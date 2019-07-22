ສາຍການບິນ ລຸຟທັນຊາ ຂອງ ເຢຍຣະມັນ ໄດ້ສືບຕໍ່ຖ້ຽວບິນໂດຍກົງປະຈຳວັນໄປນະ
ຄອນຫຼວງ ໄຄໂຣ ຂອງ ອີຈິບ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ຢຸດການບິນຊົ່ວຄາວນຶ່ງ
ວັນ ຍ້ອນບັນຫາຄວາມປອດໄພທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້.
ແຕ່ສາຍການບິນ ອັງກິດ ຍັງໂຈະຖ້ຽວບິນທຸກຖ້ຽວ ໄປນະຄອນຫຼວງຂອງ ອີຈິບ ນັ້ນໄວ້
ແລະ ມີແຜນທີ່ຈະພັກໄວ້ຕື່ມອີກຫົກວັນ.
ສອງສາຍການບິນດັ່ງກ່າວໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ຍົກເລີກຖ້ຽວບິນໄປນະຄອນຫຼວງ
ໄຄໂຣ ຢ່າງກະທັນຫັນ ຫຼັງຈາກລັດຖະບານ ອັງກິດ ໄດ້ເຕືອນ ກ່ຽວກັບ “ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ສູງ
ຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບ ການກໍ່ການຮ້າຍຕໍ່ການບິນ.”
ລັດຖະມົນຕີການບິນພົນລະເຮືອຂອງ ອີຈິບ ພົນໂທ ຢູເນັສ ແອລມາສຣີ, ໃນວັນອາທິດ
ວານນີ້ ໄດ້ສະແດງຄວາມອຶດອັດໃຈທີ່ສາຍການບິນດັ່ງກ່າວໄດ້ງົດການບິນຊົ່ວຄາວ
ໂດຍບໍ່ປຶກສາຫາລືກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ ອີຈິບ. ທ່ານໄດ້ພົບປະກັບເອກອັກຄະລັດ
ຖະທູດຂອງ ອັງກິດ ປະຈຳ ອີຈິບ ທ່ານ ເຈັຟຟຣີ ອາດັມສ໌ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທັງສອງ
ຝ່າຍຈະເຮັດວຽກເພື່ອແຈ້ງສະຖານະການໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.
ບັນດາຜູ້ໂດຍສານໄດ້ພາກັນຟ້າວຊອກຫາຖ້ຽວບິນອື່ນ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການແຈ້ງການ
ຈາກສາຍການບິນ ທີ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ ກ່ຽວກັບ ການຕັດສິນໃຈ ເຊິ່ງໄດ້ມີຜົນບັງ
ຄັບໃຊ້ໃນທັນທີ.
ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ, ສາຍການບິນ ອັງກິດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ
ແມ່ນ “ການປ້ອງກັນເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປະເມີນຜົນຕໍ່ໄປ” ແລະ ບໍ່ໄດ້ສະໜອງ
ລາຍລະອຽດຕື່ມອີກ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ໄດ້ເຕືອນປະຊາຊົນໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ຜູ້ທີ່ກຳ
ລັງຈະເດີນທາງໄປ ອີຈິບ.” ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍຈຳນວນນຶ່ງ, ລວມທັງກຸ່ມລັດອິສລາມ, ໄດ້
ດຳເນີນການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍຄັ້ງໃນ ອີຈິບ, ໂດຍແນເປົ້າໃສ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ
ຖະບານ ແລະ ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ສະຖານທີ່ຕ່າງໆໃນສາທາລະນະ,
ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ການບິນພົນລະເຮືອນ ແລະ ການສັນຈອນສາທາລະນະປະເພດ
ອື່ນໆ, ແລະ ສະຖານທີ່ການທູດ.” ອີງຕາມການກ່າວຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກກໍ່ການຮ້າຍໄດ້ສືບຕໍ່ທີ່ຈະຂົ່ມຂູ່ຊົນກຸ່ມນ້ອຍສາສະໜາຂອງ
ອີຈິບ ແລະ ໄດ້ໂຈມຕີສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກັບໂບດ ຄັອບຕິກ
ອີຈິບ.”
ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ເຕືອນ ກ່ຽວກັບ “ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການບິນພົນລະເຮືອນທີ່ປະຕິບັດການ
ພາຍໃນ ຫຼື ບໍລິເວນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງກັບ ອີຈິບ.”
ບໍ່ມີຖ້ຽວບິນໃດໆຂອງ ອາເມຣິກາ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນເວລານີ້.