ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ໄດ້ປະຕິຍານ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ
ຈະຕໍ່ສູ້ ກັບອັນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ເປັນຄື້ນຟອງ ຕໍ່ຕ້ານຊາວຢິວ ໃນເວລາທີ່
ເກີດຄວາມຮຸນແຮງເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະພາໃຫ້ມີການສັງຫານໝູ່ນັ້ນ.
ໂດຍເອີ້ນການຕໍ່ຕ້ານຊາວຢິວ ວ່າ ເປັນ “ມະເຮັງ,” ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ
ວິລລຽມ ບາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານແມ່ນເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ກ່ຽວກັບການ
ເພີ້ມຂຶ້ນຂອງອາຊະຍາກຳທີ່ກຽດຊັງ ແລະຄວາມຮຸນແຮງທາງການເມືອງ ຊຶ່ງຮວມທັງ
"ຂີດໝາຍຂອງການເພີ້ມຂຶ້ນ" ໃນການໂຈມທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ບັນດາສະມາຊິກ
ຂອງປະຊາຄົມຊາວອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍຢິວ.
ອາຊະຍາກຳການທີ່ກຽດຊັງໃນສະຫະລັດ ແມ່ນເພີ້ມຂຶ້ນ 31 ເປີເຊັນ ລະຫວ່າງ 2014
ຫາ 2017 ໃນຂະນະທີ່ເຫດການກ່ຽວກັບການຕໍ່ຕ້ານຊາວຢິວ ແມ່ນໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນ ຫຼາຍ
ກວ່າ 50 ເປີເຊັນ ໃນໄລຍະດຽວກັນ, ອີງຕາມສະຖິຕິຫວ່າງມໍ່ໆ ມານີ້ຂອງອົງການສັນຕິ
ບານກາງສະຫະລັດ. ອາຊະຍາກຳຕໍ່ຕ້ານຊາວຢິວ ສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນການໂຈມຕີທາງ
ສາສະໜາ ທີ່ຮັກຫຼັງຊັງບ່ຽງ.
“ພວກເຮົາຈະບໍ່ມີການອົດກັ້ນ ຢ່າງເດັດຂາດ ສຳລັບຄວາມຮຸນແຮງທີ່ມີແຮງຈູງໃຈ
ມາຈາກການກຽດຊັງສຳລັບປະຊາຊົນພວກເຮົາ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຊື້ອຊາດເຜົ່າພັນໃດ,
ເພດ ຫຼືບໍ່ ກໍຄວາມເຊື່ອຖືໃດ,” ຊຶ່ງທ່ານບາ ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງ
ກະຊວງຍຸຕິທຳ ເພື່ອປາບປາມການຕໍ່ຕ້ານຊາວຢິວແລະທ່ານໄດ້ ກ່າວຕື່ມວ່າ
“ຄວາມຮຸນແຮງໃນການຕໍ່ຕ້ານຊາວຢິວ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນປ່າເຖື່ອນ ຍ້ອນວ່າ
ມັນມີຈຸດປະສົງ ແນໃສ່ທັງເຊື້ອຊາດຢິວແລະພວກທີ່ປະຕິບັດສາສະໜາກິດນຳດ້ວຍ.”
“ໃນຖານະທີ່ເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນ,” ທ່ານບາ
ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຈະຄ້ຳປະກັນປະຊາຄົມຊາວຢິວ ວ່າກະຊວງຍຸຕິທຳ
ແລະລັດຖະບານກາງທັງໝົດ ແມ່ນຢືນຄຽງຂ້າງກັບພວກທ່ານ ແລະຈະບໍ່ໂຍະຍານ
ຜ່ອນຜັນຕໍ່ການໂຈມຕີເຫຼົ່ານີ້.”
ທ່ານບາ ໄດ້ກ່າວໃຫ້ຄວາມເຫັນ ໃນໂຄງການທັງວັນ ທີ່ເນັ້ນເຖິງເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ
ຊຶ່ງຮວມທັງ ຜູ້ອຳນວຍການອົງການສັນຕິບານກາງສະຫະລັດ ທ່ານ Christopher
Wray, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ ທ່ານນາງ Betsy DeVos ແລະ ລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງການເງິນ ທ່ານ Steven Mnuchin ພ້ອມທັງບັນດາຜູ້ນຳຈາກປະຊາຄົມ
ຊາວຢິວ ແລະນັກວິຊາການທັງຫຼາຍ.
ທ່ານ Elan S. Carr ເຈົ້າໜ້າທີ່ພິເສດ ທີ່ກຳກັບແລະຮັບຜິດຊອບໃນການປາບ
ປາມແລະຕໍ່ຕ້ານຊາວຢິວ ໄດ້ເອີ້ນກອງປະຊຸມທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນນີ້ວ່າ ເປັນສ່ວນນຶ່ງ
ຂອງຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ກວ້າງອອກໄປ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການຕໍ່ຕ້ານຊາວຢິວ ກາຍມາ
ເປັນ “ການຕໍ່ສູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງລັດຖະບານຊຸດນີ້.”