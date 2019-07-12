ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ມີລາຍງານວ່າ ພວມວາງແຜນທີ່ຈະເລີ້ມບຸກເຂົ້າໄປ ກວດ
ຄົ້ນຫາພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ໃນວັນອາທິດຈະມາເຖິງນີ້ ແລະຄາດວ່າຈະແນເປົ້າໝາຍ
ໃສ່ພວກທີ່ບໍ່ມີເອກກະສານ ຢ່າງໜ້ອຍ 2,000 ຄົນ ທີ່ທາງການໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ເນ
ລະເທດໄປແລ້ວ ຊຶ່ງຈຳນວນນຶ່ງເປັນຜົນມາຈາກພວກເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ໄດ້ໄປປາກົດໂຕຢູ່
ສານເພື່ອດຳເນີນການກ່ຽວກັບເລື້ອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງນັ້ນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກອົງການກວດຄົນເຂົ້າເມືອງແລະພາສີຂອງ ສະ
ຫະລັດ ຫຼື ICE ກໍຕາມ ແຕ່ການປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນສາມອາທິດຫຼັງຈາກປະທາ
ນາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະເນລະເທດ “ພວກ
ຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍຫຼາຍລ້ານຄົນ” ຈາກສະຫະລັດ.
ທ່ານແມັດທີວ ເບີກີ ໂຄສົກຂອງອົງການ ICE ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ດັ່ງທີ່ເຄີຍ
ປະຕິບັດກັນມາ ອົງການ ICE ແມ່ນໃຫ້ບູລິມະສິດໃນການຈັບກຸມ ແລະເນລະເທດ
ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ຊຶ່ງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ
ແຫ່ງຊາດ ຄວາມປອດໄພສາທາລະນະ ແລະຄວາມປອດໄພຊາຍແດນ.”
ທ່ານເບີກີ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ລາຍລະອຽດທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ ກ່ຽວກັບການ ປະຕິ
ບັດງານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ແຕ່ກໍໄດ້ກ່າວວ່າ “ຜູ້ລະເມີດທັງໝົດຕໍ່ກົດໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງ
ອາດເປັນເປົ້າໝາຍ ໃນການຈັບກຸມ ຕິດຄຸກ ແລະຖ້າຫາກຖືກພົບເຫັນວ່າ ໃຫ້ເນລະ
ເທດໃນຄຳສັ່ງຂັ້ນສຸດທ້າຍ ກໍຈະຖືກເນລະເທດອອກຈາກສະຫະລັດ.”
ໜັງສືພິມນິວຢອກໄທ໌ມ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການບຸກເຂົ້າກວດຄົ້ນເປັນເທື່ອທຳອິດໃນ
ວັນພະຫັດວານນີ້. ອີງຕາມໜັງສືພິມສະບັບນີ້ແລ້ວ ການປະຕິບັດງານຈະເລີ້ມ ໃນວັນ
ອາທິດຈະມາເຖິງນີ້ ຢູ່ໃນ 10 ຫົວເມືອງໃຫຍ່ໆທົ່ວປະເທດແລະຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍມື້.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ກ່າວຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວກ່ຽວກັບການເນລະເທດດັ່ງກ່າວມາໄດ້ຫຼາຍເດືອນແລ້ວ.
ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຮັກສາການຜູ້ອຳນວຍການ ຫ້ອງການບໍລິການສັນຊາດ ແລະຄົນ
ເຂົ້າເມືອງສະຫະລັດ ຫລື USCIS ທ່ານເຄັນ ຄຸດຊີແນລລີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ
ວ່າ ຫ້ອງການຈະແນເປົ້າໝາຍທຳອິດ ໃສ່ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ຜິດກົດໝາຍ 1 ລ້ານຄົນ
ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງຂັ້ນສຸດທ້າຍໃຫ້ເນລະເທດແລ້ວນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການ ICE ຄົນນຶ່ງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ຈຳນວນທັງໝົດ “ຍັງບໍ່ ຮູ້ໃນທັນທີ
ເທື່ອ” ກ່ຽວກັບຈຳນວນພວກທີ່ປະເຊີນໜ້າກັບຄຳສັ່ງຖືກເນລະເທດຫຼື ພວກທີ່ໄດ້ຖືກ
ວາງໄວ້ໃຫ້ຖືກເນລະເທດນັ້ນ.
ອົງການ ICE ລາຍງານວ່າ ມີ 256,085 ຄົນສຳລັບສົກປີ 2018 ແລະ ມີ 226,119 ຄົນ
ສຳລັບສົກປີ 2017.