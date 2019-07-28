ຕຳຫຼວດ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຈັບກຸມປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຄົນ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ໃນຂະ
ນະທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະທ້ວງໃນນະຄອນຫຼວງ ມົສກູ ຕໍ່ຕ້ານການບໍ່ລວມເອົາຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນ
ຝ່າຍຄ້ານ ຈາກການເລືອກຕັ້ງໃນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍປີນີ້, ອີງຕາມອົງການ
ຂ່າວ ຣັດເຊຍ.
ລວມທັງໝົດ “1,074 ຄົນໄດ້ຖືກຈັບສຳລັບການກະທຳຜິດຫຼາຍຢ່າງ ໃນລະຫວ່າງ ການ
ປະທ້ວງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃນເຂດໃຈກາງຂອງນະຄອນຫຼວງ.” ອີງຕາມການເນັ້ນຄຳ
ເວົ້າຂອງຕຳຫຼວດ ມົສກູ ໂດຍອົງການຂ່າວ Tass ແລະ Ria-Novosti.
ການຈັບກຸມຫຼາຍຄັ້ງແມ່ນຮຸນແຮງ, ເຊິ່ງຫຼາຍເທື່ອ ຕຳຫຼວດໄດ້ປ້ຳຜູ້ປະທ້ວງລົງພື້ນດິນ
ແລະ ໄດ້ໃຊ້ໄມ້ຄ້ອນທຸບຕີເຂົາເຈົ້າ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງຜູ້ເຫັນເຫດການ.
ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານ ອາເລັກເຊ ນາວາລນີ ໄດ້ຖືກຈັບກຸມໃນຕົ້ນສັບປະດານີ້ ສຳລັບ
ການຮຽກຮ້ອງຈັດການປະທ້ວງຂອງວັນເສົາວານນີ້ ເພື່ອຊັກຊວນໃຫ້ອຳນາດການປົກ
ຄອງ ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນຝ່າຍຄ້ານສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນການເລືອກງຕັ້ງ
ສະພານະຄອນຫຼວງ ມົສກູ ໃນວັນທີ 8 ກັນຍານີ້.
ບັນດາຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານຄົນອື່ນໆກໍຖືກຈັບ ໃນການປະທ້ວງຂອງວັນເສົາວານນີ້, ລວມມີ
ທ່ານ ອີລີຢາ ຢາຊິນ, ທ່ານ ດີມິທຣີ ກຸດຄອຟ ແລະ ທ່ານ ອີວານ ຊດານອຟ.
ປະມານ 3,500 ຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະທ້ວງຂອງວັນເສົາວານນີ້, ເຊິ່ງຖືກປະກາດ
ວ່າຜິດກົດໝາຍກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວ. ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ 22,000 ຄົນໄດ້ປະທ້ວງໃນ
ການປະທ້ວງທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນນະຄອນຫຼວງ ມົສກູ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປຫ້ອງອັດວິດີໂອຂອງທ່ານ ນາວາລນີ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້
ອອກອາກາດການປະທ້ວງຜ່ານ YouTube ແລະ ໄດ້ຈັບກຸມຜູ້ນຳລາຍການ, ທ່ານ
ວລາດິເມຍ ມິໂລນອຟ.
ຕຳຫຼວດຍັງໄດ້ກວດຄົ້ນສະຖານີໂທລະພາບອິນເຕີແນັດ ໂດຊັດ, ເຊິ່ງໄດ້ຖ່າຍທອດ
ການປະທ້ວງ, ແລະ ສັ່ງໃຫ້ຫົວໜ້າບັນນາທິການ ທ່ານນາງ ອາເລັກແຊນດຣາ ເປເຣເປ
ໂລວາ ຖືກສອບຖາມໂດຍບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ການເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ຫ້າມຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນຝ່າຍຄ້ານບາງຄົນຈາກການລົງ
ແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງ, ໂດຍກ່າວຫາວ່າບໍ່ມີລາຍເຊັນພຽງພໍ ກ່ຽວກັບ ການຂໍຮ້ອງສະ
ເໜີຊື່ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ສາພານະຄອນຫຼວງ ມົສກູ, ເຊິ່ງມີ 45 ບ່ອນນັ່ງ, ແມ່ນຖືກຄວບຄຸມໂດຍພັກ ສະມັກຄີ
ຣັດເຊຍ ທີ່ສະໜັບສະໜູນວັງ ເຄຣັມລິນ. ບ່ອນນັ່ງທັງໝົດແມ່ນຈະຖືກແຂ່ງຂັນເອົາໃນ
ວັນທີ 8 ກັນຍານີ້.
ການປະທ້ວງ ແລະ ການຈັບກຸມໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ທ່າມກາງມາດຕະຖານການຄອງຊີບທີ່ຫຼຸດ
ລົງ ແລະ ລະດັບການນິຍົມຊົມຊອບຂອງທ່ານ ປູຕິນ ໄດ້ຕົກຕ່ຳລົງ.