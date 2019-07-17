ຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດ ທີ່ບຳນານແລ້ວ ທ່ານຈອນ ພອລ ສະຕີເວັນສ໌ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ເປັນຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດ ໃນຖານະຜູ້ອະນຸລັກນິຍົມ ແຕ່ໄດ້ກາຍມາເປັນຜູ້ພິພາກ
ສາຫົວເສລີທີ່ກ້າປາກກ້າເວົ້າທີ່ສຸດນັ້ນ ໄດ້ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳແລ້ວໃນວັນອັງຄານວານ
ນີ້ ອາຍຸໄດ້ 99 ປີ.
ທ່ານສະຕີເວັນສ໌ ໄດ້ເປັນລົມສາລະບາດນຶ່ງມື້ກ່ອນນັ້ນ ແລະໄດ້ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳຢູ່
ທີ່ໂຮງໝໍໃນເມືອງຝອດ ລໍເດີເດລ ລັດຟລໍຣິດາ.
ເວລາທ່ານອອກບຳນານ ໃນປີ 2010 ນັ້ນ ທ່ານມີອາຍຸໄດ້ 90 ປີ ທ່ານສະຕີເວັນສ໌ ແມ່ນ
ເປັນຜູ້ມີອາຍຸສູງສຸດ ແລະເປັນຄົນທີສອງ ທີ່ໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ ເປັນຜູ້ພິພາກສາຍາວນານທີ່
ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດຂອງສານສະຫະລັດ.
ທຳນຽບຂາວໄດ້ອອກຖະແຫຼງການໃນຕອນແລງວັນອັງຄານວານນີ້ ສະແດງຄວາມເສົ້າ
ສະຫລົດໃຈ ຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ແລະພັນລະຍາ ທ່ານນາງເມລາເນຍ.
ຖະແຫຼງການກ່າວວ່າ “ວຽກງານຂອງທ່ານເກືອບ 35 ປີ ຢູ່ສານສູງສຸດ ຈະສືບຕໍ່ຫຼໍ່ຫຼອມ
ຂອບກົດໝາຍຂອງປະເທດພວກເຮົາຕໍ່ໄປອີກໃນຫຼາຍປີຂ້າງໜ້າ. ຄວາມຮູ້ສຶກອັນແຮງ
ກ້າຂອງທ່ານຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະເພື່ອປະເທດຂອງພວກເຮົາ ຈະບໍ່ຖືກຫລົງລືມແຕ່ຢ່າງ
ໃດເລີຍ.”
ທ່ານສະຕິເວັນສ໌ ໄດ້ເກີດຢູ່ນະຄອນຊິຄາໂກ ລັດອິລລິນອຍ ທາງພາກກາງຂອງສະ
ຫະລັດ ຈາກຄອບຄົວທຸລະກິດ ທີ່ຮັ່ງມີ. ໃນປີ 1928 ພໍ່ຕູ້ຂອງທ່ານໄດ້ເປີດ ໂຮງແຮມ
ທີ່ໃຫຍ່ສຸດຂອງໂລກ ໃນເວລານັ້ນ. ໂຮງແຮມດັ່ງກ່າວ ຍັງມີການບໍລິຫານຢູ່ຈົນຮອດມື້ນີ້.
John Paul Stevens, who served on the Supreme Court for nearly 35 years and became its leading liberal, has died. He was 99.
Stevens' influence was felt on issues including abortion rights, protecting consumers and placing limits on the death penalty. He led the high court's decision to allow terrorism suspects held at Guantanamo Bay to plead for their freedom in U.S. courts.
As a federal appeals court judge in Chicago, Stevens was considered a moderate when Republican President Gerald Ford nominated him. On the Supreme Court he became known as an independent thinker and a voice for ordinary people against powerful interests.
He retired in June 2010 at age 90, the second oldest justice in the court's history.