ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຸນ ເຊັນ ແຫ່ງກຳປູເຈຍ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ລາຍງານ
ຂ່າວທີ່ວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານໄດ້ລົງນາມໃນສັນຍາລັບສະບັບນຶ່ງກັບຈີນ ເພື່ອອະນຸ
ຍາດໃຫ້ກອງທັບເຮືອຈີນ ໃຊ້ຖານທັບເຮືອຂອງຕົນໃນເຂດອ່າວໄທໄດ້.
ໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ໜັງສືພິມ Wall Street Journal ລາຍງານວ່າ ໄດ້ມີການລົງນາມ
ໃນຂໍ້ຕົກລົງສອງຝ່າຍສະບັບນຶ່ງ ເມື່ອຕົ້ນປີນີ້ ທີ່ຈະໃຫ້ຈີນມີສິດພິເສດ ໃຊ້ຖານທັບເຮືອ
Ream ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃກ້ໆກັບສະໜາມບິນໃຫຍ່ ແຫ່ງນຶ່ງ ທີ່ສ້າງໂດຍຈີນ ໃນບໍລິເວນອ່າວໄທ
ຢູ່ທີ່ແຂວງເກາະກົງ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງນັ້ນ.
ທ່ານ ຮຸນ ເຊັນ ກ່າວໃນການໃຫ້ສຳພາດແກ່ອົງການຂ່າວ Fresch News ຂອງກຳປູເຈຍ
ຊຶ່ງເປັນອົງການຂ່າວທີ່ເປັນພັນທະມິດກັບລັດຖະບານ ໂດຍກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນຂ່າວປອມ
ທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດ ຕໍ່ກຳປູເຈຍ.”
ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ Fresch News ແລ້ວ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ
ກ່າວວ່າ “ບໍ່ມີເລື້ອງແບບນີ້ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ ຍ້ອນວ່າການໃຫ້ຕ່າງປະເທດມາຕັ້ງຖານ
ທັບນັ້ນ ແມ່ນຜິດຕໍ່ລັດຖະທຳມະນູນຂອງກຳປູເຈຍ.”
ໜັງສືພິມ Wall Street Journal ລາຍງານວ່າ ທັງຈີນ ແລະກຳປູເຈຍ ຕ່າງກໍບໍ່ໄດ້ເປີດ
ເຜີຍກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້. ລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ
ທີ່ຂໍສະຫງວນຊື່ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ຈີນແລະກຳປູເຈຍໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງເພື່ອໃຊ້
ຖານທັບໃກ້ໆເມືອງສີຫານຸກວິລ ຊຶ່ງເປັນສູນກາງການລົງທຶນຂອງຈີນ ໃນກຳປູເຈຍ.
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບສັນຍາເຊົ່າ ທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຈີນ ໃຊ້ຖານທັບ
ດັ່ງກ່າວໄດ້ ເປັນເວລາ 30 ປີ ແລະສາມາດຕໍ່ອາຍຸໄດ້ຢ່າງອັດຕະໂນມັດ ໃນທຸກໆສິບ
ປີຫຼັງຈາກນັ້ນ ໃຫ້ພວກທະຫານຂອງຕົນມາປະຈຳການ ເກັບສະສົມອາວຸດ ແລະຈອດ
ກຳປັ່ນລົບ.
ໂດຍການສາມາດນຳໃຊ້ຖານທັບເຮືອຢູ່ຕາມແຄມຝັ່ງທະເລຂອງກຳປູເຈຍໄດ້ນັ້ນ
ອິດທິພົນຂອງຈີນຈະໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ
ຊ່ວຍໃນການອ້າງກຳມະສິດເອົາດິນແດນ ໃນທະເລຈີນໃຕ້. ຫວຽດນາມ ມາເລເຊຍ
ຟີລິບປິນ ແລະ ບຣູໄນ ຕ່າງກໍອ້າງເອົາກຳມະສິດຢູ່ໃນເຂດນ່ານນ້ຳດຽວກັນນີ້.