ພັນທະມິດຮັກສາຄວາມປອດໄພ ທີ່ນຳໜ້າໂດຍອົງການ NATO ໃນປະເທດ ອັຟກາ
ນິສຖານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທະຫານ ອາເມຣິກັນ ຄົນນຶ່ງໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ “ໃນການປະຕິບັດ
ໜ້າທີ່” ໃນວັນເສົາວານນີ້, ເຊິ່ງໄດ້ເພີ່ມຈຳນວນທະຫານ ສະຫະລັດ ທີ່ເສຍຊີວິດໃນ
ອັຟການິສຖານ ຂຶ້ນເປັນ 11 ຄົນໃນປີນີ້.
ໜ່ວຍປະຕິບັດງານຂອງພັນທະມິດ ເນໂຕ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ແລະ ໄດ້
ກັກຊື່ຂອງທະຫານຄົນດັ່ງກ່າວນັ້ນໄວ້ ຈົນກວ່າຍາດຕິພີ່ນ້ອງຈະຖືກແຈ້ງໃຫ້ຮູ້. ການ
ເສຍຊີວິດດັ່ງກ່າວມີລາຍງານວ່າໄດ້ເພີ່ມຕົວເລກຂອງທະຫານ ສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ເສຍ
ຊີວິດໃນ ອັຟການິສຖານ ຂຶ້ນເປັນ 2,430 ຄົນ ນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມ ອັຟການິສຖານ
ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນເດືອນຕຸລາ 2001 ເປັນຕົ້ນມາ.
ກຸ່ມກະບົດຕາລີບານ ໄດ້ກ່າວໃນລາຍງານສັ້ນສະບັບນຶ່ງວ່າ ນັກຮົບຂອງພວກເຂົາ ໄດ້
ວາງລະເບີດຂ້າງທາງໃນເມືອງ ຊາເຢດາບັດ ໃນແຂວງ ວາດັກ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນ
ອອກຂອງປະເທດ.
ພວກເຂົາຍັງໄດ້ອ້າງວ່າ ລະເບີດທີ່ຮຸນແຮງໄດ້ແຕກໃສ່ລົດກັນລູກປືນ ທີ່ຂົນສົ່ງເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ອາເມຣິກັນ , ສັງຫານທະຫານຕ່າງປະເທດທີ່ລ່ວງລ້ຳ ສອງຄົນ ແລະ ບາດເຈັບ
ສາມຄົນ, ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມການກ່າວອ້າງຂອງພວກກະບົດມັກຈະເກີນຄວາມເປັນ
ຈິງ.
ພວກຕາລີບານ ກຸ່ມນຶ່ງໄດ້ດັກຊຸ້ມໂຈມຕີໃນເມືອງດຽວກັນ ເມື່ອທ້າຍເດືອນທີ່ຜ່ານມາ
ສັງຫານທະຫານ ອາເມຣິກັນ ສອງຄົນ.
ທະຫານໜ່ວຍຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ນຳໜ້າໂດຍອົງການ ເນໂຕ ປະມານ 20,000
ຄົນ ປະກອບມີທະຫານອາເມຣິກັນ ສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ໄປຝຶກ
ຊ້ອມ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຊີ້ນຳກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ອັຟການິສຖານ ໃນ
ການຕໍ່ສູ້ກັບກຸ່ມ ຕາລີບານ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ອັຟການິສຖານ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ມືລະເບີດ
ສະຫຼະຊີບ ທີ່ພົກພາອາວຸດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງການຕຳຫຼວດ ໃນ
ເມືອງ ກາລາ-ອີ-ນໍ, ເປັນເມືອງຫຼວງຂອງແຂວງ ບາກິສ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ,
ສັງຫານເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພຢ່າງໜ້ອຍ ສາມຄົນ ແລະ ບາດເຈັບອີກ ແປດ
ຄົນ.