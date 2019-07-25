ຂຸມຝັງສົບຂະໜາດໃຫຍ່ພ້ອມກັບຫຼາຍສິບສົບ ທີ່ເຊື່ອວ່າແມ່ນຊາວ ເຄີດ ທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ
ໂດຍກອງກຳລັງຂອງອະດີດຜູ້ນຳ ອີຣັກ ທ່ານ ຊັດດຳ ຮຸສເຊນ ໄດ້ຖືກພົບເຫັນໃນທະ
ເລຊາຍຂອງແຂວງ ອາລ-ມູທານນາ ໃນພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ອີຣັກ.
ການຂຸດຄົ້ນຂຸມຝັງສົບຂະໜາດໃຫຍ່ກ່ອນໜ້ານີ້ ໃນເມືອງ ອາລ-ຊາມາວາ ປະມານ
80 ກິໂລແມັດທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ ໄດ້ພົບເຫັນ 70 ສົບ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງ
ທ່ານ ຈາບາ ໂອມາ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ວີລະຊົນສາສະໜາ ແລະ ອານຟາລ, ໃນເມືອງ
ກາມຢານ ຂອງພາກພື້ນ ເຄີດິສຖານ, ທັງເປັນຜູ້ຄວບຄຸມຂະບວນການຂຸດຄົ້ນສົບເຊັ່ນ
ກັນ.
ຄົນຈຸດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງປະກອບມີແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍເປັນສ່ວນຫຼາຍ, ເຊື່ອວ່າຖືກຂ້າ
ຕາຍໃນລະຫວ່າງປີ 1987-1988, ໃນລະຫວ່າງບັ້ນລົບ “ອານຟາລ” ຕໍ່ຊາວ ເຄີດ
ໂດຍອະດີດລະບອບການປົກຄອງຂອງ ອີຣັກ.
ທ່ານ ໂອມາ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຜູ້ເຄາະຮ້າຍໄດ້ຖືກຝັງຢອງກັນ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນແມ່ຍິງ
ແລະ ເດັກນ້ອຍ. ການແຍກສົບອອກຈາກກັນແມ່ນຍາກ ເພາະວ່າ ຫຼາຍຄົນໃນນັ້ນ
ແມ່ນເດັກທາຣົກ ລະຫວ່າງ 1 ແລະ 2 ປີ, ຖືກຝັງໃນຫວ່າງແຂນຂອງແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ບັ້ນລົບ ອານຟາ ແມ່ນການບຸກໂຈມຕີຕໍ່ຊາວ ເຄີດ ໃນທ້າຍຊຸມປີ 1980 ໂດຍ ກອງກຳ
ລັງຂອງທ່ານ ຮຸສເຊນ ແລະ ນຳພາໂດຍພີ່ນ້ອງຂອງລາວ ທ່ານ ອາລີ ຮາສຊານ ອາລ-
ມາຈິດ. ບັ້ນລົບດັ່ງກ່າວມີລາຍງານວ່າໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊາວ ເຄີດ ເສຍຊີວິດ 180,000 ຄົນ
ແລະ ປະມານ 4,500 ໝູ່ບ້ານ ໄດ້ຖືກທຳລາຍ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຊາວ ເຄີດ ກ່າວວ່າ ສະຖານທີ່ຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຫາຍສາບສູນໃນການຕໍ່ສູ້
ແມ່ນຍັງບໍ່ກະຈ່າງແຈ້ງ, ດ້ວຍຫຼາຍຄອບຄົວຍັງພະຍາຍາມທີ່ຈະຄົ້ນຫາວ່າເຂົາເຈົ້າຍັງ
ມີຊີວິດ ຫຼື ຖືກຝັງຢູ່ທະເລຊາຍ ໃນພາກໃຕ້ຂອງ ອີຣັກ.
ກຸ່ມທີ່ຖືກຈັດໃຫ້ໄປລະບຸຕົວສົບທີ່ຖືກພົບເຫັນໃນແຂວງ ອາລ-ມູທານນາ ແມ່ນກຳລັງ
ຂຸດຄົ້ນຂຸມຝັງສົບຂະໜາດໃຫຍ່ຂຸມນຶ່ງ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານ ໂອມາ, ນອກ
ຈາກນັ້ນ ຕົວເລກຂອງສົບຜູ້ເສຍຊີວິດ ແມ່ນຄາດວ່າ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນວັນຕໍ່ມາ ໃນຂະ
ນະທີ່ການຂຸດຄົ້ນຂຸມຝັງສົບອີກສາມແຫ່ງໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ.