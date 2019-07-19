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ໂທ​ລະ​ພາບ ​​ທາງ​ການອີ​ຣ່ານ ກ່າວວ່າ ​ໜ່ວຍພິ​ທັກປະຕິວັດ ຍຶດ​ເອົາ​ ກຳ​ປັ່ນ​ຂົນ​ສົ່ງ​ນ້ຳ​ມັນ​ລຳ​ນຶ່ງ

ເຮືອ​ບິນ CH-53E Super Stallion ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ບິນ​ເວີ່ນ​ຢູ່​ເທິງ​ທ້ອງ​ຟ້າ​ເຊິ່ງ​ກັບ​ກຳ​ປັ່ນ​ຂົນ​ສົ່ງ​ນ້ຳ​ມັນລຳ​ນຶ່ງ​ຢູ່​ໃນເຂດ​ອ່າວ​ໂອ​ມານ ໃນ​ວັນ​ທີ 17 ກໍ​ລະ​ກົດ, 2019.

ໂທ​ລະ​ພາບ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ອີ​ຣ່ານກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້​ວ່າ ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ຈາກ​ໜ່ວຍພິ​ທັກປະຕິວັດ ຫລື Revolutionary Guard ໄດ້​ຍຶດ​ເອົາ​ກຳ​ປັ່ນ​ຂົນ​ສົ່ງ​ນ້ຳ​ມັນ​ຂອງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າລັກ​ລອບ​ຄ້າ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຖື່ອນນັ້ນ. ລາຍ​ ງານ​ເວົ້າ​ວ່າ ກຳ​ປັ່ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ ຖືກ​ສະ​ກັດ​ໄວ້​ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ຜ່ານ​ມາ​ຢູ່​ໃນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ຊ່ອງ​ແຄບຮໍ​ມຸ​ສ (Hormuz) ຢູ່​ທາງ​ໃຕ້​ຂອງ​ເກາະລາ​ຣັກ (Larak) ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ ​ໂດຍມີລູກ​ເຮືອ 12 ຄົນ​ຢູ່​ໃນ​ນັ້ນ.

ລາຍ​ງານ​ຍັງ​ເວົ້າ​ວ່າກ່ຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກ​ນ້ຳ​ມັນ​ລຳ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ ໄດ້​ລັກ​ລອບ​ຂົນ​ສົ່ງ​ນ້ຳ​ມັນ 1 ລ້ານ​ລິດ, ແຕ່​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ລາຍ​ລະ​ອຽດວ່າ ນ້ຳ​ມັນນັ້ນ​ມາ​ແຕ່​ປະ​ເທດ​ໃດ.

ການ​ຍຶດກຳ​ປັ່ນ​ດັ່ງ​ກ່າວໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ກຳ​ປັ່ນຂົນ​ສົ່ງ​ນ້ຳ​ມັນ MT Riah ທີ່​ຕິດ​ທຸງ​ປາ​ນາ​ມາທີ່​ມີ​ສຳ​ນັກ​ງານ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະຣັດ ອາ​ຣັບເອເມີ​ເຣັ​ສ ໄດ້​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ໄປຈາກ​ແຜນທີ່​ເສັ້ນ​ທາງເດີນ​ເຮືອ ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ໜ່ານ​ນ້ຳ​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ ໃນ​ວັນ​ທີ 14 ກໍ​ລະ​ກົດຜ່ານ​ມາ.

ກຳ​ລັງ​ພິ​ທັກປະຕິວັດ ຫລື Revolutionary Guard ເວົ້າ​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ຮັບ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ທີ່​ມີ​ສຽງຮ້ອງ​ທຸກ​ລະ​ທົມ​ອອກມາ​ຈາກ​ກຳ​ປັ່ນທີ່ "ຖືກ​ຍຶດ​ໃນ​ເວ​ລາ​ຕໍ່​ມາ​ໂດຍ​ມີ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຈາກ​ສານ ເມື່ອ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ພົບ​ວ່າ ກຳ​ປັ່ນ​ລຳ​ນັ້ນ ​ໄດ້ລັກ​ລອບຂົນ​ສົ່ງ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຖື່ອນ," ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານນັ້ນ ທີ່ກ່າວ​ເພີ້ມ​ອີກວ່າ ພວກ​ລັກ​ລອບ​ຄ້າ​ນ້ຳ​ມັນ​ຊາວ​ອີ​ຣ່ານມີ​ເຈດ​ຕະ​ນາທີ່​ຈະ​ຂົນ​ສົ່ງ​ນ້ຳ​ມັນ​ໄປ​ໃຫ້​ລູກ​ຄ້າ​ທີ່​ເປັນ​ຄົນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ.

"ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ປະ​ນາມການ​ສືບ​ຕໍ່ຮາ​ວີ ຂອງກອງ​ທັບເຮືອກຳ​ລັງ​ພິ​ທັກ​ປະ​ຕິ​ວັດ ອິສລາມຂອງອີຣ່ານ ຫລື Revolutionary Guard ຕໍ່​ກຳ​ປັ່ນ ແລະ​ການ​ເຂົ້າ​ໄປລົບ​ກວນ​ການເດີນເຮືອຢ່າງ​ປອດ​ໄພ​ແລະໃນ​ເຂດ​ອ້ອມ​ແອ້ມ​ຜ່ານຊ່ອງ​ແຄບ ຮໍ​ມຸ​ສ,” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ໂຄ​ສົກ​ປະ​ຈຳ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ "ອີ​ຣ່ານ​ຕ້ອງ​ຍົກ​ເລີກ​ການ​ກະ​ທຳ​ທີ່ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ ນີ້ ແລະ​ປ່ອຍ​ພວກ​ລູກ​ເຮືອ​ ແລະ​ກຳ​ປັ່ນທີ່​ຖືກ​ກັກ​ໄວ້ນັ້ນ ໃນ​ທັນ​ທີ​ທັນ​ໃດ.”

ການ​ຍຶດ​ກຳ​ປັ່ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ເກີດ​ຂັ້ນ​ທ້າມ​ກາງ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ອີ​ຣ່ານ​ກຳ​ລັງ​ເພີ້ມທະ​ວີ​ຂຶ້ນ ຊຶ່ງ​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ມີ​ມາ​ແຕ່​ຕອນທີ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ ໂນ​ລ​ທ​ຣຳ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ ຖອນ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ອອກ​ຈາກ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງກັບ​ອີ​ຣ່ານ ແລະ​ປະ​ເທດ​ມະ​ຫາ​ອຳ​ນາດ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ໂລກປີ 2015 ແລະ​ໄດ້​ວາງ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ໜັກ​ຕໍ່​ອີ​ຣ່ານ ລວມ​ທັງ​ຕໍ່ການ​ສົ່ງ​ອອກນ້ຳ​ມັນ.

ອີ​ຣ່ານ ເມື່ອມໍ່ໆ​ມານີ້ ໄດ້​ຜະ​ລິດ​ ແລະ​ເພີ້ມ​ແສນ​ຍາ​ນຸ​ພາບ​ຂອງທາດ​ຢູ​ເຣ​ນຽມ ແລະເກີນກຳ​ນົດທີ່​ວາງ​ໄວ້ ຊຶ່ງ​ເປັນການ​ລະ​ເມີດ​ຕໍ່​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ ​ທີ່​ຈະ​ກົດ​ດັນ​ໃຫ້​ຢູ​ໂຣບສະ​ເໜີ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ທີ່​ດີ​ກວ່າ​ເກົ່າ​ໃຫ້​ຕົນ ເພື່ອ​ໃຫ້​ຕົນ​ສາ​ມາດ​ຂາຍ​ນ້ຳ​ມັນ​ດິບ ​ຂອງ​ຕົນ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດໄດ້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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