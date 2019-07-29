ແພດສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ອາເລັກເຊ ນາວາລນີ ກ່າວວ່າ ມັນ
ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ທ່ານ ນາວາລນີ ໄດ້ຖືກວາງຢາພິດເຄມີ.
ທ່ານນາງ ອານາສຕາເຊຍ ວາສຊິລີເອວາ ໄດ້ກ່າວໃນເຟສບຸກ ຫຼັງຈາກໄດ້ໄປຢ້ຽມ
ຢາມທ່ານ ນາວາລນີ ຢູ່ໂຮງໝໍວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດປະຕິເສດວ່າຜິວໜັງຂອງເພິ່ນ
ໄດ້ໄປສຳຜັດກັບສານພິດ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຍ້ອນວັດຖຸເຄມີທີ່ບໍ່ຮູ້ຊະນິດ
ຈາກມືທີສາມ.”
ທ່ານ ນາວາລນີ ໄດ້ຖືກຂັງຄຸກມາໄດ້ 30 ວັນແລ້ວ ຕອນທີ່ເພິ່ນຖືກສົ່ງເຂົ້າໂຮງໝໍໃນ
ຕອນເຊົ້າຂອງວັນອາທິດວານນີ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ປະສົບກັບສິ່ງທີ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ອະ
ທິບາຍວ່າເປັນ “ປະຕິກິລິຍາພູມແພ້ທີ່ຮຸນແຮງ.”
ທ່ານນາງ ຄີຣາ ຢາມຢຸສ ໂຄສົກຍິງຂອງທ່ານ ນາວາລນີ ກາວວ່າ ບຸກຄົນຝ່າຍຄ້ານ
ແລະ ປໍລະປັກຂອງວັງ ເຄຣັມລິນ ໄດ້ໄປຮອດໂຮງໝໍດ້ວຍ “ອາການໜ້າບວມຢ່າງ
ໃຫຍ່ ແລະ ມີຜື່ນສີແດງຢູ່ຜິວໜັງ.” ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ທ່ານ ນາວາລນີ ບໍ່ເຄີຍ
ມີອາການພູມແພ້ແບບນີ້ມາກ່ອນ.”
ທ່ານ ເລໂອນິດ ໂວລຄອຟ, ຜູ້ຊ່ວຍລະດັບສູງຂອງທ່ານ ນາວາລນີ, ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມ
ໃນທວິດເຕີວ່າ ທ່ານເຄີຍມີປະຕິກິລິຍາທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ຫຼັງຈາກໄດ້ຖືກຂັງຢູ່ໃນຫ້ອງດຽວ
ກັບທ່ານ ນາວາລນີ ເມື່ອເດືອນທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ “ທຳການກວດສອບ
ຢ່າງຈິງຈັງ” ກ່ຽວກັບ ມາດຕະຖານສຸຂະອະນາໄມຢູ່ສູນກັກຂັງນັ້ນ.
ໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ຕົວແທນຂອງໂຮງໝໍ ບ່ອນທີ່ທ່ານ ນາວາລນີ ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ໄດ້
ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຕາເວັນຕົກວ່າ “ທ່ານມີອາການທີ່ໜ້າພໍໃຈ.”
ທ່ານ ນາວາລນີ ໄດ້ຖືກຕັດສິນຂັງຄຸກ 30 ວັນໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ຍ້ອນການຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ຈັດການປະທ້ວງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນນະຄອນຫຼວງ ມົສກູ ໃນວັນເສົາທີ່
ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 1,300 ຄົນໄດ້ຖືກຕຳຫຼວດຈັບ, ອີງຕາມການກ່າວ
ຂອງກຸ່ມອິດສະຫຼະ ທີ່ຕິດຕາມເບິ່ງການປາບປາມການປະທ້ວງ.