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ຝົນ​ມໍ​ລະ​ສຸມ ເຮັດ​ໃຫ້ຫຼາຍ​ສິບ​ຄົນ ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ໃນ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ ອິນ​ເດຍ

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກູ້​ໄພ​ຂອງກອງ​ກຳ​ລັງ ຮັບ​ມື​ໄພ​ພິ​ບັດ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ ອິນ​ເດຍ ຊອກ​ຫາ​ຜູ້​ລອດ​ຊີ​ວິດ ຫຼັງ​ຈາກ​ຕຶກ​ສ​າມ​ຊັ້ນ​ໄດ້​ພັງ​ລົງ​ ຍ້ອນ​ຝົນ​ມໍ​ລະ​ສຸມໃກ້​ກັບ​ເມືອງ ໂຊ​ລານ, ອ​ິນ​ເດຍ. 15 ກໍ​ລະ​ກົດ, 2019.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້​າ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ ອິນ​ເດຍ ກ່າວ​ວ່າ ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 8 ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ
ໃນເວລາທີ່ຕຶກໄດ້ພັງລົງໃນວັນອາທິດວານນີ້, ລຸນຫຼັງຝົນຕົກໜັກຍ້ອນພາຍຸມໍລະສຸມ.

ບັນ​ດາ​ນັກ​ກູ້​ໄພ ​ກຳ​ລັງ​ຊອກ​ຫາ​ອີກ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 6 ຄົນ​ທີ່​ຍັງ​ຫ​າຍ​ໄປ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ
ຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນເມືອງ ຮິມາຈາລ ປຣາແດັຊ໌ (Himachal Pradesh).

ບັນ​ດາ​ທະ​ຫານ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ລ້ຽງ​ສະຫຼອງ​ໃນ​ຮ້ານ​ອາ​ຫານ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ໃນ​ຕຶກ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃນ​ເວ
ລາທີ່ມັນພັງລົງ.

ເຫດ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ແມ່ນ​ມັກ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ເລື້ອຍໆ​ ໃນ​ທົ່ວ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ​ໃຕ້ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​
ລະດູພາຍຸມໍລະສຸມຈາກເດືອນມິຖຸນາ ຫາ ກັນຍາ, ເຊິ່ງຝົນຕົກໜັກ ຈະເຮັດໃຫ້ຫຼັງຄາ
ແລະ ຖານຂອງອາຄານຕ່າງໆ ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ມີຄວາມອ່ອນແອ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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