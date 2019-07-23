ສະຫະລັດ ແລະປາກິສຖານ ຈະດຳເນີນງານຮ່ວມກັນເພື່ອຫາທາງຍຸຕິສົງຄາມ
ໃນອັຟການິສຖານ, ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ໄດ້ກ່າວ ຂະນະທີ່ຢືນຄຽງຂ້າງກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາກິສຖານ ທ່ານ ອິມຣານ ຄ່ານ ຢູ່ທຳນຽບຂາວ ໃນວັນຈັນວານນີ້.
“ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ກັບປາກິສຖານແລະພວກອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ມີການລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງ” ກັບກຸ່ມຕາລິບານ ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດ ຍັງສືບຕໍ່ “ຢ່າງຊ້າໆແລະປອດໄພ” ທີ່ຈະຫຼຸດຈຳນວນພວກທະຫານຂອງຕົນ ໃນອັຟການິສຖານລົງ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ ໃນຂະນະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມໃນຂັ້ນຕົ້ນ ກັບທ່ານຄ່ານ ທີ່ທຳນຽບຂາວນັ້ນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາກິສຖານ ໄດ້ປະກາດວ່າ “ນີ້ແມ່ນຖືວ່າ ພວກເຮົາຍັບເຂົ້າໃກ້ທີ່ສຸດແລ້ວ ເທົ່າທີ່ພວກເຮົາ ໄດ້ປະຕິບັດກັນມາ ສຳລັບຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບກັບອັຟການິສຖານ. ຈະບໍ່ມີການແກ້ໄຂທາງທະຫານ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ.”
ໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຂ້າງໜ້ານີ້ ທ່ານຄ່ານ ໄດ້ກ່າວເພີ້ມວ່າ ມັນມີຄວາມຫວັງ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ “ກຸ່ມຕາລິບານ ໂອ້ລົມກັບລັດຖະບານອັຟການິສຖານ.”
ທ່ານຄ່ານ ຍັງໄດ້ກ່າວສັນລະເສີນ ທ່ານທຣຳ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທັງຫຼາຍ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ທ່ານໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ພວກຜູ້ຄົນຍຸຕິສົງຄາມ, ໃຫ້ມີການແກ້ໄຂ” ຊຶ່ງທ່ານຄ່ານ ໄດ້ກ່າວເພີ້ມຕື່ມວ່າ ປາກິສຖານ ແມ່ນມີບົດບາດສຳຄັນໃນຖານະທີ່ ມີຊາຍແດນ ປະມານ 2,400 ກິໂລແມັດ ຕິດກັບອັຟການິສຖານນັ້ນ. ແລະທ່ານຄ່ານປະກາດວ່າ “ພວກເຮົາແມ່ນຕ້ອງການສັນຕິພາບເປັນທີ່ສຸດ.
ທ່ານທຣຳ, ໃນຂະນະທີ່ມີການໂອ້ລົມສົນທະນາໃນທຳນຽບຂາວ ກັບທ່ານຄ່ານນັ້ນ,
ໄດ້ປະກາດວ່າ ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການຊະນະສົງຄາມໃນອັຟການິສຖານ“ຂ້າພະເຈົ້າ
ສາມາດທີ່ຈະເຮັດໄດ້ໃນສັບປະດາດຽວ. ຂ້າພະເຈົ້າ ພຽງແຕ່ບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະ
ສັງຫານພວກຜູ້ຄົນ ຈຳນວນ 10 ລ້ານ.”
ປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ເຕືອນອັຟການິສຖານ ເຖິງການທີ່ “ມັນຈະຖືກລຶບອອກຈາກໂລກ
ໜ່ວຍນີ້. ມັນຈະໝົດກ້ຽງ. ມັນຈະຈົບລົງ ຄວາມຈິງແລ້ວ ກໍປະມານ 10 ມື້ເທົ່ານັ້ນ
ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະເລືອກເອົາເສັ້ນທາງແບບນັ້ນ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ