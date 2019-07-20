ໜັງສືພິມ Wall Street Journal ລາຍງານວ່າ ບໍລິສັດ Equifax ຈະຈ່າຍເງິນປະມານ 700 ລ້ານໂດລາເພື່ອເປັນການຕົກລົງກັບກຳມາທິການດ້ານການຄ້າຂອງລັດຖະບານກາງກ່ຽວກັບການຮົ່ວໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນຈາກບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໃນປີ 2017 ທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍເລກສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ຈຳນວນນຶ່ງ ຂອງເກືອບ 150 ລ້ານຄົນ.
ໜັງສືພິມ Wall Street Journal ໄດ້ອ້າງແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸຊື່ແຕ່ຮູ້ເລື້ອງດີກ່າວວ່າ ການຕົກລົງດັ່ງກ່າວອາດຈະມີການປະກາດໃນວັນຈັນຈະມານີ້. ບໍລິສັດ Equifax ກໍບໍ່ຍອມໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.
ລາຍງານແຈ້ງວ່າ ການຕົກລົງດັ່ງກ່າວຈະແກ້ໄຂການສືບສວນຂອງກຳມາທິການ ດ້ານການຄ້າຂອງລັດຖະບານກາງຫຼື FTC ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນດ້ານການເງິນຂອງລັດຕ່າງໆ. ນອກນັ້ນ ການຕົກລົງນີ້ຍັງຈະແກ້ໄຂການຟ້ອງຮ້ອງຮວມກັນຂອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນທົ່ວປະເທດນຳດ້ວຍ.
ໂຄສົກຂອງ FTC ແລະຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງິນຜູ້ບໍລິໂພກ ຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ຄຳຕອບ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄວາມເຫັນໃນແລງວັນສຸກວານນີ້.
ຂໍ້ມູນທີ່ຮົ່ວໄຫຼແມ່ນນຶ່ງໃນການຮົ່ວໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ. ບໍລິສັດ Equifax ທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ນະຄອນແອັດແລນຕາບໍ່ໄດ້ ຮູ້ຈັກວ່າມີໂຈມຕີເປັນເວລາຫຼາຍໆອາທິດ. ການຮົ່ວໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວແມ່ນຮວມທັງໝາຍເລກປະກັນສັງຄົມ ວັນເດືອນປີເກີດ ທີ່ຢູ່ ນ້ຳເບີໃບຂັບຂີ່ ແລະໝາຍເລກບັດສິນເຊື່ອ.
ທາງບໍລິສັດກ່າວໃນຕົ້ນປີນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ແຍກເງິນໄວ້ 700 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຄາດວ່າຈະມີຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບການຕົກລົງແລະປັບໃໝໃນເລື້ອງນີ້.