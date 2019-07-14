ຜູ້ຊາຍອາຍຸ 69 ປີຄົນນຶ່ງທີ່ພົກພາປືນຍາວ ໄດ້ແກວ່ງລະເບີດໄຟ ໃສ່ຄຸກຄົນເຂຂົ້າເມືອງ
ໃນລັດວໍຊູງຕັນ ໃນຕອນເຊົ້າວັນເສົາວານນີ້, ແລະ ຖືກພົບເຫັນເສຍຊີວິດ ຫຼັງຈາກເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດສີ່ຄົນໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດ ແລະ ໄດ້ຍິງປືນໃສ່, ອີງຕາມການກ່າວຂອງ
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່.
ກົມຕຳຫຼວດ ທາໂຄມາ ໄດ້ກ່າວ່າ ຕຳຫຼວດທີ່ໄດ້ອອກໄປຕອບໂຕ້ຕອນປະມານ 4 ໂມງ
ເຊົ້າ ຢູ່ສູນກັກຂັງ ທາໂຄມາ ຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ ທີ່ດຳເນີນການໂດຍສ່ວນຕົວ, ເປັນ
ສະຖານທີ່ກັກຂັງຂອງກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ສະຫະລັດ ທີ່ກັກຕົວຜູ້
ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ລໍຖ້າການດຳເນີນການເນລະເທດ. ສູນກັກຂັງດັ່ງກາວ ຍັງໄດ້ຂັງຜູ້
ເປັນພໍ່ແມ່ທີ່ພະຍາຍາມຂໍເຂົ້າເມືອງ ທີ່ຖືກແຍກຈາກລູກຂອງເຂົາເຈົ້າ ພາຍໃຕ້ນະໂຍ
ບາຍບໍ່ມີການຜ່ອນຜັນຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ, ເປັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ມີ
ຈຸດປະສົງ ຍັບຢັ້ງຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ.
ການຍິງກັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນປະມານຫົກຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກການຊຸມນຸມທີ່ສະຫງົບ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າສູນ
ກັກຂັງ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງໂຄສົກຕຳຫຼວດ ທ່ານນາງ ລໍເຣັດຕາ ຄູລ.
ໃນຕອນຄ່ຳວັນເສົາວານນີ້, ຫ້ອງການວິໄຈດ້ານການແພດຂອງເມືອງ ພຽສ ໄດ້ລະບຸ
ຕົວຂອງຜູ້ຊາຍຄົນດັ່ງກ່າວວ່າແມ່ນທ້າວ ວິເລັມ ແວນ ສປຣອນເຊັນ ຈາກເມືອງ ວາ
ຊອນ ໄອແລນ (Vashon Island), ອີງຕາມການລາຍງານຂອງໜັງສືພິມ Tacoma
news-Tribune ແລະ Seatle Times.
ຕຳຫຼວດໄດ້ກ່າວວ່າ ທ້າວ ແວນ ສປຣອນເຊັນ ໄດ້ເຮັດຈູດລົດ ແລະ ວ່າລາວໄດ້ພະ
ຍາຍາມທີ່ຈະລະເບີດຖັງແກັສໃຫຍ່ ແລະ ຈູດຕຶກດັ່ງກ່າວນັ້ນ. ຕຳຫຼວດໄດ້ກ່າວວ່າ
ນອກຈາກປືນຍາວແລ້ວ, ລາວຍັງມີຖົງໜັງ ແລະ ບັ້ງໄຟ.
ທ່ານນາງ ຄູລ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທຸກຫຼວດທັງສີ່ຄົນ ໄດ້ຍິງປືນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແຕ່ທ່ານນາງບໍ່
ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດທີ່ເຈາະຈົງວ່າແມ່ນຫຍັງໄດ້ເກີດຂຶ້ນ. ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ ຕຳຫຼວດ
ບໍ່ໄດ້ໃສ່ກ້ອງຕິດຕົວ, ແຕ່ບໍລິເວນດັ່ງກ່າວແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍກ້ອງວົງຈອນປິດຈາກສູນ
ກັກຂັງ. ທ່ານນາງບໍ່ໄດ້ຮູ້ວ່າ ຜູ້ຊາຍຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ຍິງປືນໃສ່ຕຳຫຼວດຫຼືບໍ່.
ຫຼັງຈາກຍິງປືນ, ຕຳຫຼວດໄດ້ທຳການຄຸ້ມກັນ, ປິດບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ແລະ ຕັ້ງຈຸດຊ່ວຍ
ເຫຼືອດ້ານການແພດ ຢູ່ຈຸດທີ່ບໍ່ຫ່າງໄກອອກໄປ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງຕຳຫຼວດ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນຕຳຫຼວດໄດ້ເຫັນທ້າວ ແວນ ສປຣອນເຊັນ ແລະ ໄດ້ພິຈາລະນາວ່າລາວ
ຖືກຍິງ ແລະ ເສຍຊີວິດຢູ່ຈຸດເກີດເຫດ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ນັກສືບສວນສອບສວນ ແມ່ນກຳລັງກວດສອບສະຖານທີ່
ເກີດເຫດ ແລະ ຕຳຫຼວດກໍກຳລັງສືບຕໍ່ທຳການສອບສວນ. ບໍ່ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຄົນ
ໃດໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ທາໂຄມາ ທັງສີ່ຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຍິງປືນຂອງເຂົາ
ເຈົ້າໄດ້ຖືກສັ່ງຈ້າງພັກງານ ເຊິ່ງແມ່ນມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໆມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນການຍິງກັນ.