ລັດຖະມົນຕີການເງິນ ສະຫະລັດ ທ່ານ ສຕີຟ ມະນູຊິນ ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະເດີນທາງໄປ
ຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ໃນອາທິດໜ້າ ເພື່ອການເຈລະຈາສອງວັນ ເພື່ອຢຸດສົງຄາມການຄ້າທີ່
ແກ່ຍາວມາເປັນປີ ລະຫວ່າງສອງປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກນັ້ນ.
ທ່ານ ມະນູຊິນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບ CNBC ໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ທ່ານ ແລະ ບັນ
ດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈີນ ຈະປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ “ຫຼາຍບັນຫາ” ແລະ ທ່ານໄດ້ຍອມຮັບຢູ່
ທຳນຽບຂາວ ໃນເວລາຕໍ່ມາວ່າ ທ່ານບໍ່ຄາດວ່າທຸກຢ່າງຈະຖືກແກ້ໄຂ.
ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ການເຈລະຈາ “ໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່
ການປັບປຸງສາຍພົວພັນດ້ານການຄ້າ” ລະຫວ່າງສອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ແລະ ຈະປົກ
ຄຸມ “ຫຼາກຫຼາຍບັນຫາ” ລວມທັງການຂາດດຸນການຄ້າ ແລະ “ການບັງຄັບໂອນເທັກ
ໂນໂລຈີ.”
ການເຈລະຈາທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້ ຈະເປັນການພົບປະຊ່ອງໜ້າຄັ້ງທຳອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່
ມັນໄດ້ພັງລົງໃນເດືອນພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຫາ
ຈີນ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນໃຈໃນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານ ທຣຳ ແລະ ປະທານປະເທດ ຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນຜິງ ໄດ້ຕົກລົງກັນໃນປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ
ເມື່ອເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຈະຢຸດການກະທຳທີ່ມີເຈຕະນາຮ້າຍຕໍ່ໄປ ໃນຂະນະທີ່ສອງ
ປະເທດມະຫາອຳນາດນັ້ນ ເຮັດວຽກເພື່ອຟື້ນຟູການເຈລະຈາຄືນ.
ສອງປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ວາງການເກັບພາສີຕໍ່ການຄ້າສົ່ງອອກ ແລະ ນຳເຂົ້າ ມູນຄ່າ
360 ພັນລ້ານໂດລາ, ແລະ ເຖິງແມ່ນຈະມີການຢຸດມຸ່ງຮ້າຍແລ້ວກໍຕາມ, ທ່ານ ທຣຳ
ກໍໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະເກັບພາສີລົງໂທດເພີ່ມເຕີມ ຕໍ່ສິນຄ້າຂອງ ຈີນ.