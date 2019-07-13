ການຟ້ອງຮ້ອງມະຫາເສດຖີພັນລ້ານ ແຈັບຟຣີ ແອັບສໄຕນ໌ ໃນອາທິດນີ້ ໃນຂໍ້ຫາລັກລອບຄ້າປະເວນີນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການກົດດັນຂອງປະຊາຊົນແລະນັກການເມືອງ ທີ່ເກີດຈາກຂະບວນການ #MeeToo ນັ້ນ ໄດ້ພາໃຫ້ໄອຍະການ ທົບທວນຢ່າງໃກ້ຊິດ ເບິ່ງຄະດີການລວນລາມທາງເພດຕ່າງໆ ຊຶ່ງມີທ່າທາງວ່າ ອາດມິດງຽບໄປແລ້ວ ເມື່ອສອງສາມປີຜ່ານມານັ້ນ.
ເມື່ອປີ 2007 ທ່ານແອັບສໄຕນ໌ທີ່ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານການເງິນຂອງພວກຄົນຮັ່ງມີ ຊຶ່ງມີທັງທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະທ່ານບິລ ຄລິນຕັນ ເປັນເພື່ອນຂອງທ່ານນັ້ນ ໄດ້ຫຼີກລ່ຽງຄວາມຜິດທາງອາຍາທີ່ມີເພດສຳພັນກັບພວກທີ່ຍັງເຍົາໄວທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານຕິດຄຸກໄປແລ້ວຫຼາຍສິບປີ.
ໃນເວລານັ້ນ ທ່ານແອັບສໄຕນ໌ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ລວນລາມທາງເພດຕໍ່ພວກແມ່ຍິງອາຍຸຕ່ຳກວ່າກະສຽນ ຫຼາຍສິບຄົນ ທີ່ເຮືອນຂອງທ່ານ ໃນລັດຟລໍຣິດາແລະລັດນິວຢອກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຫ້ອງການໄອຍະການທີ່ລັດຟລໍຣິດາໄດ້ເຮັດການຕົກລົງແບບລັບໆ ກັບທ່ານແອັບສໄຕນ໌ ໂດຍປ່ອຍໃຫ້ທ່ານເປັນອິດສະຫຼະຫຼັງຈາກໄດ້ຕິດຄຸກນຶ່ງປີກວ່າໆເທົ່ານັ້ນ. ຫ້ອງການດັ່ງກ່າວແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງທ່ານອາເລັກຊານເດີ ອາໂຄສຕາ ຜູ້ຊຶ່ງໃນເວລານີ້ ຮັບໜ້າທີ່ເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ. ທ່ານອາໂຄສຕາໄດ້ປະກາດລາອອກ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ກ່ຽວກັບການຈັດການໃນຄະດີທ່ານແອັບສໄຕນ໌.
ການຕົກລົງຂອງທ່ານແອັບສໄຕນ໌ມີຂຶ້ນ 10 ປີກ່ອນຂະບວນການ #MeeToo ປາກົດໂຕຂຶ້ນມາໃນປີ 2017. ພວກແມ່ຍິງໃນສະຫະລັດແລະໃນທົ່ວໂລກຫຼາຍສິບພັນຄົນ ໄດ້ພາກັນອອກມາ ເວົ້າເຖິງການປະຕິບັດແບບບໍ່ຖືກບໍ່ຕ້ອງຕໍ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ນັບແຕ່ການລວນລາມທາງເພດຕະຫຼອດຈົນການຂົ່ມຂືນສຳເລົາ. ຂະບວນການດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ເພັ່ງເລັງຄວາມສົນໃຈໄປໃສ່ວ່າ ພວກຜູ້ຊາຍທີ່ມີອິດທິພົນລອດພົ້ນຈາກຄະດີລວນລາມທາງເພດໄປໄດ້ຢ່າງໃດ ໂດຍການຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ພວກເຄາະຮ້າຍແລະໃຊ້ອິດທິພົນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຜ່ອນຜັນເວລາຖືກຈັບໄດ້.
ໃນມື້ວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ໄອຍະການລັດຖະບານກາງທີ່ນະຄອນນິວຢອກ ໄດ້ເປີດເຜີຍການຟ້ອງຮ້ອງໃໝ່ຕໍ່ທ່ານແອັບສໄຕນ໌ ໂດຍກ່າວຫາທ່ານ ໃນຄວາມຜິດລັກລອບຄ້າປະເວນີ ທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານຕິດຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດຂອງທ່ານ.
ຄວາມລົ້ມແຫຼວ ຂອງໄອຍະການລັດຖະບານກາງ ທີ່ລັດຟລໍຣິດາ ໃນການຕັ້ງຂໍ້ຫາຕໍ່ທ່ານແອັບ ສໄຕນ໌ ໃນຄວາມຜິດແບບດຽວກັນນີ້ ໄດ້ພາໃຫ້ເກີດພາຍຸການເມືອງທີ່ພາໃຫ້ການອາໂຄສຕາຕ້ອງລາອອກ. ສຳລັບຫຼາຍໆຄົນແລ້ວຄວາມສັບສົນດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນສັນຍາລັກກ່ຽວກັບວ່າສັງຄົມມອງເບິ່ງຄວາມຮຸນແຮງໃນການລວນລາມທາງເພດ ໃນຍຸກສະໄໝຂອງຂະບວນການ #MeeToo ແບບໃດ.