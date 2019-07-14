ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອັງກິດ ປະຈຳ ສະຫະລັດ ເຊື່ອວ່າ ການຖອນຕົວອອກ
ຈາກຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ ອີຣ່ານ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ເປັນການກະທຳ
“ປ່າເຖື່ອນທາງການທູດ” ຕໍ່ຜູ້ທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງກ່ອນໜ້າທ່ານ ຄື ທ່ານ ບາຣັກ
ໂອມາບາ, ອີງຕາມບັນທຶກທີ່ໄດ້ຮົ່ວໄຫຼອອກມາ ເຊິ່ງຖືກເປີດເຜີຍໂດຍ ໜັງສືພິມ
ແຫ່ງນຶ່ງຂອງອັງກິດ.
ໜັງສືພິມ Mail ໄດ້ຕີພິມບັນທຶກຈາກທ່ານ ຄິມ ດາຣັອກ ໃນວັນອາທິດມື້ນີ້.
ໃນອາທິດແລ້ວນີ້, ໜັງສືພິມດັ່ງກ່າວໄດ້ຕີພິມບັນທຶກທີ່ໄດ້ຮົ່ວໄຫຼອອກມາອີກອັນນຶ່ງ
ຈາກທ່ານ ດາຣັອກ ກ່ຽວກັບ ທ່ານ ທຣຳ, ເຊິ່ງທູດຄົນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຜູ້ນຳ
ສະຫະລັດ ວ່າ “ບໍ່ເໝາະສົມ” ແລະ “ບໍ່ໝັ້ນຄົງ” ແລະລັດຖະບານຂອງທ່ານວ່າ “ເຮັດ
ໜ້າທີ່ຜິດປົກກະຕິເປັນພິເສດ.”
ທ່ານ ດາຣັອກ ໄດ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກການເປີດເຜີຍ
ໂທລະເລກທາງການທູດ ແລະ ການໂຈມຕີໃນທວິດເຕີຂອງທ່ານ ທຣຳ ກ່ຽວກັບ
ບັນທຶກນັ້ນ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂຽນວ່າທ່ານ ດາຣັອກ ແມ່ນ “ຄົນທີ່ໂງ່ຫຼາຍ” ແລະ “ເປັນຄົນຂີ້ອວດ”.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ຈະ “ບໍ່ພົວພັນກັບ” ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ
ອັງກິດ ຄົນດັ່ງກ່າວອີກ.
ໂທລະເລກທີ່ຮົ່ວໄຫຼອອກມາ ຄວນມີແຕ່ບັນດາລັດຖະມົນຕີອາວຸໂສ ແລະຂ້າລັດຖະການ
ຂອງ ອັງກິດ ເທົ່ານັ້ນທີ່ເບິ່ງໄດ້.