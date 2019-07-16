ປະທານາທິບໍດີຟິລິບປີນ ທ່ານ ໂຣດຣີໂກ ດຸເຕີເຕ ພວມພິດຈາລະນາ ໃນການຕັດ
ສາຍພົວພັນທາງການທູດ ກັບໄອຊ໌ແລນ ໃນການນຳພາ ທີ່ຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ສະພາສິດທິ
ມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສືບສວນ ການປາບປາມຢ່າງໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນ
ຕໍ່ຕ້ານຢາເສບຕິດ.
ມາດຕະການດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ໃນວັນພະຫັດແລ້ວນີ້ ໂດຍການລົງ
ຄະແນນສຽງ 18 ຕໍ່ 14 ທີ່ລະບຸເຖິງການສັງຫານແບບຮວບຮັດຕັດຕອນ ການຈັບກຸມ
ໂດຍພະລະການ ແລະການຫາຍຕົວໄປຂອງພວກຜູ້ຄົນໂດຍເງື້ອມມືຂອງຕຳຫຼວດ
ນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານດຸເຕີເຕ ໄດ້ເລີ້ມການປຸກລະດົມ ໃນປີ 2016 ນັ້ນ.
ໂຄສົກຂອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ Salvador Panelo ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວ
ທີ່ນະຄອນມະນີລາ ໃນແລງວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ມະຕິອກດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງ ໃຫ້ເຫັນວ່າ
“ພວກປະເທດມະຫາອຳນາດຕາເວັນຕົກ ດູຖູກຢຽມຢາມແບບໃດ ຕໍ່ການຊົມໃຊ້
ອະທິປະໄຕຂອງພວກເຮົາ ທີ່ຈະປົກປ້ອງ ປະຊາຊົນພວກເຮົາ.”
ທ່ານດຸເຕີເຕ ໄດ້ມີປະຕິກິລິຍາທີ່ໂກດແຄ້ນ ຕໍ່ການຕຳໜິຕິຕຽນ ຈາກປະຊາຄົມນາໆຊາດ
ກ່ຽວກັບການປາບປາມຕ້ານຢາເສບຕິດທີ່ນອງເລືອດ. ທ່ານໄດ້ຖອນຕົວຟິລິບປີນ
ອອກຈາກສານອາຍາສາກົນ ໃນຕົ້ນປີນີ້ ຫຼັງຈາກພວກໄອຍະການໃນສານອາຍາສາກົນ
ທີ່ມີສຳນັກງານຢູ່ນະຄອນ Hague ໄດ້ປະກາດ ໃນປີກາຍນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ເປີດການສືບສວນ
ຂັ້ນຕົ້ນຂອງອາຍາ ໃນການກໍ່ອາຊະຍາກຳ ຕ້ານມະນຸດຊາດ ທີ່ພົວພັນການສືບຕໍ່
ໃນການປາບປາມດັ່ງກ່າວ.