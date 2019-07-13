ພວກນັກພະຍາກອນອາກາດ ກ່າວວ່າ ຝົນຈາກລົມພາຍຸເຂດຮ້ອນແບຣີ ເລີ້ມເຄື່ອນຂຶ້ນຝັ່ງ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້.
ສູນກາງເຮີຣິເຄນແຫ່ງຊາດເຕືອນວ່າ ລົມພາຍຸແບຣີຈະພາໃຫ້ມີຄື້ນຟອງທີ່ເປັນ ອັນຕະລາຍ ບວກໃສ່ກັບລົມແຮງ ແລະຝົນຕົກໜັກ.
ຈະມີລົມແຮງສຸດເຖິງ 100 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ແລະເວລານີ້ ພວມເຄື່ອນເຂົ້າໄປຫາແຄມຝັ່ງ ໃນລະດັບ 7 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ.
ປະຊາຊົນໃນນະຄອນນິວອໍລີນພວມຫາທາງປົກປ້ອງເຮືອນຊານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະສະສົມເຄື່ອງກິນເຄື່ອງໃຊ້ ໃນຂະນະທີ່ລົມພາຍຸແບຣີພັດຂຶ້ນຝັ່ງຈາກອ່າວເມັກຊິໂກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນນະຄອນນິວອໍລີນໄດ້ແນະນຳໃຫ້ປະຊາຊົນໃຫ້ຢູ່ໃນເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ ນອກຈາກສອງເຂດ ທີ່ຢູ່ທາງໃຕ້ຂອງນະຄອນດັ່ງກ່າວ ບ່ອນທີ່ໄດ້ມີການອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນແບບບັງຄັບ.
ພວກນັກທ່ອງທ່ຽວສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນດັ່ງກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້. ສາຍການບິນບາງສາຍໄດ້ຍົກເລີກຖ້ຽວບິນອອກຈາກນະຄອນນິວອໍລີນ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້.
ສູນກາງເຮຣິເຄນແຫ່ງຊາດ ຄາດວ່າ ລົມພາຍຸແບຣີຈະເພີ້ມຄວາມແຮງຂຶ້ນກ່ອນຈະພັດຂຶ້ນຝັ່ງ ໃນຖານະລົມພາຍຸ ປະເພດ 1. ມັນຈະເປັນເຮີຣິເຄນຫົວທຳອິດຈາກມະຫາສະໝຸດແອດແລນຕິກໃນລະດູນີ້.
ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ສຳຄັນຈາກລົມພາຍຸດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຄາດວ່າຈະມາຈາກນ້ຳຖ້ວມ ຫຼາຍກວ່າລົມແຮງ. ລົມພາຍຸຫົວນີ້ ແມ່ນເບິ່ງກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ເປັນການທົດສອບຕໍ່ລະບົບປ້ອງກັນດິນຟ້າອາກາດຂອງນະຄອນນິວອໍລີນທີ່ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼັງຈາກລົມເຮີຣິເຄນຄາທຣີນາພັດເຂົ້າຖະຫຼົ່ມໃນປີ 2005 ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 1,800 ຄົນ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດພາວະສຸກເສີນຢູ່ລັດ ຫລຸຍເຊຍນາໃນຄືນວັນພະຫັດຜ່ານມາໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນແລະອົງການຄຸ້ມຄອງເຫດການສຸກເສີນຂອງລັດຖະບານກາງປະສານງານໃນເລື້ອງເງິນທຶນແລະຊັບພະຍາກອນຂອງລັດຖະບານກາງເພື່ອຊ່ວຍລັດດັ່ງກ່າວຮັບມືກັບລົມພາຍຸແບຣີແລະຫຼັງຈາກລົມພາຍຸດັ່ງກ່າວພັດເຂົ້າຖະຫຼົ່ມແລ້ວ.
ຄວາມແຮງຂອງລົມພາຍຸແບຣີໃນຄືນວັນສຸກວານນີ້ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ 100 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ແລະລົມພາຍຸດັ່ງກ່າວ ຄາດວ່າຈະພາໃຫ້ມີຝົນຕົກໜັກເຖິງ 60 ຊັງຕີແມັດຢູ່ໃນບາງເຂດ ຊຶ່ງຈະພາໃຫ້ເກີດນ້ຳຖ້ວມຢ່າງແຮງ.