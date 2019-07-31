ທ່າມກາງການຕໍ່ຕ້ານໂດຍສະມາຊິກສະພານິຕິບັນຍັດຂອງລັດ ເວີຈິເນຍ ບາງຄົນ
ແລະ ການປະທ້ວງແບບສັ້ນໆໂດຍນຶ່ງໃນບັນດາສະມາຊິກສະພາຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນ,
ປະທານານທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ລະນຶກເຖິງວັນຄົບຮອບ 400 ປີ
ຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດຂອງອົງກອນດັ່ງກ່າວ ໃນເມືອງ ເຈມສ໌ທາວ, ລັດ ເວີຈິເນຍ
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນເປັນກຽດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ໄດ້ຢືນຢູ່ພື້ນດິນປະຫວັດສາດແຫ່ງ
ນີ້ ໃນຖານະເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທຳອິດ ທີ່ໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສໃນກອງປະຊຸມຄົບ
ຄະນະ ຂອງອົງກອນນິບັນຍັດທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດໃນທົ່ວຊີກໂລກຕາເວັນຕົກ, ຄືສະມັດ
ຊາໃຫຍ່ລັດ ເວີຈິເນຍ. ທ່ານໄດ້ເວົ້າຕື່ມວ່າ “ໃນມື້ນີ້, ເມື່ອ 400 ທີ່ຜ່ານມາ, ຢູ່ແຄມຝັ່ງ
ຂອງແມ່ນນ້ຳ ເຈມສ໌ ນີ້, ຕົວແທນສະພານິຕິບັນຍັດແຫ່ງທຳອິດໃນໂລກໃໝ່ໄດ້ມີການ
ປະຊຸມກັນ. ດ້ວຍການອຸທິດຕົນຂອງບັນດາຜູ້ຮັກຊາດຫຼາຍລຸ້ນຄົນ, ມັນໄດ້ຈະເລີນຮຸ່ງ
ເຮືອງໃນທົ່ວຍຸກສະໄໝ. ແລະ ຕອນນີ້ປະເພນີທີ່ໜ້າພາກພູມໃຈດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໄດ້ດຳ
ເນີນຕໍ່ໄປກັບພວກທ່ານທຸກຄົນ.”
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ທຣຳ ຍັງຢູ່ໃນລະຫວ່າງກາງຂອງການກ່າວຄຳປາໄສນັ້ນ, ຜູ້ແທນ
ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ ອີບຣາຮີມ ຊາມີຣາ ໄດ້ຮ້ອງອອກມາວ່າ, “ທ່ານປະທາ
ນາທິບໍດີ, ທ່ານຈະສົ່ງພວກເຮົາກັບຄືນໄປບໍ່ໄດ້. ລັດ ເວີຈິເນຍ ແມ່ນບ້ານຂອງພວກ
ເຮົາ. ທ່ານ ປະທານາທິບໍດີ ທ່ານສົ່ງພວກເຮົາກັບຄືນບໍ່ໄດ້. ເວີຈິເນຍ ແມ່ນບ້ານຂອງ
ພວກເຮົາ.”
ຜູ້ຟັງຄົນອື່ນໆໄດ້ຮ້ອງໂຫ່ໃສ່ ໝໍປົວແຂ້ວ ຄົນອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍ ປາແລັສໄຕນ໌ ນັ້ນ,
ແລະ ບາງຄົນໄດ້ຮ້ອງວ່າ, “USA, USA” ແລະ “ທຣຳ, ທຣຳ, ທຣຳ.”
ທ່ານ ຊາມີຣາ ໄດ້ນຳຕົວອອກໄປໂດຍຕຳຫຼວດ ໃນຂະນະທີ່ລາວຖືປ້າຍສາມອັນຢອງ
ກັນທີ່ອ່ານວ່າ “ກັບໄປບ້ານທີ່ສໍ້ໂກງຂອງເຈົ້າ. ເນລະເທດຄວາມຄຽດຊັງ. ນຳເອົາຄອບ
ຄົວ ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດ້ແຕກແຍກໂດຍການແບ່ງແຍກຢ່າງເປັນລະບົບກັບຄືນມາ.”
ຕໍ່ມາໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນຢູ່ ທວິດເຕີ ນັ້ນ, ທ່ານ ຊາມີຣາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ລົບກວນ
ຄຳປາໄສຂອງທ່ານ ທຣຳ “ເພາະວ່າການແບ່ງແຍກເຊື້ອຊາດ ແລະ ການລຳອຽງ ບໍ່
ຄວນເປັນຂໍ້ແກ້ຕົວ ສຳລັບຄວາມສຸພາບຮຽບຮ້ອຍ.”
ພັກຣີພັບບລີກັນໃນລັດ ເວີຈິເນຍ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງທີ່ກ່າວຫາທ່ານ
ຊາມີຣາ ກ່ຽວກັບ ການຕໍ່ຕ້ານຊາວຢິວ.
ຄົນອື່ນໆຜູ້ທີ່ໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ການເຊື້ອເຊີນທ່ານ ທຣຳ ໂດຍຜູ້ປົກຄອງລັດ ເວີຈິເນຍ ທ່ານ
ຣາຟ ນໍແທັມ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຢ່າເຂົ້າໄປໃກ້.”