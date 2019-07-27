ຕຳຫຼວດປາບຈະລາຈົນໄດ້ຍິງລະເບີດນ້ຳຕາເຂົ້າໃສ່ພວກປະທ້ວງ ທີ່ພາກັນເດີນຂະບວນທີ່ຄຸ້ມໆນຶ່ງຂອງຮົງກົງ ໃກ້ກັບຊາຍແດນຈີນ ເພື່ອໂຮມຊຸມນຸມປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານພວກທີ່ສົງໄສວ່າ ເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມອັນທະພານ ທີ່ໄດ້ທຸບຕີພວກເດີນຂະບວນປະທ້ວງນິຍົມປະຊາທິປະໄຕໃນວັນທ້າຍສັບປະດາທີ່ຜ່ານມາ.
ລາຍງານຂ່າວທາງໂທລະພາບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໄດ້ມີການຍິງລະເບີດນ້ຳຕາຈຳນວນນຶ່ງເຂົ້າໃສ່ຝູງຊົນທີ່ຄຸ້ມເຢີນ-ລອງ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການປະເຊີນໜ້າທີ່ເຄັ່ງຕຶງກັບພວກປະທ້ວງ ຊຶ່ງຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ພາກັນແກວ່ງສິ່ງຂອງເຂົ້າໃສ່ຕຳຫຼວດ.
ພວກປະທ້ວງປະກາດວ່າ ຈະພາກັນລົງສູ່ຖະໜົນຫົນທາງຢູ່ຄຸ້ມເຢີນ-ລອງທັງໆທີ່ໄດ້ມີການຂົ່ມຂູ່ວ່າຈະມີການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຂອງກຸ່ມອັນທະພານແລະການຫ້າມບໍ່ໃຫ້ປະທ້ວງຂອງຕຳຫຼວດ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ເຕືອນວ່າ ພວກປະທ້ວງຈະລະເມີດກົດໝາຍ ຖ້າຫາກການເດີນຂະບວນມີຂຶ້ນແທ້.
ພວກນັກເລງທີ່ໃສ່ເສື້ອຂາວຊຶ່ງສົງໄສວ່າພົວພັນກັບກຸ່ມອາຊະຍາກອນ ໄດ້ໂຈມຕີພວກປະທ້ວງແລະພວກເດີນທາງໄປມາທີ່ສະຖານີລົດໄຟໃຕ້ດິນເຢີນ-ລອງໃນອາທິດແລ້ວນີ້.
ການປະທ້ວງໃນວັນທ້າຍສັບປະດາແມ່ນມີຂຶ້ນເກືອບວ່າເປັນປະຈຳຢູ່ທີ່ຮົງກົງໃນໄລຍະເກືອບສີ່ເດືອນທີ່ຜ່ານມານີ້.
ໃນການປະທ້ວງທີ່ເລີ້ມຂຶ້ນຍ້ອນຮ່າງກົດໝາຍສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນທີ່ໄດ້ຖືກໂຈະໄວ້ນັ້ນ ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ຍັງໄດ້ທວງໃຫ້ ນັບແຕ່ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເລືອກເອົາພວກຜູ້ນຳໂດຍກົງແລະການສືບສວນກ່ຽວກັບການກ່າວຫາໃນການໃຊ້ອຳນາດເກີນຂອບເຂດໂດຍຕຳຫຼວດ. ແນວໃດກໍຕາມ ຜູ້ບໍລິຫານທີ່ພວມດີ້ນຮົນຂອງຮົງກົງ ທ່ານນາງແຄຣີ ແລມ ໄດ້ເອີ້ນຮ່າງກົດໝາຍສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນວ່າ “ຕາຍແລ້ວ” ແຕ່ພວກປະທ້ວງ ຍັງສືບຕໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຖອນຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຢ່າງເຕັມທີ່.