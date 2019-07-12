ເທີກີ ໄດ້ຮັບລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟ S-400 ຊຸດທຳອິດ ຈາກຣັດເຊຍໃນວັນສຸກມື້ີ້ນີ້ ອີງຕາມຄຳຖະແຫຼງຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດເທີກີ.
ການມອບຮັບລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟທີ່ຍິງຈາກໄລຍະໄກດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນທີ່ຖານທັບອາກາດ Murted ທີ່ຕັ້ງຢູ່ນອກນະຄອນຫຼວງອັງກາຣາ.
ການຕົກລົງຊື້ອາວຸດຣັດເຊຍດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນເທື່ອທຳອິດໂດຍປະເທດສະມາຊິກຂອງອົງການເນໂຕ້ ຊຶ່ງພາໃຫ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ເທີກີແມ່ນເອນອຽງໄປສູ່ເຂດອິດທິພົນຂອງຣັດເຊຍຫຼາຍຂຶ້ນ.
ສະຫະລັດໄດ້ຮຽກຮ້ອງຢ່າງແຂງຂັນໃຫ້ເທີກີ ຍົກເລີກລາຍງານການຊື້ຂາຍທີ່ມີມູນຄ່າ 2 ພັນລ້ານໂດລາ ໂດຍເຕືອນອັງກາຣາ ກ່ຽວກັບການລົງໂທດທີ່ອາດມີຂຶ້ນ ແລະການຖອນສິດຈາກບໍລິສັດສ້າງເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນ F-35 ທີ່ເຣດ້າຈັບບໍ່ໄດ້ ທີ່ອາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາ ໃຫ້ແກ່ເທີກີ ໃນການສູນ
ເສຍສັນຍາດັ່ງກ່າວ.
ເທີກີມີແຜນການທີ່ຈະຊື້ເຮືອບິນລົບນີ້ ພາຍໃຕ້ໂຄງການທີ່ຮວມທັງການຝຶກແອບນັກບິນເທີກີໃນສະຫະລັດ ຊຶ່ງນັ້ນມີທ່າທາງວ່າ ອາດຈະຍຸຕິລົງໃນເວລານີ້.