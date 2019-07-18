ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິພົນລະເຮືອນຈຳນວນນຶ່ງ ໄດ້ຍື່ນຟ້ອງໃນວັນພຸດວານນີ້ ເພື່ອໃຫ້ອອກ ຄຳສັ່ງຢັບຢັ້ງເປັນການຊົ່ວຄາວ ຕໍ່ກົດລະບຽບຂໍລີ້ໄພໃໝ່ ຂອງລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີທຣຳ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນອັງຄານແລ້ວນີ້.
ກົດລະບຽບໃໝ່ ຈະຫ້າມບໍ່ໃຫ້ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ຂ້າມຊາຍແດນສະຫະລັດ ຕິດກັບເມັກຊິໂກ ເຂົ້າມາ ຂໍລີ້ໄພ ໂດຍປາດສະຈາກການຖືກປະຕິເສດໃນການຂໍລີ້ໄພຢູ່ປະເທດໃດປະເທດນຶ່ງ ທີ່ເຂົາເຈົ້າຜ່ານມາ ໃນລະຫວ່າງເດີນທາງ ມາຍັງສະຫະລັດ.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກສາມອົງການ ປະກອບດ້ວຍ ສະຫະພັນ ອິດສະຫຼະພາບພົນລະເມືອງອາເມຣິກັນ ສູນກາງກົດໝາຍຄວາມທຸກຈົນພາກໃຕ້ ຫຼື SPLC ແລະສູນກາງສິດທິລັດຖະທຳມະນູນ ໄດ້ຍື່ນຟ້ອງໃນວັນອັງຄານ ທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອທ້າທາຍຕໍ່ລະບຽບການດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານນາງເມລິສຊາ ໂຄຣ ທະນາຍຄວາມອາວຸໂສ ທີ່ສູນກາງ SPLC ແລະທີ່ປຶກສາດ້ານກົດໝາຍກ່ຽວກັບຄະດີນີ້ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຍື່ນຟ້ອງມື້ວານນີ້ ແລະໄດ້ຍື່ນໜັງສືຂໍໃຫ້ອອກຄຳສັ່ງຢັບຢັ້ງເປັນການຊົ່ວຄາວ ໃນຕອນເຊົ້າມື້ນີ້. ພວກເຮົາພະຍາຍາມທີ່ຈະກີດກັ້ນກົດລະບຽບໃໝ່ທີ່ຮ້າຍແຮງ ຊຶ່ງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນມື້ວານນີ້.”
ທ່ານນາງໂຄຣ ກ່າວວ່າ “ກົດລະບຽບໃໝ່ອາດເປັນທີ່ໜ້າຢ້ານກົວແທ້ໆ ສຳລັບຫຼາຍພັນຄົນ ໂດຍສະເພາະພວກທີ່ໄດ້ລໍຖ້າຢູ່ໃນເມັກຊິໂກເປັນໄລຍະເວລາອັນ ຍາວນານ ເນື່ອງຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂອງລັດຖະບານມາຍາວນານ ໃນການສົ່ງພວກຂໍລີ້ໄພກັບຄືນຢູ່ຊາຍແດນພາກໃຕ້ ໂດຍຜ່ານການວັດແທກແລະ ກົນລະຍຸດອື່ນໆ.”
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກົດລະບຽບໃໝ່ ໝາຍຄວາມວ່າເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ໃນລະບົບການຂໍລີ້ໄພສະຫະລັດ.
ກ່ອນກົດໝາຍນີ້ເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທຳ ທ່ານວິລລຽມ ບາ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ການເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງ ພວກຊາວຕ່າງດ້າວ” ທີ່ມາເຖິງຊາຍແດນ ສະຫະລັດຕິດກັບເມັກຊິໂກ ຊຶ່ງໄດ້ ເພີ້ມໃສ່ “ພຽງແຕ່ຈຳນວນນ້ອຍໆ ຂອງສ່ວນບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້” ທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດໃນການຂໍລີ້ໄພນັ້ນ.