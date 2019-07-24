ບັນດາສະມາຊິກສະພາສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ກ່າວຫາປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ
ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະ ສະພາສູງທີ່ນຳພາໂດຍພັກຣີພັບບລີກັນ ກ່ຽວກັບ ການເຮັດ
ວຽກເພື່ອລົບລ້າງຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ຈະປົກປ້ອງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ
ທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງ ຈາກການຖືກແຊກແຊງໂດຍ ຣັດເຊຍ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ.
ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ເຕືອນວ່າ ຍ້ອນຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານ ທຣຳ ແລະ ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນ
ຫຼາຍສະພາສູງພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານ ມິຈ ແມັກຄອນແນລ, ເວລາແມ່ນກຳລັງໃກ້ຈະ
ໝົດ ເພື່ອປັບປຸງມາດຕະການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ສຳລັບການລົງຄະແນນສຽງປີ
2020.
ທ່ານ ມາກ ວອລເນີ, ຮອງປະທານຂອງຄະນະກຳມະການສືບລັບສະພາສູງ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່
ບັນດານັກຂ່າວໃນລະຫວ່າງ ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່ຫໍລັດຖະສະພາແຄັບປິຕອລ
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ມັນປາກົດວ່າ ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ, ຕາມຄຳສັ່ງຂອງທຳນຽບ
ຂາວ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ ທີ່ຈະລົບລ້າງຮ່າງກົດໝາຍທີ່ມີຄວາມ
ໝາຍສຳຄັນ.”
ທ່ານ ວອລເນີ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ແມ່ນກະທັ້ງການສືບລັບລະດັບສູງຂອງປະທານາທິບໍ
ດີນີ້, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍທຸກຄົນໄດ້ລະບຸວ່າ ຣັດເຊຍ, ເຊິ່ງໄດ້ແຊກ
ແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງພວກເຮົາໃນປີ 2016 ຢ່າງສຳເລັດນັ້ນ ຈະກັບຄືນມາ
ອີກ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າເມື່ອເຮົາມີສາມັນສຳນຶກ, ຮ່າງກົດໝາຍຈາກສອງພັກ
ການເມືອງ, ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງບໍ່ສາມາດນຳມັນຂຶ້ນມາໃນກອງປະຊຸມຂອງສະພາ
ສູງ ແລະ ໃຫ້ສະພາສູງລົງຄະແນນສຽງ.”
ຜ່ານຜູ້ຊ່ວຍເຫຼືອທັງຫຼາຍ, ທ່ານ ແມັກຄອນແນລ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະຕອບໂດຍກົງຕໍ່
ການກ່າວຫາຄັ້ງຫຼ້າສຸດ. ແຕ່ໃນການໃຫ້ຄຳເຫັນໃນຕົ້ນເດືອນນີ້, ທ່ານໄດ້ວິພາກວິ
ຈານພັກເດໂມແຄຣັດ ສຳລັບການໃຊ້ບັນຫາຄວາມປອດໄພການເລືອກຕັ້ງ ເພື່ອພະ
ຍາຍາມບັນລຸແຜນການຝ່າຍດຽວ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂໍ້ສະເໜີຫຼາຍສະບັບທີ່ຖືກຈັດເປັນມາດຕະການຮັກສາຄວາມປອດ
ໄພການເລືອກຕັ້ງໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດ ແນ່ນອນແມ່ນມາດຕະການປະຕິຮູບການ
ເລືອກຕັ້ງ ທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງລາຍການທີ່ຕ້ອງການຂອງຝ່າຍຊ້າຍ. ເຂົາເຈົ້າເມີນ
ເສີຍຕໍ່ວຽກງານທີ່ສຳຄັນຫຼາຍທີ່ລັດຖະບານນີ້ໄດ້ເຮັດ ແລະ ປະຕິເສດມາດຕະການ
ທີ່ຈຳເປັນທີ່ສະພານີ້ໄດ້ຮັບຜ່ານ.”
ການກ່າວຫາຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ມີຂຶ້ນນຶ່ງວັນ
ກ່ອນໄອຍະການພິເສດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຣເບີດ ມັລເລີ, ທີ່ໄດ້ຮັບຜິດຊອບໃນການ
ສືບສວນສອບສວນ ການແຊກແຊງຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2016, ມີກຳ
ນົດທີ່ຈະໃຫ້ການຕໍ່ຄະນະກຳມະການລັດຖະສະພາ.