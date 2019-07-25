ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງການປາກົດຕົວ
ຂອງອະດີດໄອຍະການພິເສດ ທ່ານ ໂຣເບີດ ມັລເລີ ຕໍ່ຄະນະກຳມະການສະພາຕ່ຳ
ຈາກສອງພັກການເມືອງ ໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ເປັນ “ວັນທີ່ດີຫຼາຍ” ສຳລັບທ່ານ ແລະ
ເພື່ອນຮ່ວມພັກຣີພັບບລີກັນ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ການໃຫ້ການຂອງທ່ານ ມັລເລີ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການສອບສວນ
ກ່ຽວກັບ ການແຊກແຊງຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2016 ແລະ ການກ່າວຫາ
ທ່ານ ທຣຳ ກ່ຽວກັບ ການຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທຳ ດ້ວຍການພະຍາຍາມທີ່ຈະ
ທຳລາຍການສືບສວນສອບສວນວ່າ “ເປັນການເສຍເວລາ.”
ປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ລັດຖະ
ບານທ່ານ ທຣຳ “ອາດເຮັດໃຫ້ຄວາມປອດໄພຂອງປະເທດຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາ ດ້ວຍ
ການຂະຫຍາຍອຳນາດຂອງ ຣັດເຊຍ” ແລະ ວ່າພັກເດໂມແຄຣັດ ຈະຜັກດັນກ່ຽວກັບ
ການສອບສວນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ແລະ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະດຳເນີນການຟ້ອງ
ຮ້ອງ.
ທ່ານ ມັລເລີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາວ່າ ການສືບສວນສອບສວນຂອງທ່ານ
ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ທ່ານ ທຣຳ ພົ້ນຈາກຄວາມຜິດ ກ່ຽວກັບ ການຖືກກ່າວຫາໃນການຂັດຂວາງ
ຂະບວນການຍຸຕິທຳ.
ໃນຂະນະທີ່ເວລາການໃຫ້ການຫຼາຍຊົ່ວໂມງໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນນັ້ນ, ປະທານຄະນະກຳມະ
ການຕຸລາການສະພາຕ່ຳ ທ່ານ ເຈີໂຣລ ແນດເລີ ໄດ້ຖາມທ່ານໄອຍະການວ່າ, “ເຈົ້າ
ໄດ້ໃຫ້ທ່ານປະທານາທິບໍດີພົ້ນຈາກຄວາມຜິດທັງໝົດເລີຍບໍ່?”
ທ່ານ ມັລເລີ ໄດ້ຕອບວ່າ “ບໍ່, ທ່ານປະທານາທິບໍດີບໍ່ໄດ້ພົ້ນຈາກຄວາມຜິດທີ່ລາວຖືກ
ກ່າວຫາວ່າໄດ້ເຮັດ.” ຕໍ່ມາໃນການໃຫ້ປາກຄຳນັ້ນ, ທ່ານ ມັລເລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ແມ່ນ”
ເມື່ອຖືກຖາມວ່າ ທ່ານຈະຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ດ້ວຍຄວາມຜິດທາງ
ອາຍາ ຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.
ທ່ານ ມັລເລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທີມຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ໃນການພະຍາ
ຍາມທີ່ຈະບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງດົນນຶ່ງປີກັບທ່ານ ທຣຳ ທີ່ຈະໃຫ້ທ່ານມາໃຫ້ປາກຄຳສົດ,
ຊ່ອງໜ້າ, ແຕ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ພຽງແຕ່ຕອບບາງຄຳຖາມທີ່ຂຽນຢູ່ໃນເຈ້ຍ, ແລະ
ບໍ່ແມ່ນ ກ່ຽວກັບ ການຖືກກ່າວຫາຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທຳ.
ແນວໃດກໍຕາມ, ທ່ານ ມັລເລີ, ເຊິ່ງໄດ້ຕັດລາຍງານການສືບສວນສອບສວນຂອງທ່ານ
ລົງເກືອບ 448 ໜ້າ ຫຼັງຈາກການສອບສວນດົນ 22 ເດືອນນັ້ນ, ໄດ້ຍອມຮັບຕໍ່ສະມາ
ຊິກສະພາຕ່ຳ ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານ ດັກ ຄອລລິນສ໌ ວ່າການສືບສວນສອບ
ສວນຂອງທ່ານໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ມັນບໍ່ມີຫຼັກຖານພຽງພໍ ເພື່ອຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ທ່ານ ທຣຳ
ຫຼື ພະນັກງານການໂຄສະນາຫາສຽງ ປີ 2016 ຂອງທ່ານ ໃນການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບ
ຣັດເຊຍ ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະການດຳລົງຕຳແໜ່ງສີ່ປີໃນທຳນຽບຂາວ.