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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະ​ພາ​ຕໍ່​າ ສະ​ຫະ​ລັດ ຮັບຜ່ານ​ ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ ລົງ​ໂທດ ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ ຂັ້ນ​ສູງ ຂອງ ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ປະ​ທາ​ນພັກ​ປົກ​ຄອງ​​​ປະຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ກຳ​ປູ​ເຈຍ ແລະ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ທ່ານ​ຮຸນ​ເຊນ ຮ່ວມ​ພິ​ທີ່​ຄົບ​ຮອບ ຂີດ​ໝາບ 68 ປີ ການ​​ກໍ່​ຕັ້ງ​ພັກ ທີ່​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ພະ​ນົມ​ເ​ປັນ ວັນ​ທີ 28 ມິ​ຖຸ​ນາ 2019.

ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ສົ່ງ​ສັນ​ຍານ​ທີ່ຈະແຈ້ງ​ໄປ​ຫາ​ບັ​ນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ກຳ​ປູ​ເຈຍ
ເພື່ອ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຫັນ​ປ່ຽນທິດ​ທາງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຈຳ​ກັດປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ຫຼືບໍ່​ດັ່ງ​ນັ້ນ​ກໍ​
ຈະປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ຜົນ​ທີ່ຈະ​ຕິດ​ຕາມ​ມາ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ສະ​ຕິີຟ ຊາ​ບົດ ​ທີ່ສັງ​ກັດ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນ ຈາກ​ລັດ ໂອ​ຮາຍ​ໂອ
ກ່າວ​ວ່າ “ການຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ໃນກຳ​ປູ​ເຈຍ ເປັນ​
ບາດ​ກ້າວ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ໄປ​ສູ່​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້ນາ​ຍົກ​ລັດຖະ​ມົນ​ຕີ​ຮຸນ​ເຊນ ແລະ​ພັກ​ພວກຂອງ
​ຜູ້​ກ່ຽວຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕໍ່​ການ​ຢຽບ​ຢ່ຳ​ສິ​ດ​ທິ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນກຳ​ປູ​ເຈຍ.”

ສະ​ມາ​ຊິກສະ​ພາ​ຕ່ຳ ​ເ​ທັດ ໂຢ​ໂຮ ​ທີ່​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນ ຈາກ​ລັດ​ຟ​ຣໍ​ລິ​ດາ ໄດ້ນຳ​
ສະ​ເໜີ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ໃນ​ເດືອນ​ມັງ​ກອນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ຫຼັງ​ຈາກ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ກຳ
​ປູ​ເຈຍໄດ້​ອັດ​ປາກ​ອັດ​ສຽງ​ຂອງ​ພວກ​ຕ້ອງ​ຕິ ໂດຍປາບ​ປາມ​ບັນ​ດາ​ກຸ່ມ​ສັງ​ຄົມພົນ​ລະ​
ເຮືອນ ສື່ມວນ​ຊົນ​ອິດ​ສະ​ຫຼະ ແລະ ພວກ​ນັກ​ການ​ເມືອງ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ກ່ອນ​ການ​ເລືອກ​
ຕັ້ງ​ທົ່ວ​ໄປ ​ໃນ​ເດືອ​ນ​ກໍ​ລະ​ກົດ ​ປີ 2018.

​ສະ​ພ​າ​ຕ່ຳ​ສະ​ຫະ​ລັດໄດ້​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ຢ່າງ​ເປັນ​ເອກ​ກະ​ສັນຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ ປະ​
ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕໃນ​ກຳ​ປູ​ເຈຍສະ​ບັບ​ປີ 2019 ໃນ​ວັນ​ຈັນທີ່​ຜ່ານ​ມາຊຶ່ງ​ຈະ​ກັກ​ຊັບ​ສິນແລະ​
ຈຳ​ກັດ​ການ​ອອກ​ວິ​ຊາ ໃຫ້ແກ່​ພວກເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ອະ​ວຸ​ໂສຂອງ​ທ່ານ​ຮຸນເຊນ ພວກນາຍ​
ພົນ​ ແລະ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພທີ່​ບ່ອນ​ທຳ​ລາຍ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕແລະ​
ລະ​ເມີດ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດນັ້ນ.

ກຳ​ປູ​ເຈຍ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເສຍ​ໃຈ​ຕໍ່ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ໂຄ​ສົກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ ທ່ານ​ໄພ ສີ​ພັນ ກ່າວ​ຕໍ່​ ວີ​ໂອ​ເອ ​ພະ​ແນກ​ພາ​ສາຂະ​ແມວ່າ “ຄວາ​ມ​
ຕັ້ງ​ໃຈ​ຂອງບັນ​ດາ​ນັກ​ການ​ເມືອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ທີ່​ມີຕໍ່​ກຳ​ປູ​ເຈຍມັກ​ຈະ​ປະ​ສົບກັບ​ຄວາມ​ລົ້ມ
​ແຫຼວສະ​ເໝີ. ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ນີ້​ພຽງ​ແຕ່​ແນ​ໃສ່​ເພື່ອ​ທຳ​ລາຍ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ທີ່​ກຳ​ປູ​ເຈຍ
​ສືບ​ຕໍ່​ເສີມ​ສ້າງ​ໃຫ້​ເຂັ້ມ​ແຂງທີ່​ເລີ້ມ​ຈາກ​ສິດ​ທິ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂອງປະ​ຊາ​ຊົນ. ສອງ
ມາ ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ນີ້ ​ຍັງແນ​ໃສ່​ເພື່ອຈະ​ທຳ​ລາຍ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ ​ເພື່ອ​ເສີມ​ສ້າງ​ຄວາ​ມ
​ສຳ​ພັນ ແລະ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທັງ​ສອງ.”

ສະ​ພາ​ສູງ​ກຳ​ປູ​ເຈຍ​ຮ້ອງ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍນີ້ວ່າ “ເປັນ​ການ​ແຊກ​ແຊງ​ເຂົ້າໃນ​ກິດ​ຈະການ
ພາຍ​ໃນ​ຂອງ​ກຳ​ປູ​ເຈຍ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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