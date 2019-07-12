ຄະນະກຳມະການຕຸລາການ ຂອງສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ໃຫ້ການ ອະນຸມັດການອອກໝາຍຮຽກຕົວເຈົ້າໜ້າທີ່ທັງໃນອະດີດແລະປັດຈຸບັນສິບກວ່າຄົນຂອງ
ລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງ ໃນຖານະທີ່ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງ ການສືບສວນເຂົ້າໃນການແຊກແຊງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນປີ 2016 ຂອງຣັດ
ເຊຍ ແລະການແບ່ງແຍກຄອບຄົວຢູ່ເຂດຊາຍແດນຕິດກັບເມັກຊິໂກ.
ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ນຳພາຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງເອົາ
ຊະນະ ການຄັດຄ້ານ ຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ເພື່ອມອບອຳນາດຢ່າງກວ້າງຂວາງໃຫ້ປະ
ທານຄະນະກຳມະການ ທ່ານເຈໂຣລ ແນດເລີ ຮຽກຕົວເຈົ້າໜ້າທີ່ຫຼາຍໆຄົນ ທີ່ມີຄວາມ
ໃກ້ຊິດກັບປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນໄລຍະການເປັນປະທານາທິບໍດີສອງປິເຄິ່ງ
ຂອງທ່ານນັ້ນ.
ທ່ານແນດເລີ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະບໍ່ຢຸດເຊົາ ຈົນກວ່າພວກເຮົາຈະໄດ້ຟັງຄຳໃຫ້ການ ແລະໄດ້ຮັບເອກກະສານຕ່າງໆ.”
ຮວມຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ນັ້ນ ກໍມີລູກເຂີຍທ່ານທຣຳ ພ້ອມທັງເປັນທີ່ປຶກສາອະວຸໂສຂອງ
ທຳນຽບຂາວ ທ່ານຈາເຣັດ ຄຸສເນີ ອະດີດທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດທ່ານ
ໄມເກິລ ຟລິນ ອະດີດຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາທຳນຽບຂາວ ທ່ານຈອນ ແຄລລີ ອະດີດລັດຖະ
ມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານເຈັຟ ເຊັສເຊິນ ແລະ ອະດີດ ຮອງລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທຳ ທ່ານ
ຣອດ ໂຣເຊັນສໄຕນ໌.
ລາຍຊື່ຂອງ 12 ຄົນດັ່ງກ່າວ ຍັງລວມມີອະດີດຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງ ຂອງ
ທ່ານ ທຣຳ ທ່ານຄໍຣີ ເລີວາຍໂດສກີ ແລະ ທ່ານ ເດວິດ ເພັກເກີ ຫົວໜ້າວາລະສານ
National Enquirer ຂອງບໍລິສັດ American Media Inc ຊຶ່ງໄດ້ຈ່າຍເງິນປິດປາກ
ໃຫ້ແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ມີຄວາມສຳພັນຖານຊູ້ສາວກັບທ່ານທຣຳໃນລະຫວ່າງການ
ໂຄສະນາຫາສຽງປະທານາທິບໍດີ 2016.
ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າວ່າ ເອກະສານ ແລະ ການໃຫ້ປາກຄຳທີ່ເຂົາເຈົ້າ
ຊອກຫາແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ “ນະໂຍບາຍ ບໍ່ມີການຜ່ອນຜັນ ຫຼື Zero Tolerance
ແລະນະໂຍບາຍການແບ່ງແຍກຄອບຄົວອື່ນໆຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ການກັກ
ຂັງເດັກນ້ອຍ ແລະຄອບຄົວຕ່າງໆ ແລະການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຫຼືການໃຫ້ອະໄພ
ຍະໂທດປະທານາທິບໍດີຕໍ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຫຼືພະນັກງານຂອງກະຊວງຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພພາຍໃນ.