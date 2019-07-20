ຜູ້ຊາຍຈາກເຂດບຣຸກລິນ ຂອງນະຄອນນິວຢອກ ອາຍຸ 42 ປີ ໄດ້ຖືກສົ່ງກັບມາຍັງດິນແດນສະຫະລັດ ໃນຂໍ້ຫາທຳການຕໍ່ສູ້ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມ ໂດຍມີໜ້າທີ່ເປັນມືປືນ ກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຖືກເລື່ອນຊັ້ນຂຶ້ນເປັນຂັ້ນຫົວໜ້າ ຫຼືເອເມຍ.
ຂໍ້ຫາຕໍ່ທ້າວຣັສແລນ ມາຣາໂຕວິກ ອາຊາອີນອຟ ໄດ້ມີການເປີດເຜີຍໃນວັນສຸກວານນີ້ ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ ມອບຕົວຜູ້ກ່ຽວໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງສະຫະລັດ.
ກອງທັບສະຫະລັດ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ສົ່ງໂຕຜູ້ກ່ຽວມານະຄອນນິວຢອກ ບ່ອນທີ່ລາວໄດ້ໄປປາກົດຕົວຢູ່ຕໍ່ໜ້າຜູ້ພິພາກສາ ໃນວັນສຸກວານນີ້.
ອີງຕາມສຳນວນຟ້ອງຕໍ່ສານແລ້ວ ທ້າວອາຊາອີນອຟ ທີ່ໄດ້ໂອນສັນຊາດ ຫຼັງຈາກຜູ້ກ່ຽວໄດ້ເຂົ້າມາຢູ່ສະຫະລັດ ຈາກກາຊັກສະຖານ ໄດ້ເດີນທາງໄປຊີເຣຍໃນທ້າຍປີ 2013 ບ່ອນທີ່ລາວເລີ້ມທຳການສູ້ລົບໃຫ້ແກ່ກຸ່ມລັດອິສລາມ ໂດຍເປັນມືຍິງປືນ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ.
ໃນທີ່ສຸດ ລາວໄດ້ຖືກເລື່ອນຊັ້ນຂຶ້ນເປັນຂັ້ນຫົວໜ້າ ຫຼືເອເມຍ ຂອງກຸ່ມ ຊຶ່ງຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງສູນຝຶກແອບ ໃຫ້ແກ່ພວກ ທີ່ກຸ່ມລັດອິສລາມເກັບເກນມາແລະສອນໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການໃຊ້ອາວຸດ.
ລາວໄດ້ເລີ້ມຕິດຕໍ່ກັບພວກເກັບກຳຂໍ້ມູນຂອງອົງການສັນຕິບານກາງເອັຟບີອາຍຂອງສະຫະລັດ ໂດຍຂໍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນຂະນະທີ່ສະໜອງຮູບພາບຂອງລາວເອງ ພ້ອມກັບນັກລົບຄົນອື່ນໆຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ໃນຊຸດສະໜາມພ້ອມດ້ວຍອາວຸດ ໃຫ້ຜູ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນອົງການເອັຟບີອາຍ ເປັນບາງຄັ້ງບາງຄາວ.
ລາວຖືກກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ຂຽນໃນການຕິດຕໍ່ເທື່ອນຶ່ງວ່າ “ພວກເຮົາ (ກຸ່ມລັດອິສລາມ) ເປັນອົງການກໍ່ການຮ້າຍທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດໃນໂລກເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ” ແລະເວົ້າວ່າ ລາວປະສົງທີ່ຈະຕາຍຢູ່ໃນສະໜາມລົບ.
ໃນການສົ່ງຂ່າວອີກເທື່ອນຶ່ງນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ທ້າວອາຊາອີນອຟ ໄດ້ເວົ້າເຖິງການສູ້ລົບຢູ່ໃນແຫ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນເມືອງໂກບານີ ເດຍແອລ-ຊົວ ແລະຕັກບາ.