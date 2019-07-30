ເຂດທີ່ປະກາດຕົນເອງວ່າ ເປັນເຂດປົກຄອງ ຫຼື caliphate ຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ
ອາດຕາຍໄປແລ້ວ, ແຕ່ພວກຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມ ແມ່ນຍັງພາກັນຫລົບລີ້ຢູ່ໃນ ຊີເຣຍ
ແລະອີຣັກໂດຍໄຝ່ຝັນວ່າ ມື້ໃດມື້ນຶ່ງ ຖ້າມີໂອກາດພວກເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດສັ່ງໃຫ້
ທຳການໂຈມຕີໃສ່ເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ ໃນທົ່ວໂລກອີກ.
ບົດສະຫຼຸບນີ້ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງການຊັ່ງຊາທີ່ຫາກໍນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃໝ່ຊຶ່ງມີຂຶ້ນ
ໃນທຸກໆ 3 ເດືອນ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບກຸ່ມລັດອິສລາມ,
ທີ່ຍັງຮູ້ກັນອີກໃນຊື່ ISIS ຫຼື ISIL ທີ່ເຕືອນເຖິງຈຸດສູນກາງຂອງພວກກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ
ດັ່ງກ່າວ ທີ່ລີ້ຢູ່ໃນອີຣັກ ເພື່ອຖ້າຟື້ນໂຕຄືນ “ບ່ອນທີ່ທ້າວ Abu Bakr al-Baghdadi
ແລະພວກຜູ້ນຳສ່ວນໃຫຍ່ຂອງກຸ່ມ ISIL ຕັ້ງທີ່ໝັ້ນຢູ່ນັ້ນ.”
ລາຍງານເຕືອນວ່າ “ຄະນະຜູ້ນຳ ແມ່ນມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະປັບໂຕ, ເອົາຕົວລອດ
ແລະຮວມຕົວກັນ ໃນເຂດໃດນຶ່ງ ແລະສ້າງຕັ້ງກຳລັງ ທີ່ຫລົບລີ້ຢູ່ ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ
ເພື່ອຕຽມຟື້ນຕົວຄືນໃນທີ່ສຸດນັ້ນ.” ລາຍງານຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ “ເມື່ອໃດທີ່ພວກເຂົາ
ມີເວລາ ແລະສະຖານທີ່ ໃນການລົງທຶນ ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດ
ງານ ຢູ່ພາຍນອກແລ້ວນັ້ນ ກຸ່ມ ISIL ຈະເປັນຜູ້ອອກຄຳສັ່ງແລະອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກ ໃນການໂຈມຕີ ຕໍ່ນາໆຊາດ.”
ໃນຂະນະດຽວກັນນີ້ ລາຍງານຍັງເຕືອນວ່າ ກຸ່ມອົງການກໍ່ການຮ້າຍນີ້ “ແມ່ນຍັງສືບຕໍ່
ປັບໂຕໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບ ຕາໜ່າງການປະຕິບັດງານ,” ນັບຕັ້ງແຕ່ ການພັງທະລາຍລົງຂອງເມືອງ Baghuz, ຊຶ່ງເປັນທີ່ໝັ້ນແຫ່ງສຸດທ້າຍ ທີ່ພວກເຂົາຍຶດໄວ້ ໃນຊີເຣຍ
ເມື່ອເດືອນມີນາ ຜ່ານມານີ້.
ໃນຂະນະທີ່ການຊັ່ງຊາວ່າທ້າວ Baghdadi ປະຕິບັດງານສ່ວນໃຫຍ່ຈາກອີຣັກ
ແມ່ນເປັນເລື້ອງໃໝ່ ແຕ່ການເຕືອນຢ່າງອື່ນແມ່ນຄ້າຍໆຄືກັນ ກ່ຽວກັບການສະແດງ
ຄວາມເປັນຫ່ວງຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ແລະພວກອື່ນໆ ເມື່ອປີກາຍນີ້.
ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ພັນໂທ Sean Robertson ໄດ້ບອກກັບວີໂອເອ
ໃນເດືອນສິງຫາ ປີກາຍນີ້ວ່າ ກຸ່ມລັດອິສລາມ ແມ່ນ “ແມ່ນຢູ່ໃນຖານະທີ່ຈະຟື້ນຕົວ
ຄືນໃໝ່ ແລະສາມາດທີ່ຈະເຮັດວຽກ ໃນທາງຕົວຈິງ ເພື່ອກໍ່ຕັ້ງເຂດປົກຄອງ
ຕົນເອງຄືນນັ້ນ.”
ສ່ວນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ James Jeffery ຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດຂອງສະຫະລັດ
ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບເລື້ອງຊີເຣຍ ກ່າວໃນເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກທີ່ເມືອງ
Baghuz ແຕກແລ້ວນັ້ນວ່າ “ນີ້ບໍ່ແມ່ນການສິ້ນສຸດ ໃນການສູ້ລົບເທື່ອ.”