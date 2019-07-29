ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ໂຈມຕີນະຄອນ ບອລຕິມໍ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນອອກ
ຂອງ ສະຫະລັດ ຫຼາຍວັນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງຂອງເຂົາເຈົ້າຄົນນຶ່ງຄື, ສະມາຊິກ
ສະພາຕ່ຳ ທ່ານ ເອໄລຈາ ຄຳມິງສ໌, ຫຼັງຈາກສະມາຊິກສະພາຄົນຜິວດຳດັ່ງກ່າວ ໄດ້
ກ່າວໂຈມຕີລັດຖະບານຂອງທ່ານ ທຣຳ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ
ຢູ່ເຂດຊາຍແດນພາກໃຕ້ຕິດກັບປະເທດ ເມັກຊິໂກ.
ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນຢູ່ ທວິດເຕີ ຫຼາຍຄັ້ງນັ້ນ, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ເອີ້ນທ່ານ ຄຳມິງສ໌ ອາຍຸ 68
ປີ, ເຊິ່ງຕອນນີ້ໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງຢູ່ສະພາຕ່ຳໄດ້ 13 ສະໄໝມາແລ້ວນັ້ນ, ວ່າ “ເປັນອັນ
ຕະພານທີ່ໂຫດຮ້າຍ” ແລະ ໄດ້ອ້າງວ່າເມືອງຂອງທ່ານ “ແມ່ນເປັນຕາຂີ້ດຽດ, ສົກກະ
ປົກ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍໂຕໜູ.” ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ເມືອງຂອງທ່ານ ຄຳມິງສ໌
ແມ່ນ “ຂີ້ຮ້າຍຫຼາຍ ແລະ ອັນຕະລາຍຫຼາຍກວ່າ” ສະຖານທີ່ຄຸມຂັງຢູ່ເຂດຊາຍແດນ
ບ່ອນທີ່ລັດຖະບານໄດ້ກັກຂັງຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຂ້າມເຂດຊາຍແດນ ສະຫະລັດ
ໂດຍບໍ່ມີເອກະສານ.
ແນວໃດກໍຕາມ, ສະຖິຕິຂອງລັດຖະບານໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ເມືອງຂອງທ່ານ
ຄຳມິງສ໌, ເຊິ່ງລວມມີຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ທຸກຍາກຂອງນະຄອນ ບອລຕິມໍ ແລະ ເຂດຕົວ
ເມືອງທີ່ຮັ່ງມີຢູ່ອ້ອມເມືອງດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ມີລາຍໄດ້ຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສູງກວ່າ ແລະ ມີມູນຄ່າ
ເຮືອນລະດັບກາງທີ່ສູງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍທົ່ວປະເທດ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ປະຕິເສດການຕຳໜິວິຈານ ກ່ຽວກັບ ການໂຈມຕີຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງທ່ານຕໍ່
ສະມາຊິກສະພາສຽງສ່ວນນ້ອຍ ໂດຍກ່າວວ່າ “ມັນບໍ່ມີຫຍັງທີ່ເປັນການແບ່ງແຍກເຊື້ອ
ຊາດສີຜິວ ໃນການເວົ້າສິ່ງທີ່ຄົນສ່ວນຫຼາຍຮູ້ຢູ່ແລ້ວ, ວ່າທ່ານ ເອໄລຈາ ຄຳມິງສ໌ ບໍ່ໄດ້
ເຮັດວຽກເປັນຢ່າງດີ ສຳລັບປະຊາຊົນໃນເມືອງຂອງລາວ ແລະ ນະຄອນ ບອລຕິມໍ ເອງ.
ພັກເດໂມແຄຣັດ ມັກຈະຍົກເລື່ອງແບ່ງແຍກເຊື້ອຊາດສີຜິວຂຶ້ນມາຕະຫຼອດ ໃນເວລາທີ່
ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດເອົາຊະນະຄວາມຈິງໄດ້. ເປັນຕາອັບອາຍຂາຍໜ້າຫລາຍ.”
ທ່ານ ທຣຳ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ປະຕິເສດ ສະມາຊິກສະພາສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ສີ່ຄົນ
ທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນສະໄໝທຳອິດ, ເຊິ່ງທັງໝົດແມ່ນແມ່ຍິງຜິວຄ້ຳ ວ່າເຂົາເຈົ້າ ຄວນ
ກັບໄປ “ປະເທດບ້ານເກີດຂອງເຂົາເຈົ້າ”, ເຖິງແມ່ນວ່າທັງສີ່ຄົນດັ່ງກ່າວຈະມີສັນຊາດ
ອາເມຣິກັນ ກໍຕາມ, ເຊິ່ງສາມຄົນໃນນັ້ນໄດ້ເກີດຢູ່ ສະຫະລັດ ແລະ ຄົນທີສີ່ ແມ່ນອົບ
ພະຍົບ ໂຊມາເລຍ, ແລະ ໄດ້ປ່ຽນສັນຊາດເປັນອາເມລິກັນແລ້ວ.
ໃນຄຳເຫັນອີກອັນນຶ່ງ, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຕຳໜິວ່າ, “ເປັນຫຍັງເງິນຈຳນວນຫຼວງ ຫຼາຍຈຶ່ງ
ຖືກສົ່ງໃຫ້ເມືອງຂອງທ່ານ ເອໄລຈາ ຄຳມິງສ໌ ເມື່ອມັນຖືກພິຈາລະຈາວ່າ ດຳເນີນງານ
ຂີ້ຮ້າຍທີ່ສຸດ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍກວ່າບ່ອນອື່ນໆໃນ ສະຫະລັດ. ບໍ່ມີມະນຸດຄົນໃດ
ຄົງຢາກອາໄສຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ເງິນທັງໝົດນີ້ມັນໄປຢູ່ໃສ? ມັນຖືກລັກຫຼາຍຊ່ຳໃດ? ຈົງສືບ
ສວນສອບສວນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງນີ້ໃນທັນທີ.”