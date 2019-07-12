ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານພວມອອກດຳລັດຂອງຝ່າຍບໍລິຫານໃຫ້ກະຊວງການຄ້າເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເລື້ອງສັນຊາດ ແຕ່ໄດ້ຍົກເລີກຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະເພີ້ມຄຳຖາມກ່ຽວກັບເລື້ອງສັນຊາດທີ່ເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງເຂົ້າໃນການສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວ ຊຶ່ງມີຂຶ້ນສິບປີໃດເທື່ອນຶ່ງໃນປີໜ້ານີ້.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ທີ່ມີລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານວິລລຽມ ບາ ແລະລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າ ທ່ານວິລເບີ ຣັອສ ຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງໃນສວນດອກກຸຫຼາບຂອງທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ “ອັນເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກດຳລັດທີ່ອອກໃນມື້ນີ້ ພວກເຮົາຈະສາມາດ ຄ້ຳປະກັນໄດ້ວ່າ ການສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວ ໃນປີ 2020 ຈະພາໃຫ້ມີການນັບທີ່ຖືກຕ້ອງວ່າ ມີພວກທີ່ຖືສັນຊາດຫຼາຍປານໃດ ມີຜູ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນສັນຊາດ ແລະພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍຫຼາຍປານໃດຢູ່ໃນສະ
ຫະລັດອາເມຣິກາ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຖອຍໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະນັບພວກທີ່ຖືສັນຊາດ ໃນໝູ່ປະຊາກອນຂອງສະຫະລັດ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣຳໄດ້ປະກາດວ່າ ພະແນກການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານກາງຈະສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງການຄ້າ ທີ່ສາມາດຈັດເປັນຕາຕະລາງບອກໃຫ້ຮູ້ທັງພວກທີ່ເປັນສັນຊາດ ແລະພວກທີ່ບໍ່ແມ່ນສັນຊາດ ຢູ່ໃນສະ
ຫະລັດ.
ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຄິດວ່າ ມັນຈະມີຄວາມແມ່ນຍຳຫຼາຍຂຶ້ນ.”
ການເອົາບາດກ້າວດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກໄດ້ມີຄຳສັ່ງບໍ່ໃຫ້ເອົາຄຳຖາມກ່ຽວກັບເລື້ອງສັນຊາດເຂົ້າໃສ່ການສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວລຸນຫຼັງທີ່ສານສູງສຸດເອີ້ນວ່າເປັນ “ແຜນການ” ໃນການໂຕ້ແຍ້ງຂອງລັດຖະບານ ທີ່ວ່າຄຳຖາມດັ່ງກ່າວມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອສະໜັບສະໜຸນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທິໃນການປ່ອນບັດ.
ທ່ານບາໃຫ້ການອະທິບາຍວ່າ “ການຕັດສິນໃໝ່ໃດໆກໍຕາມ ຈະຖືກທ້າທາຍໃນທັນທີ” ຖ້າລັດຖະບານ ຫາກຍັງສືບຕໍ່ ທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ໃນສາມຄະດີ ຂອງລັດຖະບານກາງ ທີ່ຈະເອົາຄຳຖາມເລື້ອງສັນຊາດ ເຂົ້າໃສ່ການສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວ ໃນປີ 2020.”
ທ່ານເດລ ໂຮ ຜູ້ອຳນວຍການໂຄງການສິດທິໃນການປ່ອນບັດ ຂອງສະຫະພັນອິດສະຫຼະພາບພົນລະເມືອງອາເມຣິກັນ ກ່າວວ່າ “ຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ຢາກຈະໃຊ້ການສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວເປັນອາວຸດ ຈະສິ້ນສຸດລົງບໍ່ແມ່ນດ້ວຍສຽງດັງທີ່ແຮງໆ ແລະຈະສິ້ນສຸດດ້ວຍສຽງຮ້ອງຄາງຄ່ອຍໆ.”
ທ່ານໂຮ ທີ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ຄະດີຢູ່ໃນສານສູງ ກ່າວວ່າ “ທ່ານໄດ້ເສຍໄຊ ຢູ່ສານສູງສຸດຊຶ່ງໄດ້ມອງເຫັນການຕົວະຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບຄວາມຈຳເປັນຂອງຄຳຖາມເລື້ອງສັນຊາດສຳລັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທິໃນການປ່ອນບັດ. ມັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ທ່ານຢາກຈະປູກຝັງຄວາມຢ້ານກົວຢູ່ໃນປະຊາຄົມພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ເພື່ອເລັ່ງລັດໃນຄວາມພະຍາຍາມສຳລັບການສວຍໃຊ້ຂອງພັກຣີພັບບລີກັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ອິດທິພົນຂອງປະຊາຄົມອາເມຣິກາລາຕິນອ່ອນແອລົງ.”