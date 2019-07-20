ສະຫະລັດແລະປາກິສຖານ ເລີ້ມການປາບປາມໃນເດືອນນີ້ ຕໍ່ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຕ່າງໆ ໃນອັນທີ່ພວກນັກວິເຄາະກ່າວວ່າເປັນການສ້າງຕັ້ງພື້ນຖານກ່ອນການພົບປະລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາກິສຖານ ທ່ານອິມຣານ ຄານ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ໃນອາທິດໜ້ານີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ປາກິສຖານ ຢູ່ທີ່ແຂວງປັນຈາບ ໃນວັນພຸດຜ່ານມານີ້ ໄດ້ຈັບກຸມທ້າວຮາຟິສ ຊາອີສ ຫົວໜ້າຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ລັສກາ ອີ ໄຕບາ ທີ່ມີການກ່າວຫາວ່າຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການໂຈມຕີຢູ່ນະຄອນມູມບາຍ ເມື່ອປີ 2008 ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 166 ຄົນ ຮວມທັງຊາວອາເມຣິກັນ 6 ຄົນ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ໃນການຂຽນຂໍ້ຄວາມ ລົງໃນທວີດເຕີ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຈັບກຸມແລ້ວນັ້ນໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍ “ຕໍ່ການກົດດັນຢ່າງໃຫຍ່” ໃນໄລຍະ 2 ປີທີ່ຜ່ານມາ ຕໍ່ຜູ້ສອນສາສະໜາຄົນນີ້.
ພວກນັກຊ່ຽວຊານບາງຄົນກ່າວວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລັດຖະບານປາກິສຖານພຽງບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ກ່ອນການເດີນທາງມາວໍຊິງຕັນຂອງທ່ານຄານນັ້ນແມ່ນເປັນການສະແດງອອກເຖິງໄມຕີຈິດມິດຕະພາບອັນດີ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມສຳພັນກັບລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ຊຶ່ງໄດ້ກ່າວຫາປາກິສຖານວ່າ ບໍ່ໄດ້ປາບປາມພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດທີ່ຢູ່ໃນດິນແດນຂອງຕົນນັ້ນ.