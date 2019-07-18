ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳແມ່ຍິງ ສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ອິລຮານ ໂອມາ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນ
ທວິດເຕີເມື່ອຕອນແລງວັນພຸດວານນີ້ ພ້ອມກັບຮູບຂອງທ່ານນາງເອງ ໃນຫ້ອງການ
ສະພາຕ່ຳ ສະຫະລັດ ແລະຂໍ້ຄວາມສຳລັບປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະ ຜູ້ສະ
ໜັບສະໜູນຂອງທ່ານ, ຜູ້ທີ່ໃນສອງສາມວັນທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ແນະນຳຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ໃຫ້
ທ່ານນາງ “ກັບຄືນ” ໄປປະເທດບ້ານເກີດຂອງລາວ ເຊິ່ງແມ່ນ ໂຊມາເລຍ.
ທ່ານນາງ ໂອມາ ໄດ້ຂຽນວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ເປັນພູມລຳເນົາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,
ຢູ່ສະພາຕ່ຳຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ເຈົ້າກໍມີແຕ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບມືກັບມັນ.”
ການຕອບໂຕ້ຂອງທ່ານນາງ ໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກທ່ານ ທຣຳ, ເປັນມື້ທີສີ່ລຽນຕິດ ແລ້ວ,
ໄດ້ໂຈມຕີທ່ານນາງ ໂອມາ ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ແມ່ນຄົນຜິວຂາວອື່ນໆອີກ 3 ຄົນໃນສະພາ
ຕ່ຳ, ສືບຕໍ່ສົງໄສໃນຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ປະເທດ ແລະ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ເຂົາ
ເຈົ້າອອກໄປຈາກປະເທດ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບສະມາຊິກສະພາຕ່ຳທ່ານນາງ ໂອມາ, ທ່ານນາງ ອາເລັກ
ແຊນເດຣຍ ໂອຄາຊີໂອ ຄໍເທັສ, ທ່ານນາງ ອາຢານາ ເພຣັສລີ ແລະ ທ່ານນາງ ຣາຊີ
ດາ ຕລາອິບ ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າໃນບາງກໍລະນີ ເຂົາເຈົ້າຊັງ ອາເມຣິກາ.”
ໃນເວລາທີ່ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຫາທ່ານນາງ ໂອມາ, ເຊິ່ງແມ່ນອົບພະຍົບສົງຄາມ
ຈາກປະເທດ ໂຊມາເລຍ, ກ່ຽວກັບ “ຄຳເວົ້າຕໍ່ຕ້ານຊາວ ຢິວ” ນັ້ນ, ກຸ່ມຜູ້ສະໜັບສະ
ໜູນຂອງທ່ານໃນລັດ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ໄດ້ຮ້ອງຕອບວ່າ “ສົ່ງລາວກັບບ້ານ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດໃນການໂຮມຊຸມນຸມວ່າ “ສະມາຊິກສະພາແມ່ຍິງພວກ ນີ້,
ຄວາມເວົ້າຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນກຳລັງຊ່ວຍເຕີມເຊື້ອໄຟ ໃຫ້ການເຕີບໂຕຂຶ້ນຂອງ
ພວກປີກຊ້າຍຫົວຮຸນແຮງຈັດ. ແຕ່ມັນກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ ເພາະວ່າພວກເຮົາຈະຊະນະ
ການເລືອກຕັ້ງນີ້ ຄືບໍ່ເຄີຍມີໃຜໄດ້ເຫັນມາກ່ອນ.”
ຫຼັງຈາກການຮ້ອງຂຶ້ນບໍ່ດົນ, ທ່ານນາງ ໂອມາ ໄດ້ອອກມາຕອບໂຕ້ໃນທວິດເຕີ ດ້ວຍ
ການໃຊ້ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງ ມາຢາ ແອນເຈີລູ ນັກກະວີອາເມຣິກັນ ທີ່ມີຊື່ສຽງ.
ທ່ານນາງ ໂອມາ ໄດ້ຂຽນວ່າ “ເຈົ້າອາດຈະຍິງຂ້ອຍດ້ວຍຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າ. ເຈົ້າອາດ
ຈະປາດຂ້ອຍດ້ວຍສາຍຕາຂອງເຈົ້າ. ເຈົ້າອາດຈະຂ້າຂ້ອຍດ້ວຍຄວາມຄຽດຊັງຂອງ
ເຈົ້າ, ແຕ່ຈັງໃດກໍຕາມ, ຄືກັບອາກາດ, ຂ້ອຍຈະລຸກຂຶ້ນສູງ.”
ການຢັ່ງຫາງສຽງແຫ່ງຊາດຫຼາຍຄັ້ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ກຳລັງມີຄະ
ແນນນຳຫຼັງໃນການແຂ່ງຂັນກັບຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນທີ່ນຳໜ້າຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ຫຼາຍ
ຄົນ ຜູ້ທີ່ກຳລັງແຂ່ງຂັນກັນ ເພື່ອເປັນຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ໂດຍພັກຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອປະ
ເຊີນກັບທ່ານປະທານາທບໍດີ ໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງປີໜ້າ.