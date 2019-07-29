ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດວ່າ ຫົວໜ້າອົງການສືບລັບ
ແຫ່ງຊາດຂອງທ່ານ, ທ່ານ ແດນ ໂຄດສ໌, ໄດ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງຫຼັງຈາກເຮັດວຽກ
ມາໄດ້ສອງປີ ແລະ ມັກຈະຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍ ຂອງທຳນຽບຂາວ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂຽນຢູ່ທວິດເຕີໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ທ່ານ ໂຄດສ໌ ຈະລົງຈາກຕຳ
ແໜ່ງໃນວັນທີ 15 ສິງຫາ. ທ່ານໄດ້ກ່າວຂອບໃຈທ່ານ ໂຄດສ໌ ສຳລັບ “ການຮັບໃຊ້
ຊາດຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງເພິ່ນ.” ທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານຈະສະເໜີຊື່ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳສັງ
ກັດພັກຣີພັບບລີກັນຈາກລັດ ເທັກຊັສ ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ທ່ານ ທຣຳ, ທ່ານ
ຈອນ ແຣັດຄລິຟ ຈະມາຮັບຕຳແໜ່ງແທນທ່ານ ໂຄດສ໌ .
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງທ່ານ ແຣັດຄລິຟ ວ່າ “ເປັນອະດີດໄອຍະການ ສະຫະລັດ
ຜູ້ເປັນເຄົາລົບຢ່າງສູງ” ຜູ້ທີ່ຈະ “ນຳໜ້າ ແລະ ເປັນແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ປະເທດອັນເປັນ
ທີ່ທ່ານຮັກ.”
ທ່ານ ແຣັດຄລິຟ ໄດ້ຕຳໜິວິຈານການໃຫ້ປາກຄຳຂອງໄອຍະການພິເສດ ທ່ານ ໂຣເບີດ
ມັລເລີ ຕໍ່ຄະນະກຳມະການຕຸລາການສະພາຕ່ຳໃນອາທິດແລ້ວນີ້.
ທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ເຫັນດີກັບການສະຫຼຸບຂອງທ່ານ ມັລເລີ ວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມ
ຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນການແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ປີ 2016 ແມ່ນ
“ກວ້າງຂວາງ ແລະ ເປັນລະບົບ.”
ແຕ່ທ່ານໄດ້ປະນາມທ່ານ ມັລເລີ ສຳລັບການໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍດາວ (*) ໃນລາຍງານຂອງ
ທ່ານທີ່ໄດ້ກ່າວຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມຜິດ.
ທ່ານ ແຣັດຄລິຟ ໄດ້ຖາມທ່ານ ມັລເລີ ວ່າ “ທ່ານລອງຍົກຕົວຢ່າງມາໃຫ້ເບິ່ງໄດ້ບໍ່ ນອກ
ຈາກທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ກະຊວງຍຸຕິທຳໄດ້ພິຈາລະນາວ່າ ໄດ້ສືບສວນສອບສວນຄົນ
ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ພົ້ນຈາກຄວາມຜິດ ຍ້ອນຄວາມບໍລິສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາ
ຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ?
ທ່ານອະດີດໄອຍະການໄດ້ຕອບວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດບໍ່ໄດ້, ແຕ່ນີ້ແມ່ນສະຖານະການ
ທີ່ພິເສດ.”
ທ່ານ ແຣັດຄລິຟ ໄດ້ຕອບຄືນວ່າ “ທ່ານຊອກຫາບໍ່ໄດ້ ເພາະຂ້າພະເຈົ້າຈະບອກທ່ານ
ວ່າເປັນຫຍັງ ມັນບໍ່ມີຈິງ.”