ມີພວກນັກໂທດ ຢ່າງນ້ອຍ 57 ຄົນ ໄດ້ຖືກສັງຫານ ລະຫວ່າງການກໍ່ຈະລາຈົນໃນຄຸກທາງພາກເໜືອຂອງບຣາຊິລ ໃນວັນວານນີ້.
ການກໍ່ຈະລາຈົນ ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າ ທີ່ຄຸກ Altamira ຢູ່ລັດປາຣາທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດ. ຫົວໜ້າຄຸກຂອງລັດ ທ່ານ Jarbas Vasconcelos ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ພວກສະມາຊິກ ຂອງແກັ່ງອັນຕະພານ Comando Classe A ໄດ້ຈຸດໄຟໃສ່ຫ້ອງຂັງຂອງນັກໂທດ ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງແກັ່ງອັນຕະພານ Comando Vermelho. ວີດີໂອແລະຮູບຕ່າງໆ ທີ່ນຳເຜີຍແຜ່ ໂດຍສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຄວັນໄຟເລັດລອດອອກມາຈາກຄຸກ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ກ່າວວ່າ ນັກໂທດ 16 ຄົນທີ່ເສຍຊີວິດ ແມ່ນຖືກຕັດຄໍ. ພວກຍາມ 2 ຄົນ ແມ່ນຖືກຈັບໄປເປັນຕົວປະກັນ ໃນການປະທ້ວງນີ້, ແລະໃນທີ່ສຸດ ກໍຖືກປ່ອຍ.
ເຫດຮ້າຍຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເປັນການເຕືອນເຖິງການກໍ່ຈະລາຈົນ ໃນເດືອນພຶດສະພາ ເວລາພວກນັກໂທດ 55 ຄົນ ໄດ້ຖືກສັງຫານ ໃນຄວາມຮຸນແຮງກ່ຽວຂ້ອງກັບແກັ່ງອັນຕະພານ ໃນຄຸກ 4 ແຫ່ງ ໃນລັດ Amazonas ທີ່ໃກ້ຄຽງນັ້ນ.
ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ໄດ້ກ່າວຫາລັດຖະບານບຣາຊິລບໍ່ໄດ້ດຳເນີນການຫຍັງ ຫລາຍກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມວຸ້ນວາຍໃນຄຸກຂອງປະເທດແລະຄວາມແອອັດຂອງຄຸກ. ຈຳນວນພວກນັກໂທດໃນຄຸກ ເພີ້ມຂຶ້ນຈາກ 500,000 ຄົນ ໃນທົດສະວັດແລ້ວນີ້ ເປັນ 841,000 ຄົນ ໃນປີກາຍນີ້.