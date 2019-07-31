ນະໂຍບາຍປະກັນສຸຂະພາບ ສະຫະລັດ ໄດ້ກາຍເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ສຳຄັນ ໃນການໂຕ້ວາທີ
ຂອງບັນດາຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນຄ່ຳ
ຄືນຂອງວັນອັງຄານວານນີ້, ໂດຍບັນດາຜູ້ແຂ່ງຂັນທີ່ນິຍົມແນວທາງປານກາງ ກ່າວ
ໂຈມຕີສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານນາງ ເອລິຊາເບັດ ວໍເຣັນ ແລະ ທ່ານ ເບີນີ ແຊນເດີສ໌,
ເຊິ່ງແມ່ນນັກການເມືອງຫົວກ້າວໜ້າ ທີ່ມີຄະນະແນນນຳໜ້າໝູ່ ຜູ້ທີ່ພະຍາຍາມທີ່ຈະ
ຂັບໄລ່ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020.
ທ່ານນາງ ວໍເຣັນ ແລະ ທ່ານ ແຊນເດີສ໌ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດລະບົບປະກັນສຸຂະພາບ
ຂອງປະເທດໃນປັດຈຸບັນຢ່າງສິ້ນເຊີງ ທີ່ໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ແຜນປະກັນສຸຂະພາບຂອງບໍ
ລິສັດເອກະຊົນທີ່ຖືກສະເໜີໃຫ້ພະນັກງານ 150 ລ້ານຄົນຜ່ານ ຜູ້ຈ້າງງານຂອງເຂົາ
ເຈົ້າ. ແຕ່ທັດສະນະຄະຕິຂອງເພິ່ນໄດ້ຖືກໂຈມຕີເກືອບວ່າຕັ້ງແຕ່ຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງ
ການໂຕ້ວາທີ ຢູ່ເວທີຂອງໂຮງລະຄອນ ໃນນະຄອນ ດີທຣອຍ ລັດ ມິຊິແກັນ, ເຊິ່ງເປັນ
ສູນກາງດ້ານອຸດສາຫະກຳລົດຍົນຂອງປະເທດ.
ອະດີດສະມາຊິກສະພາຈາກລັດ ແມຣີແລນ ທ່ານ ຈອນ ເດເລນີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກ
ເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເດີນທາງໄປທົ່ວ ແລະ ເປັນຝ່າຍຜູ້ລົບລ້າງ ແລະ ບອກຄົນຈຳນວນ
ເຄິ່ງປະເທດ ຜູ້ໃດທີ່ມີປະກັນສຸກະພາບຂອງເອກະຊົນ ວ່າປະກັນສຸຂະພາບຂອງເຂົາ
ເຈົ້າແມ່ນຜິດກົດໝາຍ.” ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ມັນຍັງຈະເປັນນະໂຍບາຍທີ່ບໍ່ດີ. ມັນ
ຈະເຮັດໃຫ້ອຸດສາຫະກຳດັ່ງກ່າວຂາດເງິນທຶນ, ໂຮງໝໍຫຼາຍແຫ່ງຈະຖືກປິດລົງ ແລະ
ມັນແມ່ນການເມືອງທີ່ບໍ່ດີ.”
ທ່ານນາງ ວໍເຣັນ, ອະດີດອາຈານສອນທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຮາເຫວີດ (Harvard)
ແລະ ທ່ານ ແຊນເດີສ໌, ຜູ້ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍວ່າຕົນເອງວ່າ ແມ່ນນັກສັງຄົມນິຍົມ ປະຊາ
ທິປະໄຕນັ້ນ, ແມ່ນເພື່ອນກັນມາດົນນານ ແລະ ມັກຈະເປັນພັນທະມິດທາງກັນເມືອງ
ນຳກັນ. ຕອນນີ້ພວກເພິ່ນກຳລັງພະຍາຍາມຫາຄະແນນສຽງຈາກຜູ້ສະໜັບສະໜູນ
ປີກຊ້າຍຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ. ທັງສອງທ່ານໄດ້ປ້ອງກັນມຸມມອງຂອງພວກເພິ່ນ ໃນ
ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນຳໃຊ້ລະບົບປະກັນສຸຂະພາບທີ່ດຳເນີນການໂດຍລັດຖະບານ.
ໃນຈຸດໃດຈຸດນຶ່ງທ່ານ ແຊນເດີສ໌ ຈາກລັດ ເວີມັອນ ໄດ້ຮ້ອງອອກມາວ່າ “ນີ້ບໍ່ແມ່ນ
ທັດສະນະຫົວຮຸນແຮງ”, ເຊິ່ງໄດ້ກ່າວເນັ້ນວ່າ ສັງຄົມຕາເວັນຕົກອື່ນໆແມ່ນໄດ້ຮັບ
ຮອງເອົາ ລະບົບທີ່ດຳເນີນການໂດຍລັດຖະບານແລ້ວ. ທ່ານໄດ້ເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າ
ເມື່ອຍກັບພັກເດໂມແຄຣັດໜ້ອຍນຶ່ງ ຜູ້ທີ່ຢ້ານຄວາມຄິດທີ່ໃຫຍ່.”
ທ່ານນາງ ວໍເຣັນ ຈາກລັດ ແມັສຊາຈູເຊັດສ໌ ໄດ້ປະຕິເສດການຕຳໜິວິຈານຕ່າງໆວ່າ
“ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈເປັນຫຍັງຄົນທີ່ພະຍາຍາມລົງແຂ່ງຂັນເອົຕຳແໜ່ງປະທານາທິ
ບໍດີ ສະຫະລັດ ມີແຕ່ເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ແທ້ ແລະ ບໍ່ຄວນ
ຕໍ່ສູ້ເພື່ອມັນ.”
ແຕ່ຂູ່ແຂ່ງຂັນຂອງພວກເພິ່ນໄດ້ທຳການໂຈມຕີໃສ່ຄືນ, ໂດຍເວົ້າວ່າ ຂໍ້ສະເໜີຂອງ
ພວກເພິ່ນ ຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບປະກັນສຸຂະພາບ ສະຫະລັດ ທີ່ມີມາຍາວນານ
ພາຍໃນສີ່ປີ ຫຼື ດົນກວ່ານັ້ນ, ລວມທັງປະກັນໄພທີ່ລັດຖະບານໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ສຳ
ລັບບັນດາຄອບຄົວທີ່ມີລາຍໄດ້ປານກາງ ແລະ ຕ່ຳ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍປະກັນສຸຂະ
ພາບລາຄາຖືກ, ເຊິ່ງຮູ້ຈັກກັນດີໃນຊື່ Obamacare.
ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານນາງ ເອມີ ໂຄລບູຊາ ຈາກລັດ ມິນເນໂຊຕ້າ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮຽກ
ຮ້ອງ ໃຫ້ທຳການປ່ຽນແປງ ນະໂຍບາຍປະກັນສຸຂະພາບເພີ່ມເຕີມນັ້ນ ໄດ້ກ່າວວ່າ
“ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຄິດທີ່ເປັນຕາດຶງດູດໃຈ, ແຕ່ມັນໄດ້ຖືກຫ້າມໃນຄວາມເປັນຈິງ.”