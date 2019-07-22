ປະທານາທິບໍດີ ປະເທດ ແອລ ຊາລວາດໍ ທ່ານ ນາຢິບ ບູເຄເລ ໄດ້ຍົກຍ້ອງສາຍພົວ
ພັນບັ້ນໃໝ່ຂອງປະເທດຂອງທ່ານ ກັບ ສະຫະລັດ, ດ້ວຍການສະແດງຄວາມຂອບໃຈ
ຕໍ່ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ສຳລັບການເປັນ
ນັກການທູດ ສະຫະລັດ ຄົນທຳອິດ ທີ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດຂອງທ່ານໃນຮອບສິບ
ປີ.
ສຳລັບທ່ານ ພອມພຽວແລ້ວ ທ່ານ ໄດ້ຍົກຍ້ອງການຫັນມາຫາ ສະຫະລັດ ຂອງທ່ານ
ບູເຄເລ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ປະເທດ ແອລ ຊາລວາດໍ ດ້ວຍການນຳພາໃໝ່ຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ເອົາ
ທາງເລືອກທີ່ກະຈ່າງແຈ້ງ ທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ສົ່ງເສີມຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ
ເປັນຄູ່ຮ່ວມກັບ ສະຫະລັດ, ແລະ ພ້ອມດຽວກັນ ປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາທັງສອງຈະ
ເກັບກ່ຽວເອົາຜົນປະໂຫຍດດັ່ງກ່າວ.”
ທ່ານ ພອມພຽວ ຍັງໄດ້ຍົກຍ້ອງ ແອລ ຊາລວາດໍ ສຳລັບການປະກາດວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮັບ
ຮູ້ ສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ເອີ້ນວ່າ “ລະບອບການປົກຄອງທຸຈະລິດຂອງທ່ານ ມາດູໂຣ” ເປັນລັດ
ຖະບານທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ເວເນຊູເອລາ.
ທ່ານ ບູເຄເລ ໄດ້ກ່າວເປັນພາສາ ອັງກິດ ແລະ ກໍເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າທ່ານມີຄວາມ
ສຳພັນທີ່ອົບອຸ່ນກັບທ່ານ ພອມພຽວ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ການຕໍ່ສູ້ກັບພວກແກັງນັກເລງນຳກັນ, ພວກ
ເຮົາເວົ້າກ່ຽວກັບການຫ້າມຢາເສບຕິດນຳກັນ, ພວກເຮົາເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ການຫຼຸດຜ່ອນ
ຄົນເຂົ້າເມືອງນຳກັນ. ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຄິດວ່າ ນີ້ແມ່ນການພົບປະທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນແມ່ນຄວາມກ້າວໜ້າໃໝ່.”
ເມື່ອຖືກຖາມ ກ່ຽວກັບ ສະຫະລັດ ລະງັບການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດ ສຳລັບ ແອລ
ຊາລວາດໍ, ຮອນດູຣັສ ແລະ ກົວເຕມາລາ ເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ນຳຂອງເຂົາເຈົ້າສະກັດກັ້ນ
ການຫຼັ່ງໄຫຼ ຂອງຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານໄປເຂດຊາຍແດນພາກໃຕ້ຂອງ ສະຫະລັດ ນັ້ນ,
ທ່ານ ບູເຄເລ ໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
ທ່ານເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາຢາກເຮັດຫຍັງໃນ ແອລ ຊາລວາດໍ? ພວກເຮົາຢາກໄດ້ເງິນລ້າໆ
ຫຼາຍຂຶ້ນບໍ? ພວກເຮົາຢາກໄດ້ໃບເຊັກທະນາຄານຕື່ມບໍ? ບໍ່. ພວກເຮົາຢາກປັບປຸງ
ສະຖານະການຢູ່ບ້ານຂອງພວກເຮົາ.”