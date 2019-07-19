ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຮຽກໂຕ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດເກົາຫຼີໃຕ້ ເຂົ້າພົບ
ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ເພາະວ່າເກົາຫຼີໃຕ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຂົ້າສູ່ການໄກ່ເກ່ຍເພື່ອຕົກລົງ ໃນການ
ໂຕ້ແຍ້ງກ່ຽວກັບການບັງຄັບອອກແຮງງານໃນສະໄໝສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ.
ໃນປີກາຍນີ້ ສານເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນ ຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍທີ່ບັງຄັບ
ໃຫ້ຊາວເກົາຫຼີໃຕ້ ອອກແຮງງານໃນລະຫວ່າງສົງຄາມ.
ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ໃຫ້ເວລາແກ່ເກົາຫຼີໃຕ້ໄປຈົນຮອດຕອນທ່ຽງຄືນວັນພະຫັດເພື່ອສະໜອງ
ຕອບຕໍ່ການຮ້ອງຂໍໃຫ້ທຳການໄກ່ເກ່ຍດັ່ງກ່າວ.
ການຂັດແຍ້ງທີ່ແກ່ຍາວມາດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ຍີ່ປຸ່ນຫລຸດການສົ່ງອອກວັດຖຸຮາຍເທັກ
ໄປໃຫ້ເກົາຫຼີໃຕ້ ຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບ ທີ່ຈະຕິດ
ຕາມມາຢູ່ໃນທົ່ວໂລກຕໍ່ອຸດສາຫະກຳໂທລະສັບສະຫຼາດ.
ອົງການຂ່າວ AP ລາຍງານວ່າ ກອງປະຊຸມໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ລະຫວ່າງນັກການທູດ
ສອງຝ່າຍ ໄດ້ “ຈັດຂຶ້ນທ່າມກາງບັນຍາກາດ ທີ່ເຍືອກເຢັນ ແລະກາຍມາເປັນການ
ໂຕ້ຖຽງກັນໜ້ອຍນຶ່ງ.”
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຕາໂຣ ໂກໂນະ ກ່າວຕໍ່ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ
ນາມ ກວານ-ພຽວ ວ່າ ເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍສາກົນ ໂດຍບໍ່ເລີ້ມການໄກ່ເກ່ຍ
ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.