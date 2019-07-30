ສປຊ ວ່າ ກຳລັງ ອັຟການິສຖານ ແລະ ເນໂຕ້ ສັງຫານພົນລະເຮືອນ ຫຼາຍກວ່າ ກຸ່ມກະບົດ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ມີພົນລະເຮືອນອັຟການິສຖານ ຖືກຂ້າຕາຍໂດຍ
ທະຫານລັດຖະບານແລະກຳລັງທີ່ນຳພາໂດຍອົງການເນໂຕ້ ຫຼາຍກວ່າຖືກຂ້າຕາຍ
ໂດຍພວກຕາລີບານ ແລະກະບົດກຸ່ມອື່ນໆ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນທຳອິດຂອງປີນີ້.
ອົງການປະຕິບັດງານ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດໃນອັຟການິສຖານ ໄດ້ເປີດເຜີຍລາຍ
ງານໃນວັນຈັນວານນີ້ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີພົນລະເຮືອນ 717 ຄົນ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ
ໂດຍທະຫານລັດຖະບານ ແລະກຳລັງນາໆຊາດ ຊຶ່ງເປັນການເພີ້ມຂຶ້ນ 31 ເປີເຊັນ
ຈາກໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2018 ຊຶ່ງປຽບທຽບໃສ່ 531 ຄົນ ທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ ໂດຍ
ພວກຕາລີບານ ແລະກຸ່ມອິສລາມຫົວຮຸນແຮງອື່ນໆ. ການເສຍຊີວິດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ
ມີຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການໂຈມຕີທາງອາກາດ ແລະພາກພື້ນດິນ ຂອງທະຫານ ລັດ
ຖະບານ ອັຟການິສຖານ ແລະອົງການເນໂຕ້.
ລາຍງານຍັງແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ມີພົນລະເຮືອນອັຟການິສຖານທັງໝົດ 2,446 ຄົນ ໄດ້
ຮັບບາດເຈັບຈາກພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານ ແລະກຳລັງຂອງພວກກະບົດ.
ທ່ານຣິເຈີດ ແບນແນັດ ຫົວໜ້າດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງອົງການປະຕິບັດງານສະຫະ
ປະຊາຊາດໃນອັຟການິສຖານກ່າວວ່າ “ພັກຝ່າຍກ່ຽວຂ້ອງ ໃນບັນຫາຂັດແຍ້ງ ອາດ
ໃຫ້ການອະທິບາຍ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ກ່ຽວກັບທ່າອຽງເມື່ອໄວໆມານີ້ ຊຶ່ງແຕ່ລະຝ່າຍ
ຕ່າງກໍໃຫ້ເຫດຜົນ ຕໍ່ຍຸດທະວິທີທາງທະຫານຂອງຕົນ.” ທ່ານກ່າວວ່າ ທັງສອງສາ
ມາດເຮັດໃຫ້ສະຖານະການດີຂຶ້ນໄດ້ “ບໍ່ພຽງແຕ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຂອງສາກົນ
ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສາມາດຫລຸດຜ່ອນຄວາມຮ້າຍແຮງ ຂອງສົງຄາມລົງໄດ້.”
ສະຫະລັດພວມເຈລະຈາສັນຕິພາບກັບພວກຕາລີບານເພື່ອຍຸຕິສົງຄາມທີ່ດຳເນີນມາ
ເປັນເວລາ 18 ປີ ທີ່ສະຫະລັດໄດ້ເລີ້ມຕໍ່ພວກຕາລີບານທີ່ປົກຄອງອັຟການິສຖານ
ໃນເວລານັ້ນ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີ ເມື່ອວັນທີ 11 ກັນຍາ ປີ 2001 ໃນການໂຈມ
ຕີຂອງກຸ່ມອາລກາອີດາ ຕໍ່ນະຄອນວໍຊິງຕັນ ແລະນິວຢອກ. ພວກຕາລີບານຢາກໃຫ້ມີ
ການຖອນທະຫານອາເມຣິກັນ ແລະຕ່າງປະເທດທັງໝົດ ອອກຈາກອັຟການິສຖານ
ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດຕ້ອງການຢາກໃຫ້ພວກຕາລີບານຄ້ຳປະກັນ ທາງດ້ານຄວາມ
ປອດໄພ ໂດຍໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຮວມທັງວ່າ ອັຟການິສຖານ ຈະບໍ່ຖືກນຳໃຊ້ເປັນ
ຖານທັບເພື່ອໂຈມຕີ ສະຫະລັດ ອີກເດັດຂາດ.