​ຄາ​ລົມ​ກັບ​ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ແຂ່ງຄົນ​ອື່ນໆໃນ​ຄືນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງຮັກ​ສາ​ສຸ​ຂະ​ພາບ ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳແລະ​ເຊື້ອ​ຊາດ​ເຜົ່າ​ພັນ ໃນ​ຂະ​ນະທີ່​ຄູ່​ແຂ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ເອົາ​ຊະ​ນະ​ທ່ານ​ໃນ​ຖາ​ນະ​ຜູ້​ມີ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ນຳໜ້າ​ຂອງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ທີ່​ຈະ​ໄປ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ກັບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໃນການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປີ 2020.

ທ່ານ​ໄບ​ເດັນ​ປະ​ກາດ​ໃນ​ຕອນ​ເປີດ​ການ​ໂຕ້​ວາ​ທີ​ຄືນ​ທີ​ສອງ​ຂອງ​ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ເປັນ​ປະທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຢູ່​ເທິງ​ເວ​ທີ​ໂຮງ​ມະ​ຫາ​ລະ​ສົບ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ດີ​ທ​ຣອຍ ຊຶ່ງເປັນ​ສູນ​ກາງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ໃນ​ເຂດ​ພາກ​ກາງ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ລົງ​ສະ​ໝັກ​ແຂ່ງ​ຂັນ ​ເປັນປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ​ກໍ​ເພື່ອ​ຟື້ນ​ຟູ​ຈິດ​ວານ​ຂອງ​ປະ​ເທດ.”

ແຕ່​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ໄບ​ເດັນ​ເວົ້າ​ວ່າ ແຜນ​ການ​ຮັກ​ສາ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ທີ່​ໄດ້​ນຳ​ສະ​ເໜີໃນ​ອາ​ທິດນີ້ ໂດຍ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ຈາກ​ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ ທ່ານ​ນາງ​ຄາ​ມາ​ລາ ແຮ​ຣິ​ສ ​“ສ້າງ​ຄວາມ​ສັບ​ສົນ​ວຸ້ນ​ວາຍ” ທ່ານ​ນາງ​ແຮ​ຣິ​ສ ຊຶ່ງ​ຢືນ​ຢູ່​ທາງ​ຂ້າງ​ຂອງທ່ານ​ໄບ​ເດັນ​ນັ້ນ ໄດ້​ໂຕ້​ຕອບ​ວ່າ “ບາງ​ທີ ​ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ງົງ ຍ້ອນ​ທ່ານ​ຄົງ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ອ່ານ​ມັນ​ຕິ.”

ທ່າ​ນ​ໄບ​ເດັນ​ແມ່ນ​ບໍ່​ເຫັນ​ພ້ອມ​ກັບລະ​ບົບ​ຮັກ​ສາ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ໂດຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ ທີ່​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ໂດຍ​ທ່ານ​ນາງ​ແຮ​ຣິ​ສ ແລະ​ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ເປັນ​ປະ​ທານາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທີ່​ມີ​ຄະ​ແນນ​ນຳ​ໜ້າ​ບາງ​ຄົນ​ຂອງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ​ແທນ​ທີ່​ຈະ​ປັບ​ປຸງລະ​ບົບ​ຮັກ​ສາ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ລາ​ຄາ​ຖືກ ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ໃນ​ອີກ​ຊື່​ນຶ່ງວ່າ Obamacare ອັນເປັນ​ລະ​ບົບ​ຮັກ​ສາ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ ​ໃນ​ປີ 2010ຊຶ່ງ​ໃນ​ເວ​ລານັ້ນ ທ່ານ​ຮັບ​ໜ້າ​ທີ່ ​ເປັນ​ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຂອງ​ທ່ານ​ໂອ​ບາ​ມາ.

ທ່ານ​ໄບ​ເດັນ​ກ່າວ​ຢ້ຳ​ວ່າ ແຜນ​ການ​ຂອງ​ທ່​ານ​ນາງ​ແຮ​ຣິ​ສ “ຈະ​ຕ້ອງ​ໃຊ້​ເງິນ 3 ພັນ​ຕື້​ໂດ​ລາແລະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ສູນ​ເສຍ​ປະ​ກັນ​ສຸ​ຂ​ະ​ພາບທີ່​ພວກ​ນາຍ​ຈ້າງ​ເປັນ​ຜູ້​ອອກໃຫ້” ອັນເປັນ​ລະ​ບົບ​ປະ​ກັນ​ໄພ ​ຊຶ່ງ​ໃນ​ເວ​ລານີ້ ມີ​ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ 150 ລ້ານຄົນ​ໄດ້​ຮັບ ຈາກ​ບ່ອນ​ເຮັດ​ວຽກ​ ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ທ່ານ​ໄບ​ເດັນ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເອົາ​ຊະ​ນະ ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ​ໄດ້ ຍ້ອນ​ການເວົ້າ​ແບບ​ໄຮ້ຄວາມ​ໝາຍ.”

ທ່ານ​ນາງ​ແຮ​ຣິ​ສ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ກ່າວ​ອ້າງ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄບ​ເດັນກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ຂອງທ່ານ​ນາງນັ້ນ ແມ່ນ “ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ” ໂດຍ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຈາກ​ການ​ບໍ່ເຮັດ​ຫຍັງ​ເລີຍ​ແມ່ນແພງກວ່ານັ້ນ​ຫຼາຍ. “ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ລົງ​ມື.”

ທ່ານ​ໄບ​ເດັນ​ໄດ້​ລັງ​ເລ​ໃຈ​ໃນ​ການ​ໂຕ້​ວາ​ທີ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ເມື່ອ​ນຶ່ງ​ເດືອນ​ກ່ອນ​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ໄມ​ອາ​ມີ ໂດຍ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ ບໍ່​ແນ່​ໃຈ​ປານ​ໃດ​ທີ່​ຈະ​ຕອບ​ໂຕ້​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນຕໍ່​ການ​ທ້າ​ທາຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ​ແຮ​ຣິ​ສ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຄັດ​ຄ້ານ​ຂອງ​ທ່ານ​ເມື່ອ 40 ປີ​ກ່ອນ ທີ່​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ສົ່ງ​ນັກ​ຮຽນ​ໂດຍ​ລົດ​ບັ​ສ ໄປ​ເຂົ້າ​ໂຮງ​ຮຽນ​ຫຼວງ​ທີ່​ບໍ່​ມີການ​ແບ່ງ​ແຍກ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ນາງ​ແຮ​ຣິ​ສ​ເວົ້າ​ວ່າ ໃນ​ຖາ​ນະ​ເດັກ​ຍິງ​ຜິວ​ດຳ ໄດ້​ອະ​ນຸຍາດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ນາງໄປ​ຮຽນ​ຢູ່​ໂຮງ​ຮຽນ​ທີ່​ດີກວ່າ​ເກົ່າ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງ​ເຕີບ​ໂຕ
ຢູ່​ທີ່​ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ. ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັນ​ອີກໃນ​ແລງວັນ​ພຸດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນຫາ​ດຽວ​ກັນ​ນີ້ໂດຍ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງ​ແຮ​ຣິ​ສ​ກ່າວ​ວ່າ “ທ່ານ​ຍັງ​ບໍ່​ຍອມ​ຮັບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມຜິດ​ນັ້ນ.”

ຢືນ​ຢູ່ອີກ​ຂ້າງ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄບ​ເດັນ ກໍ​ແມ່ນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ ຄໍ​ຣີ ບຸກ​ເກີ ອະ​ດີດ​ເຈົ້າ​ຄອງ​ກຳ​ແພງ​ເມືອງ​ນິວວອກ ລັດ​ນິວ​ເຈີ​ຊີ ທີ່​ເປັນ​ຄົນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ເຊື້ອ​ສາຍອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ໄດ້​ກ່າວ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຕໍ່​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄບ​ເດັນຕໍ່​ກົດ​ໝາຍ​ເອົາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຢ່າງ​ໜັກ​ໃນ​ເລື້ອງ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ ຊຶ່ງ​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຄຸມຂັງ​ພວກ​ຄົນ​ຜິວ​ດຳ​ທີ່​ບໍ່​ສົມ​ສ່ວນນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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