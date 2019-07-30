ພວກປະທ້ວງທີ່ນິຍົມປະຊາທິປະໄຕ ໃນຮົງກົງ ໄດ້ພາກັນລົງໄປຍັງສະຖານີລົດໄຟໃຕ້ດິນໃນທົ່ວຕົວເມືອງ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ເພື່ອຂັດຂວາງບໍ່ພວກທີ່ເດີນທາງອອກຈາກລົດໄຟ.
ການໃຫ້ບໍລິການໄດ້ມີການຊັກຊ້າ ແລະຖືກຍົກເລີກເປັນບາງສ່ວນໃນບາງສະຖານີຕາມເສັ້ນທາງລົດໄຟໃຕ້ດິນຂອງຮົງກົງໂດຍບັງຄັບໃຫ້ພວກຜູ້ຄົນທີ່ໃຊ້ບໍລິການ ຢືນລໍຖ້າລົດເມເປັນແຖວຍາວ ເພື່ອນຳສົ່ງໄປຍັງສະຖານີອື່ນ. ມີການປະທະກັນເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງພວກປະທ້ວງ ແລະພວກຜູ້ຄົນທີ່ໃຊ້ບໍລິການລົດໄຟໃຕ້ດິນ ທີ່ໂກດແຄ້ນ ງຸດງິດ ແລະຕັ້ງໜ້າຕັ້ງຕາເພື່ອຈະໄປເຮັດວຽກເຮັດການນັ້ນ.
ພວກປະທ້ວງ ໄດ້ປ່ຽນຮູບແບບຈາກການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍຸຕິຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຈະສົ່ງຊາວຮົງກົງທີ່ມີຄວາມຜິດໄປຍັງຈີນ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້ຖືກໂຈະໄວ້ນັ້ນ ໄປເປັນ ການປະທ້ວງ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິຮູບປະຊາທິປະໄຕແລະຍຸຕິການປົກຄອງທີ່ເຄັ່ງຄັດ ຂອງປັກກິ່ງຕໍ່ຮົງກົງ.
ນີ້ແມ່ນຄວາມວຸ້ນວາຍທາງສັງຄົມ ທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນອະດີດອານານິຄົມຂອງອັງກິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ກັບຄືນໄປຢູ່ ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງຂອງຈີນ ເມື່ອ 22 ປີ ຜ່ານມານັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນ ທ່ານນຶ່ງ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວຮົງກົງ ຄັດຄ້ານຕໍ່ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະໄດ້ກ່າວຫາພວກນັກການເມືອງຕາເວັນຕົກບາງຄົນ ທີ່ໄດ້ຍຸຍົງໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສະງົບດັ່ງກ່າວ.
ໂຄສົກຂອງກະຊວງຮັບຜິດຊອບກິດຈະການຮົງກົງແລະມາກາວ ທ່ານ Yang Guang ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນຂອງລັດຖະບານ ຕໍ່ທ່ານນາງ ແຄຣີ ແລມ ຜູ້ນຳຮົງກົງທີ່ກຳລັງຕໍ່ສູ້ດີ້ນຮົນຢູ່ນັ້ນ.