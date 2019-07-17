ທຳນຽບຂາວ ແລະ ສະພາຕ່ຳ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຈລະຈາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຈະດຳ
ເນີນໄປຈົນຮອດນາທີສຸດທ້າຍນຳກັນ ກ່ຽວກັບ ການຈຳກັດການກູ້ຢືມເງິນຂອງລັດຖະ
ບານ ສະຫະລັດ ແລະ ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ ລະດັບການໃຊ້ຈ່າຍໃໝ່ ສຳລັບສອງປີທີ່ຈະມາ
ເຖິງນີ້.
ຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີຄັ້ງຫຼ້າສຸດຫຼາຍສະບັບຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຕໍ່ສະມາ
ຊິກສະພາ ຫົວກ້າວໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ສີ່ຄົນ ແລະ ການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງ
ປະທານາທິບໍດີປີ 2020 ໃນຂັ້ນຕົ້ນນັ້ນ ແມ່ນກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ ໃນນະຄອນ
ຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ. ແຕ່ຜົນທີ່ອອກມາ ຂອງການປຶກສາຫາລືຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ລະຫວ່າງລັດຖະ
ມົນຕີການເງິນ ທ່ານ ສຕີຟ ມະນູຊິນ ແລະ ປະທານສະພາຕ່ຳທ່ານນາງ ແນນຊີ ເພໂລ
ຊີ ກ່ຽວກັບ ຂີດຈຳກັດໜີ້ສິນ ເຊິ່ງເປັນ ຂີດຈຳກັດ ກ່ຽວກັບ ການກູ້ຢືມເງິນເພື່ອມາບໍລິ
ຫານລັດຖະບານ ແລະ ງົບປະມານປີ 2020 ອາດພິສູດໃຫ້ເຫັນຜົນທີ່ຈະຕາມມາຫຼາຍ
ຂຶ້ນ.
ການຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ ຂີດຈຳກັດໜີ້ສິນໃໝ່ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ ແຜນການໃຊ້ຈ່າຍ
ສອງປີສະບັບໃໝ່ ທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນຕຸລານັ້ນ ອາດເອົາສອງບັນຫາດັ່ງກ່າວອອກ
ຈາກການພິຈາລະນາ ກ່ອນການລົງແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງເພື່ອດຳລົງຕຳແໜ່ງອີກສະໄໝ
ຂອງທ່ານ ທຣຳ ໃນເດືອນພະຈິກ 2020 ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ
ທີ່ຈະຂັບໄລ່ທ່ານອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ຫລັງຈາກນຶ່ງສະໄໝໃນທຳນຽບຂາວ.
ຂີດຈຳກັດໜີ້ສິນເກົ່າທີ່ດົນເຖິງສັດຕະວັດ ແມ່ນຂໍ້ຈຳກັດທາງກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບ ຈຳ
ນວນເງິນ ທີ່ລັດຖະບານສາມາດຢືມ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຂາດແຄນລາຍຮັບ. ໃນເດືອນ
ມີນາທີ່ຜ່ານມາ, ຂີດຈຳກັດໜີ້ສິນແມ່ນໄດ້ໝົດອາຍຸລົງ ແລະ ໜີ້ສິນໃນຕອນນີ້ລວມ
ທັງໝົດແມ່ນ ຊາວສອງພັນຫ້າຮ້ອຍຕື້ໂດລາ.
ທ່ານ ມະນູຊິນ, ເຊິ່ງແມ່ນຄົນສຳຄັນຂອງທ່ານ ທຣຳ ໃນການເຈລະຈາງົບປະມານ
ການໃຊ້ຈ່າຍ, ແລະ ທ່ານນາງ ເພໂລຊີ, ຜູ້ນຳຂອງສະພາຕ່ຳທີ່ພັກເດໂມແຄຣັດເປັນ
ຜູ້ຄວບຄຸມນັ້ນ, ໄດ້ທຳການເຈລະຈາຫຼາຍຄັ້ງໃນສອງສາມວັນທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້
ທຳຄວາມກ້າວໜ້າ ໃນການບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮອດຂັ້ນສຸດທ້າຍເທື່ອ, ອີງຕາມ
ລາຍງານຂ່າວ. ທ່ານນາງ ເພໂລຊີ ໄດ້ປະຕິເສດ ທີ່ຈະເຮັດຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ ການ
ເພີ່ມຂີດຈຳກັດເງິນກູ້ຢືມ ຈົນກວ່າທັງສອງຝ່າຍຈະຕົກລົງກັນໄດ້ກ່ຽວກັບ ລະດັບ
ການໃຊ້ຈ່າຍເຊັ່ນກັນ.
ການປຶກສາຫາລືແມ່ນຊັບຊ້ອນ ຍ້ອນຕາຕະລາງຂອງລັດຖະສະພາ, ເຊິ່ງບັນດາສະ
ມາຊິກສະພາຕ່ຳມີກຳນົດທີ່ຈະອອກໄປຈາກນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ໃນວັນທີ 26 ກໍ
ລະກົດ ສຳລັບການພັກຜ່ອນລະດູຮ້ອນ ປະຈຳປີ 5 ອາທິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ສະ
ພາສູງກໍຈະຕາມໄປນຶ່ງອາທິ ດຫຼັງຈາກນັ້ນ. ການທີ່ວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ຈະເຊັນຂໍ້ຕົກລົງ
ໃດໆທີ່ໄດ້ບັນລຸໂດຍທ່ານ ມະນູຊິນ ແລະ ທ່ານນາງ ເພໂລຊີ ຫຼືບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຍັງເປັນທີ່
ຕ້ອງສົງໄສຢູ່, ເຖິງແມ່ນວ່າລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ລາຍງານສັ້ນ ກ່ຽວກັບ
ການປຶກສາຫາລືທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ໃຫ້ທ່ານປະທານາທິບໍດີຊາບກໍຕາມ.