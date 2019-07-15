ບັນດາລັດທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕາມພາກໃຕ້ຂອງແມ່ນ້ຳ ມິສຊີສຊິບປີ ກຳລັງມີຝົນຕົກໜັກຈາກພາຍຸ
ເຮີຣິເຄນ ທີ່ໄດ້ພັດເຂົ້າຊາຍຝັ່ງອ່າວທະເລສະຫະລັດນັ້ນ ຫຼັງຈາກມັນໄດ້ເຄື່ອນເຂົ້າມາ
ຝັ່ງ.
ບັນດານັກພະຍາກອນອາກາດຄາດວ່າ ຝົນຈາກເຮີຣິເຄນ ແບຣີ ຈະຕົກລົງມາເຖິງ 7
ຫາ 15 ຊັງຕີແມັດ ຈາກຝົນທີ່ຕົກເພີ່ມເຕີມໃນຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງລັດ ອາແຄັນຊໍ,
ເທັນເນັສຊີ, ມິສຊູຣີ ແລະ ມິສຊິສຊິບປີ, ພ້ອມກັບເຂດທີ່ຢູ່ໂດດດ່ຽວ ຈະໄດ້ຮັບນ້ຳຝົນ
ສູງກວ່າໝູ່.
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຕືອນກ່ຽວກັບ ໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງນ້ຳຖ້ວມກະທັນຫັນຈາກ ຝົນຟ້າຄະນອງທີ່
ຕົກໜັກ ແລະ ຂີ້ເຝື້ອຝົນຫຼາຍກ້ອນ ຈະເຄື່ອນຜ່ານບໍລິເວນດຽວກັນ.
ພາຍຸ ແບຣີ ໄດ້ພັດຂຶ້ນຝັ່ງໃນລັດ ຫຼຸຍຊຽນນາ ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ເປັນເຮີຣິເຄນລະ
ດັບ 1, ໄດ້ຜ່ານນະຄອນ ນິວ ອໍລີນສ໌ ໂດຍບໍ່ໄດ້ພັດເຂົ້າໂດຍກົງ, ແຕ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໄຟ
ຟ້າມອດ ແລະ ນ້ຳຖ້ວມໃນພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວ.
ບໍ່ມີລາຍງານ ເຖິງຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍຄັ້ງໃຫຍ່.
ຜູ້ປົກຄອງລັດ ຫຼຸຍຊຽນນາ ທ່ານ ຈອນ ແບລ ເອັດເຫວີດສ໌ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ
ໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ, “ພວກເຮົາດີໃຈຫຼາຍທີ່ກໍລະນີທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດບໍ່ໄດ້ເກີດ
ຂຶ້ນ.”
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດພາວະສຸກເສີນໃນລັດ ຫຼຸຍ
ຊຽນນາ ກ່ອນພາຍຸໄດ້ພັດເຂົ້າ, ອະນຸມັດທຶນລັດຖະບານກາງໃຫ້ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອບັນ
ດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຮັບມືກັບສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ຕ້ອງການເພື່ອການຟື້ນຟູຫຼັງ
ຈາກພາຍຸ.
ພາຍຸ ແບຣີ ເປັນພາຍຸລູກທີສອງຂອງລະດູການພາຍຸ ເຮີຣິເຄນ ມະຫາສະໝຸດ ແອັດ
ແລນຕິກ ປີ 2019, ເຊິ່ງຈະມີໄປຈົນຮອດວັນທີ 30 ພະຈິກ.